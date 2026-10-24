Apple iPhone Duo è arrivato nei primi mercati il 23 ottobre, e con lui sono arrivate anche le prime lamentele: alcuni acquirenti hanno trovato lo schermo interno incrinato dopo poche aperture, con il danno concentrato vicino alla piega centrale. Alcuni esemplari, in pratica, non hanno retto nemmeno la prima giornata di utilizzo.

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Le segnalazioni arrivano prima da Asia e Australia

Le prime testimonianze sono arrivate dalla Cina e dall’Australia, semplicemente perché quei Paesi sono avanti tra le 12 e le 19 ore rispetto agli Stati Uniti e hanno ricevuto il telefono per primi. Tra i racconti più dettagliati c’è quello di un acquirente di Melbourne, in Australia, che aveva il dispositivo da circa sei ore e lo aveva aperto meno di venti volte: gran parte del tempo era passata nel ripristino da iCloud e, una volta terminato, aveva provato a mostrarlo a un amico.

Secondo il suo racconto, nessun segno visibile sulla superficie o sulla cerniera esterna faceva pensare a un corpo estraneo rimasto incastrato. Poi la rottura.

“Ho avuto il mio iPhone Duo per circa sei ore e probabilmente l’avevo aperto meno di venti volte. Lo stavo mostrando a un amico e, mentre lo aprivo, ho sentito qualcosa intorno alla cerniera interna, sotto lo schermo. Continuando ad aprirlo ho sentito uno schiocco, e lo schermo si è rotto proprio lungo la cerniera.”

Apple aveva proposto inizialmente una sostituzione express, che richiedeva il blocco di un importo pari al valore del telefono e non offriva una data di consegna certa. L’utente aveva quindi preferito recarsi in un Apple Store, dove aveva ottenuto la sostituzione immediata: “Giorno zero, sei ore di proprietà e sono già al secondo telefono”.

Non sarebbe un episodio isolato. Un altro utente ha raccolto immagini provenienti dalle community cinesi in cui il danno compare quasi sempre nello stesso punto lungo la piega: in diversi casi la crepa si apre intorno alla piega centrale e sullo schermo compaiono linee luminose. I moderatori della community hanno verificato il telefono danneggiato e la sostituzione, ma non la causa; origini e circostanze di una seconda foto restano invece non verificate.

Un caso verificato non significa un difetto diffuso

Parte del web ha parlato di falso, ma siamo davanti a un solo caso verificato, non alla prova di un problema diffuso. I casi noti sono pochissimi e non ci sono prove di un difetto hardware generalizzato; Apple, nel frattempo, non ha ancora commentato. Anche le prime recensioni, uscite all’inizio della settimana, non segnalano problemi simili, e alcuni tester hanno sottoposto il pieghevole a migliaia di aperture senza arrivare a una rottura, pur con segni di usura su schermo e cerniera. Resta presto per dire se si tratti di un piccolo lotto di unità difettose, di un errore dell’utente o di qualcosa di più ampio.

Una possibile spiegazione arriva dalla struttura dello schermo interno: secondo Apple, sopra e sotto il pannello pieghevole c’è vetro resistente, insieme ad adesivi speciali che fanno scorrere gli strati come le pagine di un libro, con una piastra in titanio sotto e uno strato di copertura in polimero sopra. È coerente con il “qualcosa” avvertito dall’utente prima della rottura, forse la cerniera che spingeva verso l’alto.

Quanto costa ripararlo, e quanto costa in Italia

Senza AppleCare+ la riparazione dello schermo interno costa 999 dollari, mentre lo strato di copertura ne costa 49. Per l’Italia non sono disponibili valori equivalenti: quello che sappiamo riguarda il prezzo di listino, che da noi parte da 2.369 € per la versione da 256 GB e arriva a 3.869 € per quella da 2 TB, con i tagli intermedi da 512 GB a 2.619 € e da 1 TB a 3.119 €. Negli Stati Uniti si parte da circa 2.000 dollari, e il divario dipende dall’IVA inclusa nei prezzi italiani. Lo schermo interno misura 7,6 pollici, circa 19,3 centimetri di diagonale.