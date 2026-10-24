Così come ogni nuovo smartphone molto atteso, anche iPhone Duo è finito sulla scrivania di JerryRigEverything, pronto ad affrontare uno dei suoi temibili test di resistenza.

Il primo smartphone pieghevole di Apple sembra avere le carte in regola per conquistare un gran numero di utenti e imporsi come uno dei modelli di riferimento del settore ma c’è un aspetto che genera non poche preoccupazioni in molti di coloro che stanno valutando il suo acquisto: ci riferiamo alla sua capacità di resistere ai normali incidenti della vita di tutti i giorni.

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iPhone Duo messo a dura prova in video

Gli smartphone pieghevoli sono per loro natura meno resistenti rispetto ai modelli tradizionali e la cerniera che consente loro di piegarsi rappresenta uno degli elementi più a rischio.

Il popolare YouTuber JerryRigEverything ha deciso di mettere alla prova iPhone Duo con la sua classica serie di test (peraltro alcuni piuttosto estremi), facendogli affrontare oggetti appuntiti di vario tipo, rimuovendo la pellicola protettiva opaca dal display, cospargendo il suo schermo di terra e provando a scoprire come si comporta di fronte ad un accendino.

Per finire, iPhone Duo viene messo alla prova con il test di piegatura, uno dei più temuti dagli smartphone di questo tipo.

Se siete curiosi di scoprire come il nuovo dispositivo di Apple si è comportato di fronte a tali torture (a condizione di essere in grado di sopportare la distruzione di uno smartphone da oltre 2.000 euro), non vi resta altro da fare che mettervi comodi e guardare il seguente video:

Riproduci il video: YouTube video player

Ricordiamo che iPhone Duo è ufficialmente disponibile sul mercato anche se, date le richieste, le spedizioni sono già state posticipate al 2027.