Il team di WhatsApp si prepara ad allineare la gestione dei file multimediali su diverse piattaforme: l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per iOS reca tracce della futura introduzione di una funzione dedicata, disponibile già da qualche mese sulle versioni per Mac e Web del servizio.

Prima di entrare nel merito del nuovo aggiornamento, vi ricordiamo che potete trovare tutte le ultime notizie sull’app di messaggistica più famosa al mondo — avete letto della programmazione dei messaggi e del browser interno per aprire i link? — nelle nostre pagine dedicate a WhatsApp per Android e a WhatsApp per iOS e Desktop.

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WhatsApp Beta per iOS anticipa l’hub dei file multimediali

La funzione di cui parliamo quest’oggi non è dunque un inedito in senso assoluto, neppure per gli utenti Apple, che potrebbero averla già sfruttata su WhatsApp per Mac, rappresenta invece una novità per il mondo iPhone ed è emersa dall’analisi dell’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per iOS, arrivato alla versione 26.42.10.74 attraverso il TestFlight beta Program.

Stiamo parlando di un hub dei file multimediali collocato nelle impostazioni dell’app, pensato per raccogliere foto, video e link ricevuti dall’utente — così accessibili e gestibili senza aprire le singole conversazioni —, senza mescolarli con quelli inviati. Tale funzione è disponibile su WhatsApp Web e WhatsApp per Mac sin dal mese di novembre dello scorso anno e, nella sua semplicità concettuale, è apparsa fin da subito di grande comodità.

La schermata che raccoglie i file multimediali ricevuti offre anche una funzione di ricerca, per ritrovare all’istante un file specifico attraverso il nome del mittente o del file stesso; inoltre, è possibile riordinare i file dal più recente, dal meno recente o dal più grande; non manca la possibilità di cancellare più file in un colpo solo tramite la selezione multipla, né quella di filtrare i file per tipologia (foto, video e link). WhatsApp propone due tab: New, che mostra solo i file ricevuti di recente, e All media, che li mostra tutti. I file potranno essere visualizzati in un elenco o in una griglia, mentre il filtro con l’icona del cuore mostra soltanto quelli a cui l’utente abbia lasciato una reazione.

Per ciascun file, l’utente potrà eseguire una serie di azioni, come lasciare una reazione, inoltrarlo, salvarlo e visualizzarlo nella conversazione di appartenenza.

Nel momento in cui scriviamo, la funzione descritta è in fase di sviluppo e non è attualmente disponibile per nessuno, neppure nel ramo beta della piattaforma. In attesa dei prossimi sviluppi, vi ricordiamo che se siete desiderosi di provare in anteprima le novità proposte attraverso il programma beta, abbiamo realizzato una guida su come scaricare WhatsApp Beta su iOS e Android.

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