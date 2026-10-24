Honor ha presentato il Watch Fit 6, uno smartwatch la cui somiglianza con l’Apple Watch Ultra 4 è difficile da ignorare: a richiamare il modello di Apple sono la forma della cassa, la scelta dei colori e i cinturini forniti con l’orologio.

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Una cassa in metallo leggera e resistente all’acqua

La struttura è in metallo e, senza cinturini, l’ago della bilancia si ferma a 31,8 grammi. La resistenza all’acqua arriva a 5 ATM, quindi si può tenerlo al polso anche nuotando, ma l’azienda non lo presenta come un orologio da immersione, cosa che invece fa Apple con l’Ultra. Il controllo avviene tramite touchscreen, corona digitale e un pulsante, la stessa combinazione del rivale. I colori ufficiali sono cinque: verde tundra, blu fiordo, arancio mattino, nero carbonio e nero roccia. Honor sottolinea inoltre il superamento di oltre dieci test di durata secondo lo standard militare MIL-STD-810H.

Uno schermo luminoso e un pieno di funzioni

Il pannello è un AMOLED rettangolare da 1,97 pollici, con risoluzione 502 x 410 pixel, frequenza di aggiornamento a 60 Hz e una luminosità di picco che tocca i 3.000 nit, un valore che dovrebbe garantire una buona leggibilità anche sotto il sole. La densità è di 332 ppi e, secondo Honor, il display occupa l’81,2% della superficie frontale.

Le modalità sportive supportate sono più di 120, comprese calcio ed e-sports, e non mancano il monitoraggio del sonno e quello della variabilità della frequenza cardiaca lungo tutta la giornata. Ci sono poi il GPS integrato, l’NFC per i pagamenti contactless, altoparlante e microfono, le chiamate Bluetooth, la possibilità di scaricare applicazioni e l’assistente vocale YOYO, che si appoggia a DeepSeek. La modalità palestra tiene traccia di ogni esercizio, delle ripetizioni e del peso sollevato, mentre tra gli avvisi legati alla salute compaiono quelli per fibrillazione atriale ed extrasistoli. A bordo c’è una batteria da 620 mAh, ma Honor non ha pubblicato un dato in giorni: l’azienda parla genericamente di un’autonomia “lunga” e, come già sul precedente Watch Fit 4 Pro, dovrebbero essere possibili almeno dieci giorni d’uso. Diverse specifiche non sono state confermate dall’azienda.

Prezzo e disponibilità: prima la Cina

Il confronto con l’Apple Watch Ultra 4 passa anche dal listino: il modello di Apple è indicato a 774 dollari su Amazon e, in Italia, parte da 909 euro. Per il Watch Fit 6, invece, non c’è ancora nulla di definitivo. Honor raccoglie prenotazioni in Cina senza aver comunicato né il prezzo né una data di arrivo sul mercato, mentre la pagina prodotto dello store cinese mostra i cinque colori e la versione nera senza indicare quanto costerà o quando uscirà. La registrazione medica è cinese e non è stato annunciato un lancio fuori dal Paese: non è chiaro se tutte le funzioni legate alla salute saranno disponibili anche altrove.