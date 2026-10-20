Garmin amplia il proprio ecosistema dedicato al ciclismo con tre nuovi prodotti pensati per accompagnare i ciclisti in ogni fase della loro attività, dall’allenamento in casa alle uscite su strada e sui percorsi sterrati. L’azienda introduce infatti un nuovo ciclocomputer di fascia alta, due dispositivi GPS dedicati a chi vuole esplorare con maggiore semplicità e un rullo smart progettato per rendere le sessioni indoor più realistiche e coinvolgenti.

Le novità si muovono in direzioni diverse, ma condividono la stessa attenzione per connettività, sicurezza e strumenti utili a migliorare l’esperienza in sella. Da una parte arrivano nuove possibilità per controllare i dispositivi senza usare le mani e consultare le informazioni durante la pedalata; dall’altra, Garmin punta su navigazione, programmi di allenamento personalizzati e tecnologie capaci di avvicinare sempre di più l’indoor cycling alle sensazioni della strada. Ma vediamo insieme qualche dettaglio aggiuntivo, compresi i prezzi di listino.

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Garmin Edge 1060: arriva il controllo vocale per il ciclocomputer top di gamma

Il protagonista della nuova gamma è sicuramente il Garmin Edge 1060, ciclocomputer GPS di fascia alta che introduce il controllo vocale attraverso un microfono e un altoparlante integrati, consentendo ai ciclisti di accedere alle principali funzioni del dispositivo senza togliere le mani dal manubrio, rendendo più immediata la gestione della navigazione, dei dati di allenamento e della messaggistica.

Pronunciando il comando “Ok, Garmin“, è possibile impartire richieste come segnalare una buca, cercare il percorso per il bar più vicino o consultare la frequenza cardiaca; il dispositivo può quindi modificare le informazioni mostrate sullo schermo, suggerire itinerari e leggere ad alta voce alcune statistiche. Attraverso Garmin Messenger e uno smartphone compatibile collegato, è inoltre possibile inviare messaggi vocali e ascoltare quelli ricevuti direttamente dall’altoparlante.

Il sistema vocale si inserisce in un pacchetto di navigazione aggiornato, pensato per offrire maggiori informazioni prima e durante ogni uscita. Edge 1060 permette di confrontare diversi itinerari verso una destinazione, valutandoli in base a fattori come durata, dislivello e tipo di bicicletta; la funzione Up Ahead mostra invece i punti di interesse lungo il percorso, tra cui bar, servizi igienici e stazioni di servizio, mentre le anteprime aiutano a conoscere in anticipo distanze, tempi stimati, traffico e pericoli segnalati.

Non mancano gli avvisi relativi a chiusure stradali, buche, ostacoli e altri rischi comunicati dalla community Garmin. I ciclisti possono contribuire alle segnalazioni anche attraverso i comandi vocali, mentre i percorsi Free Flow suggeriscono itinerari con meno interruzioni, incroci e rallentamenti per mantenere un ritmo più costante durante l’allenamento. Sul fronte delle prestazioni invece, il nuovo ciclocomputer integra strumenti come Stamina in tempo reale, Power Guide e le informazioni relative alle difficoltà del percorso e alle capacità del ciclista.

Garmin Cycling Coach permette di creare piani di allenamento gratuiti e personalizzati, che si adattano in base ai progressi, al recupero e alle caratteristiche delle uscite; chi utilizza TrainingPeaks può inoltre sincronizzare automaticamente gli allenamenti pianificati. Edge 1060 migliora anche la gestione delle sessioni strutturate, grazie a una schermata di allenamento interattiva che permette di consultare le fasi successive e modificare il programma direttamente dal dispositivo.

La schermata iniziale è personalizzabile con app e widget, mentre la funzione GroupRide consente di individuare uscite di gruppo nelle vicinanze e accedere a strumenti come messaggistica, posizioni in tempo reale e avvisi di rilevamento degli incidenti. Il display touchscreen è affiancato da pulsanti fisici aggiuntivi, utili quando le condizioni meteorologiche rendono meno pratico l’utilizzo del touch. Tra le altre funzioni figura la ricarica inversa, che permette di alimentare dispositivi compatibili, come le luci Garmin Varia o uno smartphone, mentre lato autonomia, l’azienda dichiarata arriva fino a 20 ore nelle condizioni di utilizzo intensivo e fino a 60 ore in modalità risparmio energetico.

Garmin Edge Explore 3 e Explore 3 Plus: navigazione e sicurezza per ogni uscita

Con i nuovi Garmin Edge Explore 3 ed Edge Explore 3 Plus, l’azienda si rivolge soprattutto ai ciclisti che vogliono concentrarsi sul percorso e sull’esperienza di guida, senza rinunciare a mappe dettagliate e strumenti di sicurezza. Entrambi i modelli offrono un’interfaccia touchscreen, navigazione con indicazioni svolta per svolta e mappe specifiche per il ciclismo, oltre a funzioni pensate per pianificare gli itinerari e individuare i punti di interesse.

Anche in questo caso è possibile confrontare diverse opzioni di percorso, consultare le informazioni sui punti di interesse grazie a Up Ahead e ricevere avvisi sui pericoli stradali segnalati da altri utenti Garmin. La funzione Free Flow aiuta invece a individuare itinerari con meno fermate e rallentamenti; sempre in ottica novità segnaliamo la possibilità di inviare al ciclocomputer un punto o un luogo selezionato da Google Maps o Apple Maps sullo smartphone compatibile, per ottenere un percorso specifico per la bicicletta.

La sicurezza è un altro elemento centrale dei dispositivi. Edge Explore 3 ed Edge Explore 3 Plus supportano infatti il rilevamento degli incidenti e la condivisione della posizione tramite LiveTrack, oltre agli avvisi meteo in tempo reale e alla compatibilità con i radar e le luci intelligenti Varia. Sono inoltre compatibili con sistemi e-bike selezionati, tra cui quelli di Bosch e Shimano, dai quali possono recuperare informazioni come lo stato della batteria e il livello di assistenza.

I nuovi arrivati supportano Garmin Cycling Coach, con programmi gratuiti che si adattano ai progressi e al recupero del ciclista; abbinando uno smartwatch Garmin compatibile o un cardiofrequenzimetro, è possibile accedere anche a informazioni utili per seguire l’attività fisica. La funzione Garmin Link consente inoltre di collegare automaticamente gli smartwatch compatibili dopo il primo abbinamento, mostrando sul ciclocomputer i dati della frequenza cardiaca rilevati al polso.

La differenza principale tra i due modelli riguarda la connettività vocale. Edge Explore 3 Plus integra microfono e altoparlante, permettendo di gestire alcune funzioni tramite comandi vocali e di inviare messaggi attraverso Garmin Messenger; l’altoparlante riproduce anche le indicazioni di navigazione e gli aggiornamenti vocali, oltre a funzionare da campanello digitale per richiamare l’attenzione di pedoni e altri utenti dei percorsi condivisi.

Il modello standard rinuncia a queste funzioni vocali, mantenendo però le principali caratteristiche di navigazione e sicurezza; l’autonomia dichiarata raggiunge fino a 16 ore per Edge Explore 3 e fino a 14 ore per Edge Explore 3 Plus nelle condizioni di utilizzo più intense, mentre in modalità risparmio energetico, entrambi possono arrivare fino a 48 ore.

Garmin Tacx Nēra: il nuovo smart trainer per l’allenamento indoor

Per chi preferisce allenarsi in casa, Garmin introduce Tacx Nēra, un rullo smart premium progettato per rendere la pedalata indoor più realistica e offrire misurazioni precise durante gli allenamenti e le competizioni virtuali. Il dispositivo integra un sistema di movimento multidirezionale che consente alla bicicletta di muoversi in avanti, indietro e lateralmente, grazie a sfere gommate integrate nella struttura.

Questa soluzione punta a rendere le sessioni più naturali e confortevoli, limitando la sensazione di rigidità tipica di alcuni sistemi da allenamento indoor; sul fronte delle prestazioni, Tacx Nēra dichiara una precisione entro l’1% per la misurazione della potenza e della cadenza, supporta sprint fino a 2.200 watt e può simulare pendenze fino al 20%.

La configurazione è stata pensata per essere il più semplice possibile. La versione standard arriva con corpetto e pacco pignoni preinstallati, così da essere pronta all’uso senza richiedere particolari operazioni di montaggio; è disponibile anche una variante Zwift Ready, che include Zwift Cog e Click preinstallati e consente di cambiare rapporto virtualmente e di sfruttare le funzioni compatibili con Zwift e ROUVY.

La connettività WiFi integrata agevola l’utilizzo delle piattaforme di allenamento virtuale, mentre l’app Tacx Training permette di configurare il rullo e accedere a una libreria di allenamenti gratuiti. Con un abbonamento premium è possibile seguire percorsi ispirati a strade reali in diverse parti del mondo, partecipare a sfide e ottenere badge. L’acquisto comprende inoltre 45 giorni di accesso premium a Tacx Training.

Gli allenamenti possono essere integrati anche con Garmin Connect; i piani gratuiti di Garmin Coach possono essere impostati nell’app e successivamente visualizzati e completati tramite Tacx Training. Per chi vuole spingersi oltre, Tacx Nēra è compatibile con Tacx Alpine, il simulatore di pendenza che riproduce salite fino al 25% e discese fino al 10%, aggiungendo anche il supporto alle funzioni di sterzata virtuale nelle piattaforme compatibili.

Garmin Edge 1060, Edge Explore 3 e Tacx Nēra: prezzi e disponibilità

Le tre novità sono disponibili in Italia attraverso i canali ufficiali Garmin. Edge 1060 ha un prezzo consigliato di 799,99 euro, mentre Edge Explore 3 ed Edge Explore 3 Plus costano rispettivamente 399,99 e 499,99 euro ; il nuovo Tacx Nēra, sia nella versione standard sia in quella Zwift Ready con Cog e Click, è proposto a 999,99 euro.