Nel corso delle ultime ore, in occasione dell’evento Disruptive Technology, la compagnia cinese BYD ha fatto mostra del suo nuovo SUV elettrico top di gamma, Great Tang, con caratteristiche di tutto rispetto: scopriamone insieme tutti i dettagli.

BYD Great Tang: le foto condivise dalla compagnia

Ha una lunghezza di 5,3 metri, un’ampiezza di 1,99 metri e un’altezza di 1,8 metri: si tratta del SUV elettrico top di gamma di BYD, Great Tang, che sembra entrare a tutti gli effetti in diretta competizione con i modelli della concorrenza del calibro di Denza N9 e Li Auto L9, BMW iX, Huyndai IONIQ 9 e simili.

Il nuovo modello verrà lanciato con due configurazioni distinte in base alle preferenze del singolo acquirente, rispettivamente a singolo o doppio motore. Entrando nel merito tecnico dei dettagli, la versione dell’auto a motore singolo presenterà una potenza di 402 cavalli, mentre la controparte a doppio motore offrirà ben 784 cavalli.

Al suo interno, la nuova BYD Great Tang sarà in grado di ospitare un massimo di 7 passeggeri, con una configurazione 2+3+3. Una delle caratteristiche degli interni che salta subito all’occhio sono sicuramente i suoi 3 display dalle ampie diagonali, che vanno così a coprire gran parte della plancia.

A questi si aggiunge poi un sistema di intrattenimento per i passeggeri posizionati sui sedili posteriori, un frigorifero integrato e l’opzione per i sedili reclinabili.

Quando all’alimentazione, il prossimo SUV compatto di BYD sarà mosso dalla nuova soluzione Blade Battery 2.0, che almeno in linea teorica) è in grado di assicurare una copertura massima pari a 950 kilometri, cui si affiancherà la tecnologis Flash Charging 2.0, che consentirà di ricaricarla nel giro di una decina di minuti o poco più.

Al momento non conosciamo ancora i prezzi di listino di BYD Great Tang, che la compagnia cinese svelerà probabilmente a poche settimane dal lancio, anche se possiamo ragionevolmente aspettarci un prezzo dai 58.000 dollari a salire, trattandosi di un modello top di gamma. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito direttamente dalla stessa BYD, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.