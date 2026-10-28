Xiaomi rinnova la propria gamma di notebook a marchio REDMI con una nuova generazione pensata per chi cerca un dispositivo sottile, leggero e adatto alla produttività quotidiana. I nuovi REDMI Book 2027 arrivano in due formati, da 14 e 16 pollici, con un design in metallo rinnovato e processori Intel di ultima generazione.

A caratterizzare la nuova serie sono soprattutto la piattaforma Intel Wildcat Lake, la memoria LPDDR5X ad alta velocità e un sistema di raffreddamento progettato per mantenere prestazioni costanti anche durante le attività più impegnative. Xiaomi punta inoltre sull’autonomia con una batteria da 72 WHr, senza rinunciare a un display ad alta frequenza di aggiornamento e all’integrazione delle funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Pubblicità-10%Apple MacBook Air 13'', M5, 1TB
Amazon
Apple MacBook Air 13'', M5, 1TB
1.599€1.779€
Vai all'offerta

REDMI Book 2027: design sottile e processori Intel Wildcat Lake

REDMI Book 2027

La nuova famiglia comprende come detto REDMI Book 14 2027 e REDMI Book 16 2027, due notebook che condividono buona parte della dotazione hardware, differenziandosi soprattutto per dimensioni e caratteristiche del display. Entrambi adottano uno chassis in lega di alluminio, con una costruzione in metallo che interessa le principali superfici della scocca; Xiaomi propone inoltre diverse colorazioni, con l’obiettivo di rendere i dispositivi più riconoscibili rispetto alle generazioni precedenti.

Il modello da 14 pollici è quello pensato per chi privilegia la portabilità, pesa circa 1,28 kg e misura 13,95 mm di spessore. Il REDMI Book 16 2027 sale invece a circa 1,56 kg, con uno spessore di 14,35 mm, risultando comunque trasportabile senza particolari problemi di ingombro. Sul fronte delle prestazioni, Xiaomi ha scelto i processori Intel della famiglia Wildcat Lake, realizzati con processo produttivo Intel 18A.

REDMI Book 2027 6

Le configurazioni disponibili sono due e prevedono i processori Intel Core 5 320 e Intel Core 7 350, entrambi con sei core e sei thread, ma con frequenze di boost differenti; il primo raggiunge i 4,6 GHz, mentre il secondo arriva fino a 4,8 GHz. La componente grafica è affidata alla soluzione integrata Intel Graphics, quindi senza una GPU dedicata, indirizzando questi notebook principalmente alla produttività, alla navigazione, alle attività d’ufficio e all’utilizzo quotidiano.

Le CPU Intel sono affiancate da memoria LPDDR5X a 7.467 MT/s, mentre il sistema di raffreddamento impiega due ventole e una heatpipe da 10 mm. Secondo Xiaomi, questa soluzione consente di mantenere una potenza sostenuta di 30 watt, un dato da considerare soprattutto nell’ottica delle prestazioni prolungate e della gestione termica all’interno di uno chassis così sottile.

REDMI Book 16 2027: display a 120 Hz e batteria da 72 WHr

REDMI Book 2027 4

Tra i due modelli, il REDMI Book 16 2027 è quello su cui Xiaomi mette maggiormente l’accento per quanto riguarda il display e l’autonomia. Il pannello da 16 pollici adotta un formato 16:10 e una risoluzione di 2.560 × 1.600 pixel, con una frequenza di aggiornamento che raggiunge i 120 Hz; la luminosità tipica dichiarata è di 400 nit, mentre la copertura dello spazio colore sRGB arriva al 100%.

A bordo sono presenti anche il DC dimming e le certificazioni TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu e il funzionamento senza sfarfallio, opzioni queste che puntano a offrire un’esperienza più confortevole durante le sessioni di lavoro prolungate, oltre a una maggiore fluidità rispetto ai tradizionali pannelli a 60 Hz. L’altro elemento su cui Xiaomi insiste è la batteria. Il REDMI Book 16 2027 integra un’unità da 72 WHr, con capacità nominale dichiarata di 68,3 WHr; il produttore indica fino a 19,5 ore di autonomia nelle simulazioni di utilizzo da ufficio e oltre un giorno di riproduzione video locale.

REDMI Book 2027 5

La dotazione comprende inoltre una selezione di porte pensata per limitare la necessità di adattatori esterni; sono presenti infatti due USB-C 3.2 Gen 2 con funzionalità complete, due USB-A 3.2 Gen 1, un’uscita HDMI 2.1 TMDS con supporto all’output 4K a 60 Hz e un jack audio da 3,5 mm.

Super Xiao Ai 2.0 e integrazione con l’ecosistema Xiaomi

REDMI Book 2027 3

La nuova generazione di notebook REDMI non si limita agli aggiornamenti hardware. Xiaomi integra infatti Super Xiao Ai 2.0, il proprio assistente basato sull’Intelligenza Artificiale, con strumenti dedicati alla produttività e alla gestione dei contenuti.

Tra le funzionalità annunciate figurano la generazione di contenuti per il lavoro, la creazione di presentazioni PowerPoint con un solo clic, la programmazione assistita dall’IA e la sintesi dei documenti; l’azienda ha previsto anche l’integrazione con le applicazioni e i dispositivi dell’ecosistema Xiaomi, con funzioni per la condivisione dei file e la collaborazione tra più dispositivi.

Caratteristiche tecniche dei notebook REDMI Book 2027

  • Modelli: REDMI Book 14 2027 e REDMI Book 16 2027
  • Processori: Intel Core 5 320 o Intel Core 7 350
    • Architettura: Intel Wildcat Lake, processo Intel 18A
    • CPU: 6 core e 6 thread
    • Frequenza massima: 4,6 GHz Core 5 320, 4,8 GHz Core 7 350
  • Grafica: Intel Graphics integrata
  • Memoria RAM: LPDDR5X a 7.467 MT/s
  • Raffreddamento: doppia ventola e heatpipe da 10 mm
  • Display REDMI Book 16: 16 pollici, formato 16:10
    • Risoluzione REDMI Book 16: 2.560 × 1.600 pixel
    • Frequenza di aggiornamento REDMI Book 16: 120 Hz
    • Luminosità REDMI Book 16: 400 nit
    • Spazio colore REDMI Book 16: 100% sRGB
  • Batteria: 72 WHr
  • Porte:
    • 2x USB-C 3.2 Gen 2
    • 2x USB-A 3.2 Gen 1,
    • HDMI 2.1 TMDS
    • jack audio da 3,5 mm
  • Assistente IA: Super Xiao Ai 2.0
  • Peso
    • REDMI Book 14 circa 1,28 kg
    • REDMI Book 16 circa 1,56 kg
  • Spessore
    • REDMI Book 14 13,95 mm
    • REDMI Book 16 14,35 mm

Prezzi e disponibilità dei REDMI Book 2027

REDMI Book 2027 2

I nuovi notebook sono stati presentati per il mercato cinese, dove le vendite partiranno il 3 novembre 2026. Xiaomi ha previsto due configurazioni per ciascun formato, entrambe con 16 GB di RAM; la versione base abbina il Core 5 320 a un SSD da 512 GB, mentre quella superiore passa al Core 7 350 e a un’unità da 1 TB.

Ecco i prezzi di listino annunciati in Cina:

  • REDMI Book 14 2027, Core 5 320, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB: 6.799 yuan
  • REDMI Book 14 2027, Core 7 350, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB: 7.999 yuan
  • REDMI Book 16 2027, Core 5 320, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB: 6.999 yuan
  • REDMI Book 16 2027, Core 7 350, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB: 8.199 yuan

Al momento non sono stati comunicati prezzi e disponibilità ufficiali per l’Italia; le cifre cinesi non possono quindi essere considerate una previsione affidabile del prezzo europeo, che dipenderà da eventuali decisioni di distribuzione internazionale e dalle condizioni dei singoli mercati.

Potrebbero interessarti anche questi articoli: