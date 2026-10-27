Sembra che l’annuncio di Nothing Ear (3) Pro, i nuovi auricolari della compagnia, sia ormai imminente, forse questione di giorni o settimane. Nel corso delle ultime ore, Nothing avrebbe infatti condiviso sulla sua pagina un teaser con protagonista Kingdra, un Pokémon di seconda generazione di tipo Acqua / Drago, senza specificare nient’altro: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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Nothing Ear (3) Pro: l’annuncio anticipato da Kingdra?

La compagnia produttrice ha pubblicato all’interno dei suoi forum un’immagine di Kingdra, il Pokémon appartenente alla seconda generazione della serie, con un aspetto “pixellato” tipico del suo stile visivo. L’artwork in questione è accompagnato da una didascalia, che riporta (testuali parole) la frase “Dorme profondamente sul fondo dell’oceano per ripristinare la sua energia. Si dice che causi tornado al suo risveglio“.

A questo si aggiunge un messaggio finale, “In arrivo a breve“, che suggerisce il collegamento con un presunto nuovo prodotto ancora da annunciare. A confermare la possibile correlazione con l’annuncio dei nuovi auricolari wireless sarebbe stato un utente di Reddit, Link_2011A, che circa due mesi fa avrebbe trovato una pagina di supporto dedicata proprio a Nothing Ear (3) Pro.

A ben vedere, non sarebbe la prima volta che la compagnia utilizza i nomi dei Pokémon per identificare i suoi nuovi prodotti: era già successo in passato con le precedenti generazioni di auricolari, come nel caso di Alazakam, Aerodactyl e Arcanine, che presentavano una corrispondenza biunivoca tra il codice seriale del prodotto da annunciare e il loro numero all’interno del Pokédex, il celebre strumento utilizzato in Pokémon per la classificazione dei vari “mostriciattoli” all’interno dei capitoli della serie videoludica.

Per fare un rapido confronto, il modello standard Nothing Ear (3), disponibile da oltre un anno sul mercato, presenta dalla sua driver da 12 millimetri, cancellazione attiva del rumore fino a 45 dB e, non ultimo, il supporto all’audio spaziale, oltre che la certificazione IP54 che garantisce resistenza ad acqua e polvere. L’esistenza di un modello Pro permetterebbe dunque alla compagnia di competere direttamente con le compagnie concorrenti in uno specifico segmento, al fianco di modelli premium come le AirPods Pro 3 di Apple o Samsung Galaxy Buds 4 Pro.

Nel caso in cui il lancio di Nothing Ear (3) Pro venga confermato, il suo prezzo di listino sarà importante e decisivo, nonchè cartina di tornasole per il successo nei mercati: già il modello standard, Nothing Ear (3), offre infatti dalla sua il supporto al codec audio wireless LDAC e la ricarica wireless, ragion per cui il modello Pro dovrà necessariamente offrire funzionalità aggiuntive considerevoli per giustificarne il prezzo (come un aumento consistente dell’autonomia, per esempio), che sarà per forza di cose superiore.

Per il momento non conosciamo nessun dettaglio in merito alle sue specifiche tecniche: attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti ufficiali da Nothing, che a questo punto arriveranno sicuramente nel corso dei prossimi giorni o settimane.