Valve amplia la propria famiglia di dispositivi hardware con Steam Frame, un visore VR wireless progettato per portare l’intera libreria di Steam in realtà virtuale, ma anche per funzionare come dispositivo standalone. Un approccio che distingue il prodotto dai classici visori pensati principalmente come periferiche collegate a un computer, infatti Steam Frame è a tutti gli effetti un piccolo PC basato su SteamOS, con un processore Snapdragon, 16 GB di RAM e memoria interna fino a 1 TB.

Il concetto alla base del progetto è quello di offrire un’esperienza il più possibile immediata. Il visore può collegarsi in wireless a un PC desktop, laptop o Steam Deck per trasmettere i giochi, ma può anche eseguire direttamente una selezione crescente di titoli verificati. A completare la dotazione ci sono i controller dedicati, con tracciamento a sei gradi di libertà, rilevamento capacitivo delle dita e tutti i controlli necessari sia per la realtà virtuale sia per i giochi tradizionali.

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Steam Frame punta tutto sul wireless e sullo streaming

Uno degli aspetti centrali del progetto Valve è la trasmissione wireless dei contenuti. L’azienda ha sviluppato Steam Frame cercando di ridurre il più possibile i problemi legati alla variabilità delle connessioni, utilizzando una combinazione di WiFi 7, doppia antenna e adattatore wireless dedicato.

Andando nel dettaglio, il visore integra una connessione WiFi 7 2×2 con doppia banda a 5 e 6 GHz, mentre nella confezione è presente un adattatore wireless WiFi 6E che crea un collegamento diretto a bassa latenza con il PC; le due antenne del visore hanno inoltre compiti separati, una gestisce la trasmissione audio e video, mentre l’altra rimane collegata alla rete WiFi.

A questa architettura si aggiunge la trasmissione multi-link, che utilizza contemporaneamente tutte le connessioni disponibili per migliorare affidabilità e continuità; il sistema può scegliere dinamicamente il collegamento migliore, introducendo una forma di ridondanza che dovrebbe rendere più stabile lo streaming.

Particolarmente interessante è poi la trasmissione foveata. Grazie alle telecamere interne dedicate al tracciamento degli occhi, Steam Frame concentra la maggiore qualità dell’immagine nell’area verso cui l’utente sta guardando, riducendo invece il livello di dettaglio nelle zone periferiche. Valve parla in questo caso di un miglioramento generalmente di circa 10 volte nella qualità delle immagini e nella larghezza di banda effettiva.

Display LCD 2160×2160, lenti pancake e tracciamento oculare

Sul fronte visivo, Steam Frame utilizza due pannelli LCD da 2160 × 2160 pixel, uno per ciascun occhio, abbinati a lenti pancake personalizzate. La frequenza di aggiornamento varia da 72 a 144 Hz, con i 144 Hz indicati da Valve come modalità sperimentale; il campo visivo arriva fino a 110 gradi, mentre la regolazione della distanza interpupillare copre un intervallo compreso tra 60 e 70 mm.

Il sistema ottico è stato progettato per mantenere dimensioni e peso contenuti, anche grazie alla fascia modulare che integra sia gli altoparlanti sia la batteria posteriore; il peso dichiarato per l’insieme di unità principale e fascia è di 440 grammi, mentre la sola unità principale pesa 185 grammi.

Il tracciamento viene affidato complessivamente a sei telecamere; quattro telecamere monocromatiche rivolte verso l’esterno si occupano del tracking del visore e dei controller, mentre due telecamere interne gestiscono il tracciamento oculare e la trasmissione foveata. Valve ha previsto anche l’illuminazione a infrarossi, utile per mantenere il tracking e il passthrough funzionanti anche in condizioni di scarsa luminosità. Il passthrough utilizza però telecamere monocromatiche, quindi non si tratta di una visualizzazione a colori dell’ambiente.

La dotazione comprende inoltre una porta di espansione frontale accessibile dall’utente, basata su un’interfaccia per doppia telecamera ad alta velocità tramite otto linee MIPI da 2,5 Gbps oppure su una linea PCI-E Gen 4.

I controller funzionano anche con i giochi tradizionali

Valve non ha progettato Steam Frame esclusivamente per la realtà virtuale. I controller inclusi sono infatti pensati per coprire l’intera Libreria di Steam, passando dai titoli VR ai giochi tradizionali senza dover cambiare periferica. Il design è quello di un gamepad diviso, con D-pad sul controller sinistro e pulsanti ABXY su quello destro; non mancano levette, grilletti analogici, pulsanti dorsali e i tasti Visualizza, Menu e Steam.

Le levette magnetiche di grandi dimensioni utilizzano il rilevamento tattile capacitivo e la tecnologia TMR, mentre ogni controller integra anche un motore aptico. Tutte le superfici di input possono inoltre contribuire al rilevamento capacitivo delle dita, aggiungendo informazioni al sistema di tracking. Il movimento viene rilevato direttamente dal visore attraverso un sistema completo a 6 gradi di libertà, con supporto IMU. L’alimentazione è affidata a una singola batteria AA per ciascun controller, con Valve che dichiara un’autonomia di circa 40 ore di gioco.

Steam Frame: caratteristiche controller

Tracking: 6DoF con IMU

Pulsanti: A, B, X, Y, D-pad, Visualizza, Menu, Steam

Levette: magnetiche, con rilevamento capacitivo

Grilletti: analogici

Pulsanti dorsali: sinistro e destro

Pulsanti impugnatura: a due stadi

Aptica: motore aptico per controller

Tracking dita: capacitivo

Connessione: radio dedicata a 2,4 GHz

Dimensioni: 126 × 73 × 87 mm

Peso: 130 g con batteria

Batteria: 1 × AA per controller

Autonomia: circa 40 ore

Batteria e alimentazione

Il visore utilizza una batteria integrata agli ioni di litio da 21,6 WHr, collocata nella parte posteriore della fascia per distribuire meglio il peso. La ricarica avviene tramite la porta USB-C 2.0 posteriore, con un ingresso massimo di 45 watt; c’è da dire però che Valve non include un alimentatore nella confezione.

L’azienda indica che è possibile utilizzare un caricatore Steam Deck o un alimentatore USB-C compatibile da almeno 45 watt; per chi non possiede già un caricatore adatto, Valve vende separatamente il proprio alimentatore PD 3.0 da 45 W con cavo da 2,5 metri. La struttura modulare della fascia permette inoltre di separare l’unità principale dal supporto posteriore, lasciando spazio a eventuali soluzioni alternative sviluppate attorno alla piattaforma.

SteamOS porta il visore oltre la semplice realtà virtuale

Uno degli elementi più interessanti di Steam Frame è il sistema operativo; Valve ha scelto SteamOS 3, basato su Arch, trasformando il visore in un dispositivo autonomo e non soltanto in un terminale per lo streaming, permettendo di installare applicazioni, aprire un browser e utilizzare le normali funzionalità di un PC SteamOS.

La piattaforma Snapdragon 8 Gen 3 e i 16 GB di RAM permettono inoltre di eseguire direttamente alcuni giochi, senza dover necessariamente trasmettere il contenuto da un computer esterno. Per orientarsi tra i titoli compatibili, Valve ha introdotto il programma Steam Frame Verified, dedicato ai giochi che possono essere eseguiti in modalità standalone.

La trasmissione rimane comunque la soluzione per accedere all’intera Libreria di Steam, mentre il catalogo standalone è destinato ad ampliarsi con il supporto degli sviluppatori. Valve ha infatti già messo a disposizione dei developer dei dev kit dedicati, con l’obiettivo di aumentare la compatibilità attraverso interventi su Proton e SteamOS.

Steam Frame può inoltre integrarsi con l’ecosistema hardware di Valve, oltre al PC e ai laptop, il visore può essere utilizzato con Steam Deck e, prossimamente, con Steam Machine.

Scheda tecnica Steam Frame

Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Architettura: ARM64

RAM: 16 GB LPDDR5X unificata

Archiviazione: 256 GB / 1 TB UFS

Espansione: slot microSD

Batteria: 21,6 WHr

Ricarica: USB-C 2.0, 15 V / 3 A, fino a 45 W

Display: LCD 2160 × 2160 pixel per occhio

Refresh rate: 72-144 Hz, 144 Hz sperimentale

Ottica: lenti pancake personalizzate

Campo visivo: fino a 110°

IPD: 60-70 mm

Tracking: tramite telecamere interne

Telecamere esterne: 4 monocromatiche

Telecamere interne: 2 per eye tracking e trasmissione foveata

Passthrough: tramite telecamere monocromatiche

Illuminazione: infrarossi per tracking e passthrough in scarsa luminosità

WiFi: WiFi 7 2×2

Adattatore wireless: WiFi 6E incluso

Bluetooth: 5.4

Audio: 2 driver per orecchio

Microfoni: array doppio

Sistema operativo: SteamOS 3 basato su Arch

Desktop: KDE Plasma

Dimensioni: 175 × 95 × 110 mm

Peso: 440 g con fascia; 185 g unità principale

Disponibilità e prezzo di Steam Frame

Steam Frame viene proposto in due configurazioni. Il kit da 256 GB costa 1.049 euro, mentre la versione con 1 TB di memoria arriva a 1.279 euro; entrambe comprendono il visore, i due controller dedicati e Half-Life: Alyx.

Come detto sopra, l’alimentatore non è incluso e viene venduto separatamente a 39 euro. Valve propone inoltre il kit di accessori ergonomici a 69 euro, che comprende due cinturini da polso per i controller con relativi scompartimenti per le batterie, una fascia superiore per il visore e un oscurante nasale ergonomico.

Il kit di accessori di ricambio costa invece 59 euro e include una guarnizione facciale, un distanziatore posteriore e un oscurante nasale standard. Tra gli accessori compatibili rientrano anche la videocamera Arcturus Vision, pensata per aggiungere acquisizione video spaziale e passthrough a colori HDR 5K, e le lenti graduate personalizzate realizzate da Zenni Optical.

L’inclusione di Half-Life: Alyx è particolarmente significativa perché Valve ha lavorato per portare il gioco direttamente sull’hardware del visore. L’azienda spiega che il rendering foveato e il tracciamento oculare hanno permesso di mantenere gli asset e l’esperienza di gioco, attraverso oltre un anno di lavoro aggiuntivo sui driver Vulkan e su SteamVR.

Il prezzo di partenza di 1.049 euro, insieme al costo superiore della versione da 1 TB, colloca Steam Frame in una fascia decisamente alta, ma la proposta di Valve punta soprattutto sulla possibilità di utilizzare un unico dispositivo per accedere alla propria Libreria di Steam in VR, in streaming o direttamente in modalità standalone.