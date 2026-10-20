Il mercato delle smartband accessibili ha da oggi un nuovo concorrente: si tratta di REDMI Band 4, ufficializzata oggi in Cina e dotata di caratteristiche particolarmente interessanti se rapportate al prezzo. Scopriamo insieme cosa propone la novità Xiaomi.

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REDMI Band 4 è ufficiale in Cina con schermo da 1,41 pollici e fino a 21 giorni di autonomia

REDMI Band 4 è stata ufficialmente presentata in Cina: la nuova smartband economica è pensata per chi non ha grosse pretese lato funzioni smart e necessita di funzionalità di tracciamento per l’attività fisica. Differentemente da Xiaomi Smart Band 11, che propone un display AMOLED, in questo caso abbiamo uno schermo TFT: è da 1,41 pollici e mette a disposizione risoluzione 172 x 320, vetro 2.5D, luminosità fino a 450 nit e frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

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Il nuovo fitness tracker a marchio REDMI offre una finitura effetto metallico e un cinturino ergonomico in TPU con texture a righe verticali. La batteria è da 300 mAh e promette fino a 21 giorni di autonomia con un utilizzo leggero o fino a circa 8 giorni con un monitoraggio più completo.

A livello di funzioni, REDMI Band 4 supporta il monitoraggio di 50 modalità sportive, e non disdegna quelle acquatiche grazie alla resistenza fino a 5 ATM. Per il resto troviamo tutto quello che ci si aspetterebbe da una smartband, come il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), del sonno, del livello di stress e del ciclo femminile, ma anche promemoria, controllo musicale, meteo e non solo. Non mancano la visualizzazione delle notifiche, la gestione delle sveglie e (in Cina) i pagamenti tramite codici QR di WeChat e Alipay. A disposizione più di 100 quadranti tra cui scegliere, per un look sempre nuovo ogni giorno.

Prezzo e disponibilità della nuova smartband

REDMI Band 4 è disponibile all’acquisto in Cina al prezzo di 169 yuan, corrispondenti a circa 22,50 euro al cambio attuale. Viene proposta nelle colorazioni White (con cassa argento) e Black. Per il momento non ci sono indicazioni riguardanti il possibile arrivo a livello internazionale.