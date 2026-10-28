Xiaomi rinnova la propria gamma di notebook a marchio REDMI con una nuova generazione pensata per chi cerca un dispositivo sottile, leggero e adatto alla produttività quotidiana. I nuovi REDMI Book 2027 arrivano in due formati, da 14 e 16 pollici, con un design in metallo rinnovato e processori Intel di ultima generazione.

A caratterizzare la nuova serie sono soprattutto la piattaforma Intel Wildcat Lake, la memoria LPDDR5X ad alta velocità e un sistema di raffreddamento progettato per mantenere prestazioni costanti anche durante le attività più impegnative. Xiaomi punta inoltre sull’autonomia con una batteria da 72 WHr, senza rinunciare a un display ad alta frequenza di aggiornamento e all’integrazione delle funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale.

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REDMI Book 2027: design sottile e processori Intel Wildcat Lake

La nuova famiglia comprende come detto REDMI Book 14 2027 e REDMI Book 16 2027, due notebook che condividono buona parte della dotazione hardware, differenziandosi soprattutto per dimensioni e caratteristiche del display. Entrambi adottano uno chassis in lega di alluminio, con una costruzione in metallo che interessa le principali superfici della scocca; Xiaomi propone inoltre diverse colorazioni, con l’obiettivo di rendere i dispositivi più riconoscibili rispetto alle generazioni precedenti.

Il modello da 14 pollici è quello pensato per chi privilegia la portabilità, pesa circa 1,28 kg e misura 13,95 mm di spessore. Il REDMI Book 16 2027 sale invece a circa 1,56 kg, con uno spessore di 14,35 mm, risultando comunque trasportabile senza particolari problemi di ingombro. Sul fronte delle prestazioni, Xiaomi ha scelto i processori Intel della famiglia Wildcat Lake, realizzati con processo produttivo Intel 18A.

Le configurazioni disponibili sono due e prevedono i processori Intel Core 5 320 e Intel Core 7 350, entrambi con sei core e sei thread, ma con frequenze di boost differenti; il primo raggiunge i 4,6 GHz, mentre il secondo arriva fino a 4,8 GHz. La componente grafica è affidata alla soluzione integrata Intel Graphics, quindi senza una GPU dedicata, indirizzando questi notebook principalmente alla produttività, alla navigazione, alle attività d’ufficio e all’utilizzo quotidiano.

Le CPU Intel sono affiancate da memoria LPDDR5X a 7.467 MT/s, mentre il sistema di raffreddamento impiega due ventole e una heatpipe da 10 mm. Secondo Xiaomi, questa soluzione consente di mantenere una potenza sostenuta di 30 watt, un dato da considerare soprattutto nell’ottica delle prestazioni prolungate e della gestione termica all’interno di uno chassis così sottile.

REDMI Book 16 2027: display a 120 Hz e batteria da 72 WHr

Tra i due modelli, il REDMI Book 16 2027 è quello su cui Xiaomi mette maggiormente l’accento per quanto riguarda il display e l’autonomia. Il pannello da 16 pollici adotta un formato 16:10 e una risoluzione di 2.560 × 1.600 pixel, con una frequenza di aggiornamento che raggiunge i 120 Hz; la luminosità tipica dichiarata è di 400 nit, mentre la copertura dello spazio colore sRGB arriva al 100%.

A bordo sono presenti anche il DC dimming e le certificazioni TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu e il funzionamento senza sfarfallio, opzioni queste che puntano a offrire un’esperienza più confortevole durante le sessioni di lavoro prolungate, oltre a una maggiore fluidità rispetto ai tradizionali pannelli a 60 Hz. L’altro elemento su cui Xiaomi insiste è la batteria. Il REDMI Book 16 2027 integra un’unità da 72 WHr, con capacità nominale dichiarata di 68,3 WHr; il produttore indica fino a 19,5 ore di autonomia nelle simulazioni di utilizzo da ufficio e oltre un giorno di riproduzione video locale.

La dotazione comprende inoltre una selezione di porte pensata per limitare la necessità di adattatori esterni; sono presenti infatti due USB-C 3.2 Gen 2 con funzionalità complete, due USB-A 3.2 Gen 1, un’uscita HDMI 2.1 TMDS con supporto all’output 4K a 60 Hz e un jack audio da 3,5 mm.

Super Xiao Ai 2.0 e integrazione con l’ecosistema Xiaomi

La nuova generazione di notebook REDMI non si limita agli aggiornamenti hardware. Xiaomi integra infatti Super Xiao Ai 2.0, il proprio assistente basato sull’Intelligenza Artificiale, con strumenti dedicati alla produttività e alla gestione dei contenuti.

Tra le funzionalità annunciate figurano la generazione di contenuti per il lavoro, la creazione di presentazioni PowerPoint con un solo clic, la programmazione assistita dall’IA e la sintesi dei documenti; l’azienda ha previsto anche l’integrazione con le applicazioni e i dispositivi dell’ecosistema Xiaomi, con funzioni per la condivisione dei file e la collaborazione tra più dispositivi.

Caratteristiche tecniche dei notebook REDMI Book 2027

Modelli: REDMI Book 14 2027 e REDMI Book 16 2027

Processori: Intel Core 5 320 o Intel Core 7 350 Architettura: Intel Wildcat Lake, processo Intel 18A CPU: 6 core e 6 thread Frequenza massima: 4,6 GHz Core 5 320, 4,8 GHz Core 7 350

Grafica: Intel Graphics integrata

Memoria RAM: LPDDR5X a 7.467 MT/s

Raffreddamento: doppia ventola e heatpipe da 10 mm

Display REDMI Book 16: 16 pollici, formato 16:10 Risoluzione REDMI Book 16: 2.560 × 1.600 pixel Frequenza di aggiornamento REDMI Book 16: 120 Hz Luminosità REDMI Book 16: 400 nit Spazio colore REDMI Book 16: 100% sRGB

Batteria: 72 WHr

Porte: 2x USB-C 3.2 Gen 2 2x USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 TMDS jack audio da 3,5 mm

Assistente IA: Super Xiao Ai 2.0

Peso REDMI Book 14 circa 1,28 kg REDMI Book 16 circa 1,56 kg

Spessore REDMI Book 14 13,95 mm REDMI Book 16 14,35 mm



Prezzi e disponibilità dei REDMI Book 2027

I nuovi notebook sono stati presentati per il mercato cinese, dove le vendite partiranno il 3 novembre 2026. Xiaomi ha previsto due configurazioni per ciascun formato, entrambe con 16 GB di RAM; la versione base abbina il Core 5 320 a un SSD da 512 GB, mentre quella superiore passa al Core 7 350 e a un’unità da 1 TB.

Ecco i prezzi di listino annunciati in Cina:

REDMI Book 14 2027, Core 5 320, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB: 6.799 yuan

REDMI Book 14 2027, Core 7 350, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB: 7.999 yuan

REDMI Book 16 2027, Core 5 320, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB: 6.999 yuan

REDMI Book 16 2027, Core 7 350, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB: 8.199 yuan

Al momento non sono stati comunicati prezzi e disponibilità ufficiali per l’Italia; le cifre cinesi non possono quindi essere considerate una previsione affidabile del prezzo europeo, che dipenderà da eventuali decisioni di distribuzione internazionale e dalle condizioni dei singoli mercati.