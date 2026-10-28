BYD ha pubblicato le prime immagini ufficiali e un video teaser della nuova ammiraglia di Yangwang, il suo marchio di lusso, rivelandone anche il nome con cui verrà venduta fuori dalla Cina.

Si chiamerà Altior ed è una berlina di dimensioni imponenti che punta dritta al territorio della Rolls-Royce Ghost, con una presentazione dal vivo ormai a pochi giorni di distanza. Eccone una panoramica.

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Il nome Altior e il debutto a Dubai

La presentazione ufficiale è attesa a Dubai nei primi giorni di novembre, con diverse fonti che indicano il 5 novembre come data più probabile, anche se per il momento il costruttore si è limitato a confermare un debutto negli Emirati Arabi Uniti a inizio mese. La berlina, sviluppata internamente con il nome in codice HU, si chiamerà Altior sui mercati internazionali, mentre in Cina verrà venduta come Dingyao.

La scelta del nome per l’estero ha un significato preciso, che ha spiegato Hu Xiaoqing, direttore generale della divisione vendite di Yangwang: “il nome Altior deriva dal latino e significa ‘più alto’“. Del resto lo stesso nome Yangwang si può tradurre anche come “guardare in alto“.

Design e specifiche tecniche

Sul fronte stilistico, BYD indica una linea di continuità con il resto della gamma, e come riportato da CarNewsChina “il modello Altior seguirà il linguaggio di design introdotto dal primo modello del marchio, il SUV U8“. Dalle immagini emergono già due dettagli piuttosto evidenti, ovvero un sensore LiDAR montato sul tetto, utile ai sistemi di guida assistita per ricostruire in tre dimensioni l’ambiente attorno all’auto, e le porte posteriori incernierate dietro, con apertura controvento, soluzione tipica proprio delle berline di altissima gamma come le Rolls-Royce.

Le misure confermano le ambizioni del progetto, dato che la Altior raggiunge i 5,50 metri di lunghezza e un passo di 3.350 mm, cioè circa 100 mm in più rispetto alla Rolls-Royce Ghost in versione standard. Per chi non lo sapesse, il passo è la distanza tra gli assi anteriore e posteriore e incide direttamente sullo spazio per le gambe dei passeggeri seduti dietro, aspetto fondamentale in un’auto di questo tipo, pensata per chi viaggia nei sedili posteriori che per chi guida.

Batteria allo stato solido? Le ipotesi sul powertrain

Restano invece del tutto sconosciute le specifiche tecniche della meccanica, che BYD non ha ancora comunicato. Diverse fonti indicano però la Altior come possibile primo modello BYD con batteria allo stato solido, tecnologia che sostituisce l’elettrolita liquido all’interno delle celle con un materiale solido, promettendo una maggiore densità energetica e ricariche più veloci.

Va detto che i dirigenti del gruppo hanno indicato il 2027 come anno di debutto del primo veicolo di serie con questo tipo di batteria, ma al momento non esiste alcuna conferma ufficiale che colleghi direttamente quel programma alla Dingyao. Una cautela d’obbligo, dunque, anche perché BYD ha già dimostrato di saper spingere i numeri con la tecnologia attuale, come accaduto con la versione elettrica del Denza N8L, il grande SUV di lusso con quasi 1.000 km di autonomia.

Prezzo e disponibilità di Yangwang Altior

Il prezzo indicativo che circola in queste ore è di circa 2 milioni di yuan, pari a circa 300.000 dollari e intorno ai 280.000 euro al cambio attuale, cifra che colloca la berlina nella fascia dell’iperlusso, accanto a Rolls-Royce e Mercedes-Maybach.

Badate bene che si tratta di una stima emersa prima della presentazione ufficiale, e il listino definitivo non è ancora stato confermato.

Il lancio arriva in un momento positivo per il marchio, che tra gennaio e settembre 2026 ha consegnato 3.251 veicoli, il 38,9% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e che continua a lavorare su progetti estremi come la supercar U9 Xtreme, lanciata all’inseguimento dei 500 km/h.

Resta dunque da capire quali saranno le caratteristiche tecniche della Altior e se arriverà anche in Europa, ma la presentazione di Dubai dovrebbe sciogliere buona parte dei dubbi.