Battere il prezzo di una console che non è nemmeno uscita da troppo tempo sembra impossibile, eppure PlayStation 5 Pro ci riesce proprio ora. La versione “mid-gen” più potente mai realizzata da Sony, quella pensata per chi vuole sfruttare al massimo il proprio TV 4K, tocca in queste ore uno dei prezzi più bassi mai registrati. Con GTA 6 all’orizzonte e una libreria di titoli sempre più esigente in termini di prestazioni, il momento per mettere le mani su questa console sembra essere arrivato.

PlayStation 5 Pro: la potenza che GTA 6 merita

Sotto la scocca compatta di PlayStation 5 Pro batte un cuore decisamente più potente rispetto alla PS5 standard. La CPU AMD Zen 2 a 8 core resta la stessa base architetturale, ma è la GPU a fare la differenza: un motore grafico Radeon con 16.7 TFLOPs (fino a 33,5 TFLOPS in configurazioni di calcolo specifiche) che garantisce il 67% di unità di calcolo in più rispetto al modello base e una memoria più veloce del 28%. Il risultato pratico è un rendering fino al 45% più veloce durante il gameplay, un dato che per i giochi più esigenti di nuova generazione fa davvero la differenza.

A bordo troviamo 16GB di memoria GDDR6 più 2GB DDR5 dedicati al sistema operativo, e soprattutto un SSD personalizzato da 2TB, espandibile tramite slot M.2 NVMe o storage esterno USB. Chi ha già sperimentato le dimensioni dei titoli tripla A moderni sa quanto questo spazio sia prezioso.

Tra le tecnologie più interessanti spicca il PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling), un sistema di upscaling basato su intelligenza artificiale che sfrutta componenti hardware dedicati per migliorare sensibilmente la qualità dell’immagine nei giochi compatibili, avvicinando l’esperienza a quella di un vero 4K nativo anche dove non lo è.

Completano il quadro:

Supporto TV 4K fino a 120Hz , compatibilità 8K e VRR tramite HDMI 2.1

, compatibilità 8K e tramite HDMI 2.1 Connettività WiFi 7 , Ethernet e Bluetooth 5.1

, Ethernet e Bluetooth 5.1 Audio Tempest 3D AudioTech

2x USB-C, 2x USB-A per la massima compatibilità con accessori

La confezione include console, controller DualSense e Astro’s Playroom preinstallato. Da notare che si tratta di edizione completamente digitale, senza lettore disco incluso (acquistabile separatamente).

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Sconto importante per il modello più richiesto

Il prezzo di PlayStation 5 Pro 2TB su Amazon scende in modo deciso rispetto alle cifre viste fino a poco tempo fa, toccando uno dei valori più bassi mai registrati per questo modello. Una console che solitamente oscilla su prezzi ben più alti, complice anche la forte domanda e la disponibilità altalenante sul mercato italiano, oggi si trova a 899,99€, con un risparmio concreto di 300€ e uno sconto del 25% rispetto al prezzo di riferimento. Un’occasione da cogliere soprattutto in vista dei prossimi grandi lanci, GTA 6 su tutti, che richiederanno hardware all’altezza per sfruttare al massimo grafica e performance.

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