Gli smart ring si erano inseriti nel mercato degli indossabili suscitando una certa curiosità in appassionati e addetti ai lavori ma — ve ne abbiamo parlato qualche giorno fa nel quarto episodio dei TuttoTech Wrapped 2025 — finora non sono riusciti a fare breccia, rimanendo di fatto prodotti di nicchia ed è a quella nicchia di possessori di Amazfit Helio Ring che si rivolge la notizia di oggi: Zepp Health sta continuando a supportare attivamente il proprio anello smart e nelle scorse ore ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento software.

Amazfit Helio Ring: le novità dell’ultimo aggiornamento

Quello dei wearable è un settore di crescente interesse e Amazfit — o meglio Zepp Health — si sta dando parecchio da fare negli ultimi tempi: nel giro di pochi giorni, infatti, vi abbiamo parlato di Helio Core ma anche dello smartwatch Amazfit Active Max, mentre sono in corso i lavori per un wearable che promette di tracciare le nostre emozioni. In mezzo a tanti nuovi prodotti, c’è spazio anche per un piccolo aggiornamento software: lo smart ring Amazfit Helio Ring ha iniziato ad aggiornarsi nelle scorse ore, ricevendo la versione firmware 2.7.0.2 in un file OTA da poco più di 2 MB.

Qualche utente fortunato lo ha già ricevuto e ha condiviso su Reddit il seguente screenshot. Come si può leggere nel changelog ufficiale, novità della versione 2.7.0.2 non sono esattamente rivoluzionarie, ma promettono di migliorare Helio Ring nella quotidianità. Sì, perché la prima novità elencata consiste nell’aggiornamento dell’algoritmo di tracciamento del sonno, con la funzione di monitoraggio del sonno che viene attivata automaticamente; il produttore ha messo mano anche all’algoritmo relativo al rilevamento del battito cardiaco, i cui dati dovrebbero dunque diventare più precisi; inoltre, è stata ottimizzata l’interazione col promemoria relativo alla batteria scarica: adesso tale status viene registrato anche durante il sonno e il promemoria dedicato viene mostrato al risveglio, non appena il wearable viene riconnesso allo smartphone. Infine, il changelog menziona fix di bug non meglio precisati.

Come aggiornare Amazfit Helio Ring

Al pari di tutti gli altri indossabili a marchio Amazfit, Helio Ring si interfaccia con lo smartphone per il tramite della companion app Zepp (disponibile sul Google Play Store a questo link): per aggiornarlo, basta aprire l’app, entrare nella scheda profilo, spostarsi nella schermata relativa a Helio Ring e toccare la voce “Aggiornamento di sistema“.