Chi lavora in mobilità tra MacBook, iMac e iPad conosce bene il compromesso tra design e prestazioni che spesso caratterizza gli accessori “pensati per Apple“. Logitech MX Anywhere 3S for Mac rompe questo schema con un sensore da 8000 DPI capace di tracciare anche sul vetro, uno scorrimento elettromagnetico MagSpeed e clic completamente silenziosi. Il prezzo, in questi giorni, è sceso in modo significativo toccando un vero e proprio minimo del periodo. Vediamo come approfittarne.

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Logitech MX Anywhere 3S for Mac: precisione da 8000 DPI in formato tascabile

Logitech MX Anywhere 3S for Mac appartiene alla fascia alta della Master Series ed è stato progettato specificamente per integrarsi con l’ecosistema Apple, tanto nell’estetica Space Grey quanto nelle personalizzazioni software disponibili tramite Logi Options+. Il cuore del dispositivo è il sensore ottico da 8000 DPI, capace di garantire un tracciamento preciso praticamente su qualsiasi superficie, vetro incluso, un dettaglio che lo rende perfetto per chi lavora alternando scrivania, sale riunioni e postazioni diverse.

A rendere l’esperienza d’uso ancora più curata contribuisce la rotella con tecnologia MagSpeed, lo scorrimento elettromagnetico più veloce di Logitech, in grado di gestire fino a 1000 righe al secondo pur restando preciso al singolo pixel. Chi lavora in ufficio apprezzerà inoltre i clic silenziosi, pensati per ridurre il rumore negli ambienti condivisi senza rinunciare alla sensazione tattile di un clic tradizionale.

Tra le altre specifiche di rilievo:

Connessione Bluetooth Low Energy con possibilità di abbinare fino a 3 dispositivi macOS e iPadOS

macOS e iPadOS Ricarica USB-C rapida : un solo minuto di ricarica garantisce fino a 3 ore di autonomia

: un solo minuto di ricarica garantisce fino a 3 ore di autonomia Autonomia complessiva fino a 70 giorni con carica completa

con carica completa Peso di soli 99 grammi e dimensioni compatte, ideali per il trasporto

e dimensioni compatte, ideali per il trasporto Scocca realizzata con plastica riciclata certificata, fino al 78% nella colorazione Space Grey

Il prodotto è compatibile con macOS 10.15 Catalina (o successivi) e iPadOS 14+, con 6 pulsanti programmabili e portata wireless fino a 10 metri. Non include un ricevitore USB dedicato, funzionando esclusivamente via Bluetooth, un dettaglio da considerare per chi predilige connessioni RF tradizionali.

Sconto importante su Amazon per MX Anywhere 3S

Il prezzo di listino ufficiale di Logitech MX Anywhere 3S for Mac è di 103,99€, ma su Amazon in questo momento è disponibile a 72,09€, con uno sconto di circa il 31%. Si tratta del prezzo più basso registrato nell’ultimo periodo, un’occasione concreta per chi stava aspettando il momento giusto per portarsi a casa questo mouse. La disponibilità al prezzo scontato riguarda la colorazione Spazio Grigio ed è attiva solo su Amazon.it, quindi conviene muoversi rapidamente prima che l’offerta termini o lo stock si esaurisca.

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