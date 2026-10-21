Xiaomi ha appena ufficializzato un nuovo prodotto in Cina, si tratta di un power bank ad alta capacità con diversi punti di forza su cui spiccano l’output complessivo fino a 250 W, la ricarica rapida bidirezionale e il cavo retrattile.

È probabile che leggendo questa breve descrizione abbiate avuto una sensazione di déjà vu e in tal caso non sareste in errore: soltanto la settimana scorsa Xiaomi aveva lanciato un altro power bank dalle caratteristiche simili ma più compatto, dunque rivolto ad un diverso target di utenti.

Sì, perché l’ultimo arrivato è pensato invece per gli utenti che vogliano caricare più dispositivi contemporaneamente e in modo rapido, senza rinunciare alla possibilità di portare il power bank sempre con sé. Parliamo, infatti, di un power bank da 25.000 mAh agli ioni di litio, che coi suoi 97,36 Wh rimane entro la soglia dei 100 Wh generalmente consentiti dalle compagnie aeree. Il dispositivo presenta dimensioni complessive pari a 163,8 × 58,3 × 46,2 mm, dunque non eccessivamente ingombrante. Xiaomi ha inserito un dettaglio particolarmente comodo: un cavo USB-C integrato retrattile con una lunghezza massima di 70 cm.

La dotazione di porte è di tutto rispetto: il cavo USB-C integrato eroga fino a 140 W, esattamente come la seconda porta USB-C, mentre la porta USB-A arriva fino a 120 W; come si accennava in apertura, l’output complessivo arriva a 250 W. Degno di nota è il supporto alla ricarica rapida a 140 W bidirezionale, che consente di ricaricare completamente in tempi rapidi qualsiasi dispositivo, ma anche di ricaricare la batteria del power bank del 49% circa in soli 30 minuti (in condizioni ideali).

Il nuovo power bank di Xiaomi dispone di un piccolo display a colori seminascosto che mostra la percentuale di batteria rimanente, la potenza di carica o scarica in tempo reale, la temperatura e lo stato di salute della batteria, senza la necessità di un’app. A proposito di app, il power bank è gestibile tramite Mijia (Mi Home) e supporta Xiaomi Find Device.

La documentazione ufficiale parla di un prodotto sottoposto a molteplici test di sicurezza — le celle sono dotate di circuiti di protezione dedicati — e conforme agli standard di certificazione CCC per il 2026.

Il nuovo power bank da 25.000 mAh di Xiaomi è disponibile in Cina su Xiaomi Youpin e Xiaomi Mall al prezzo di listino di 999 CNY, circa 133,16 euro al cambio attuale. Allo stato attuale, non è dato sapere se questo prodotto verrà mai commercializzato su scala internazionale.