Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzioni e modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più piacevole.

Ebbene, pare che tra le novità in arrivo su iOS ve ne sia anche una molto attesa: stiamo parlando della funzionalità che permette agli utenti di decidere quando inviare i propri messaggi.

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Buone notizie per gli utenti WhatsApp su iOS

Dopo essere apparsa nel canale beta per Android, la funzione di programmazione dei messaggi è stata avvistata anche nell’ultima versione beta per iOS (la v. 26.42.10.19).

Per alcuni utenti, pertanto, è stata implementata la possibilità di stabilire quando il servizio deve inviare un determinato messaggio.

Una volta implementata tale novità, gli utenti possono programmare un messaggio dall’interfaccia della chat in modo semplice: dopo avere digitato il messaggio nell’editor di chat, infatti, è sufficiente tenere premuto il pulsante Invia per visualizzare la schermata di programmazione del messaggio con un selettore di data e ora, dal quale è possibile scorrere la pagina e toccare il pulsante verde in fondo allo schermo per confermare.

Il pulsante mostra l’orario esatto di invio prima che l’utente programmi il messaggio e, dopo averlo programmato, WhatsApp mostra una conferma nella chat, visibile solo all’utente.

WhatsApp consente la programmazione di messaggi di testo, foto, video e link (con un tempo minimo di 10 minuti dall’ora corrente) e la funzionalità supporta la crittografia end-to-end.

Al momento non si sa quando tale funzionalità verrà implementata per tutti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa applicazione di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

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