BYD lancia un nuovo SUV di lusso definendolo come il primo del settore dotato di intelligenza artificiale integrata a un livello profondo. Stiamo parlando del Denza N8L EV il quale rappresenta la versione completamente elettrica dell’attuale ibrido plug-in, e arriva a coronare un anno particolarmente denso di lanci per il sub-brand premium del produttore cinese.

Solo pochi giorni fa vi abbiamo raccontato del successo commerciale immediato del Sealion 08, l’ultimo SUV di punta della gamma Ocean di BYD, che citava già l’espansione di Denza in Europa e nel Regno Unito come parte della strategia globale del gruppo; oggi tocca proprio a Denza presentare uno dei propri modelli più attesi in versione a batteria.

Poche settimane fa, il sub-brand di lusso Denza aveva dichiarato che il nuovo N8 completamente elettrico vantasse un’autonomia elettrica pura leader mondiale di 1.003 km, equipaggiato con le batterie più recenti e altre tecnologie all’avanguardia. Il Denza N8L EV è una versione allungata, che offre più spazio interno e sei posti a sedere contro i cinque della versione standard.

Denza aveva lanciato per la prima volta l’N8L quasi un anno fa, nell’ottobre 2025, ma solo in versione ibrida plug-in; la nuova variante ora aggiunge finalmente un’opzione completamente elettrica alla gamma.

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Batteria da 130 kWh e ricarica in 9 minuti

Il nuovo Denza N8L EV è disponibile in due versioni, entrambe le varianti montano una Blade Battery 2.0 da 130,15 kWh, che consente un’autonomia CLTC fino a 960 km.

Il SUV elettrico utilizza inoltre un’architettura elettrica a 800 V e la tecnologia Flash Charging di BYD, che permette di caricare dal 10 al 70% in 5 minuti; una ricarica completa, dal 10 al 97%, richiede invece appena 9 minuti.

Con una lunghezza di 5.200 mm, una larghezza di 1.999 mm e un’altezza di 1.820 mm, e un passo di 3.075 mm, la versione elettrica ha le stesse dimensioni dell’attuale Denza N8L ibrido plug-in.

Sei schermi e interni di lusso

All’interno, il nuovo SUV di lusso offre sei posti disposti in configurazione 2+2+2. Include inoltre il Smart Travel Ecosystem di Denza e un assistente super-intelligente basato su IA, con una serie di app e servizi connessi che permettono ai conducenti di controllare dispositivi per la smart home e altre apparecchiature intelligenti.

Tra gli altri elementi premium dell’abitacolo figurano sedili in pelle NAPPA, un tetto rivestito in velluto scamosciato, una finitura in vero legno traslucida chiamata Starry Sky e un impianto audio Devialet.

Il veicolo include sei schermi digitali: un cruscotto digitale, uno schermo centrale per l’infotainment, uno schermo dedicato al passeggero, due ulteriori schermi per l’intrattenimento posteriore e uno schermo a scomparsa dal tetto; è presente anche un head-up display in realtà aumentata.

Come molti dei modelli più costosi di BYD, il nuovo Denza N8L integra il sistema di controllo della carrozzeria Disus-A e sospensioni pneumatiche a doppia camera, per offrire quella che l’azienda definisce un’esperienza di guida di livello altissimo.

Il nuovo SUV di lusso monta inoltre il sistema di guida assistita God’s Eye 5.0 di BYD, che supporta funzioni ADAS come la navigazione automatica in autostrada ad alta velocità e il parcheggio remoto automatico.

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Il sub-brand Denza continua ad ampliarsi

Vale la pena inquadrare questo lancio nel contesto più ampio della strategia BYD: solo poche settimane fa avevamo raccontato di come l’azienda faticasse a soddisfare la domanda dei propri veicoli dotati di Blade Battery 2.0 e tecnologia Flash Charging, con diversi modelli Denza già coinvolti in quell’ondata di successo commerciale, dalla Z9 GT alla N9, fino alla più recente Bao 8.

Il Denza N8L EV si inserisce quindi in un momento particolarmente favorevole per il sub-brand di lusso, che negli ultimi mesi ha continuato ad allargare la propria gamma sia sul mercato interno cinese sia, come già visto con la Sealion 08 e la spinta globale del gruppo, verso l’espansione internazionale in Europa e nel Regno Unito.

Prezzo e disponibilità

Il Denza N8L EV Premium parte da 299.800 yuan, circa 45.000 dollari, mentre il modello Flagship costa 329.800 yuan, circa 49.000 dollari; entrambi i modelli sono già disponibili sul mercato cinese.