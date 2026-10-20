A sette mesi di distanza dalla prima apparizione della Great Tang, l’ammiraglia a sette posti della serie Dynasty, BYD si prepara a rinnovare anche il SUV elettrico da cui quel modello prende il nome.

La terza generazione della BYD Tang è infatti comparsa nell’ultimo elenco di veicoli in attesa di omologazione pubblicato dal MIIT, il ministero cinese dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica, che ne svela dimensioni e motori, mentre gli interni erano già stati mostrati nelle scorse settimane. Eccone una panoramica.

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Design e dimensioni

La nuova Tang andrà ad affiancare in gamma la Great Tang, il maxi SUV da oltre 5,3 metri svelato da BYD lo scorso marzo, e lo farà con dimensioni più contenute e un abitacolo pensato esclusivamente per cinque persone, a differenza del modello attuale che è disponibile sia a cinque sia a sei posti. Questi i dati riportati nella documentazione depositata al ministero:

lunghezza di 5.045 mm

larghezza di 1.980 mm

altezza di 1.740 mm

passo di 2.950 mm (145 mm in più rispetto alla generazione precedente)

Due motori da 690 CV e batterie Blade di seconda generazione

Sotto la carrozzeria c’è un sistema a doppio motore con trazione integrale, che secondo i dati del MIIT si compone così:

motore anteriore da 215 kW (288 CV)

motore posteriore da 300 kW (402 CV)

potenza combinata fino a 515 kW (690 CV)

La batteria è al litio-ferro-fosfato (LFP) e viene fornita da Wuwei Fudi Battery, società del gruppo BYD. Per inciso, la documentazione ministeriale non lo specifica, ma la nuova Tang dovrebbe adottare la Blade Battery 2.0 e la tecnologia Flash Charging, la stessa che BYD sta portando anche in Europa e che consente di passare dal 10 al 70% di carica in appena cinque minuti.

I tagli di batteria previsti sono due, da 88,682 kWh e da 105,792 kWh, con autonomie nel ciclo cinese CLTC che a seconda della configurazione arrivano a 730, 830 o 850 km.

Lo schermo da 35,4 pollici e i sedili zero gravity

Dopo il debutto statico al Salone di Chengdu ad agosto, le prime immagini ufficiali degli interni sono state pubblicate all’inizio di questo mese da Lu Tian, direttore generale della linea Dynasty, che ha presentato la nuova Tang come un SUV ammiraglio della serie 8, a cinque posti e ad alto contenuto tecnologico.

A dominare la plancia sono due schermi di dimensioni fuori dal comune, ovvero un display integrato allungato da 35,4 pollici e un secondo pannello panoramico da 30 pollici, mentre per i rivestimenti si potrà scegliere tra due combinazioni di colore, Dune Beige e Amber Brown.

Come ormai accade su gran parte delle ammiraglie cinesi, nella seconda fila trovano posto due poltrone “zero gravity“, e Lu Tian ha assicurato che lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori supererà i 1.000 mm.

Completano la dotazione il sistema di controllo intelligente della carrozzeria DiSus-A, abbinato a sospensioni pneumatiche a doppia camera, e il pacchetto di assistenza alla guida God’s Eye B.

Prezzi e disponibilità della nuova BYD Tang

Il lancio sul mercato cinese è atteso entro la fine del 2026, ma BYD non ha ancora comunicato i listini. Un riferimento utile arriva dalla Great Tang, che parte da 239.900 yuan, circa 32.000 euro al cambio attuale, e che nei suoi primi tre mesi di commercializzazione ha superato le 10.000 unità vendute; insomma considerate le dimensioni inferiori e la configurazione a cinque posti, è lecito aspettarsi che la nuova Tang si posizioni come alternativa più accessibile all’ammiraglia.

Resta dunque da capire se e quando questa terza generazione arriverà anche in Europa, dove la Tang attuale è già in vendita.