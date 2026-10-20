Un nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta per iOS è stato da poco rilasciato attraverso il TestFlight beta Program, introducendo la versione 26.41.10.72: il codice reca tracce dei lavori in corso per la futura introduzione in un browser interno che verrà sfruttato per aprire qualsiasi link senza lasciare l’app.

Prima di entrare nel merito del nuovo aggiornamento, vi ricordiamo che potete trovare tutte le ultime notizie sull’app di messaggistica più famosa al mondo — avete letto degli sticker sonori? — nelle nostre pagine dedicate a WhatsApp per Android e a WhatsApp per iOS e Desktop.

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WhatsApp per iOS avrà un browser in-app

Partiamo dalle dolenti note: la novità di cui parliamo e che vedremo in anteprima in questa sede non è ancora disponibile neppure nel ramo beta dell’app, essendo attualmente in fase di sviluppo. Fatta questa doverosa premessa, veniamo al dunque. Non è la prima volta che sentiamo parlare di un browser integrato in WhatsApp per iOS: bisogna riavvolgere il nastro a più di un anno fa per ritrovare le prime tracce di un browser interno pensato esclusivamente per l’apertura di determinati tipi di link business.

La novità è indubbiamente comoda, in quanto consentirebbe agli utenti di aprire link senza lasciare WhatsApp per passare a Safari. Il tutto con la limitazione ai soli link con protocollo sicuro HTTPS e senza negare agli utenti la possibilità di disattivare la funzione e continuare ad utilizzare il proprio browser predefinito. Ebbene, in questa sede vediamo come la funzione descritta si stia evolvendo, così da ampliare la comodità in discorso a tutti i tipi di link condivisi nelle chat. Il tutto potrà essere gestito dalle Impostazioni di WhatsApp, dove verrà aggiunta la voce dedicata “In-app browser“, attivabile/disattivabile dall’utente in qualsiasi momento.

È opportuno precisare che le sessioni di navigazione col browser interno saranno separate dalla conversazione, che non ne sarà influenzata in alcun modo. La funzionalità sarà disponibile per tutti i tipi di link e per tutti i tipi di chat, dunque non solo quelli condivisi da account business. La schermata delle impostazioni dedicata al browser interno conterrà anche una sezione per gestire i dati ed eventualmente cancellare cookie e cache dei siti visitati. Tutti i dati di navigazione verranno archiviati in locale, né WhatsApp né Apple avranno accesso ai link condivisi nelle chat o a quelli aperti col browser interno.

Giunti alle battute conclusive, urge ricordare ancora una volta che la funzione descritta è in fase di sviluppo e non è attualmente disponibile per nessuno. In attesa dei prossimi sviluppi, vi ricordiamo che se siete desiderosi di provare in anteprima le novità proposte attraverso il programma beta, abbiamo realizzato una guida su come scaricare WhatsApp Beta su iOS e Android.

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Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.