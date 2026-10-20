iRobot punta su dimensioni più contenute e maggiore automazione per portare la pulizia robotizzata anche negli spazi in cui i modelli tradizionali incontrano più difficoltà. L’azienda amplia la serie Roomba con quattro nuovi modelli, Roomba Combo 115, Roomba Plus 415 Combo, Roomba Plus 515 Combo e Roomba Plus 575 Combo, progettati per raggiungere più facilmente le aree sotto letti e divani e muoversi tra le gambe delle sedie.

Le novità non riguardano però soltanto l’ingombro, la nuova famiglia copre diverse fasce di prezzo e livelli di automazione, partendo da un robot per la pulizia quotidiana fino ad arrivare a una soluzione con aspirazione da 25.000 Pa, riconoscimento degli ostacoli tramite Intelligenza Artificiale e lavaggio automatico dei panni con acqua calda.

In questo modo iRobot prova a rendere più accessibili alcune delle funzioni finora riservate ai modelli più completi. Secondo l’azienda, il design della gamma è stato ripensato per ridurre il volume rispetto a Roomba 505 Combo, con una diminuzione che può arrivare al 46% nel caso del modello Plus 575.

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iRobot Roomba: quattro modelli per esigenze differenti

Come anticipato sopra, la nuova gamma targata iRobot è costruita attorno a un’idea comune, ovvero combinare un corpo più compatto con sistemi di navigazione e raccolta dello sporco capaci di migliorare la copertura degli ambienti domestici. Le differenze tra i modelli riguardano soprattutto la gestione della manutenzione, la potenza di aspirazione e le tecnologie dedicate al lavaggio.

Il Roomba Combo 115 rappresenta il punto d’ingresso della proposta ed è pensato per chi desidera un robot in grado di aspirare e lavare in un unico passaggio, con navigazione ClearView LiDAR per mappare le stanze e pianificare i percorsi. La copertura dichiarata arriva fino a 84 m² per carica, inoltre è disponibile anche una configurazione con base AutoEmpty, che svuota automaticamente il robot e raccoglie lo sporco in sacchetti AllergenLock sigillati.

Salendo di fascia si incontrano i Roomba Plus 415 Combo e Plus 515 Combo, entrambi abbinati alla stazione AutoWash. La base si occupa dello svuotamento dei detriti, del lavaggio dei panni e della loro asciugatura a caldo, riducendo le operazioni da eseguire manualmente dopo ogni ciclo; il profilo sottile aiuta inoltre a raggiungere gli spazi sotto i mobili, dove polvere e capelli tendono ad accumularsi.

Il Plus 415 punta soprattutto sulla praticità della pulizia quotidiana, mentre il Plus 515 aggiunge una maggiore attenzione alle prestazioni; stando all’azienda quest’ultimo offre una potenza di aspirazione triplicata rispetto al riferimento indicato da iRobot, panni rotanti DualClean che lavorano a 180 giri al minuto e il riconoscimento automatico dei tappeti, con sollevamento dei panni per evitare di bagnare le superfici tessili.

Al vertice della gamma si posiziona il Roomba Plus 575 Combo, che abbina un corpo più compatto a un’aspirazione dichiarata fino a 25.000 Pa e a un sistema di riconoscimento degli ostacoli basato su telecamera e Intelligenza Artificiale; la navigazione LiDAR lavora insieme alla componente visiva per aiutare il robot a muoversi nell’ambiente, individuare gli oggetti sul pavimento e affrontare dislivelli fino a 35 mm.

Roomba Plus 575 Combo: aspirazione da 25.000 Pa e navigazione con AI

Il Roomba Plus 575 Combo è il modello che concentra le caratteristiche più avanzate della nuova famiglia. La potenza di aspirazione dichiarata raggiunge 25.000 Pa, mentre il sistema di navigazione combina ClearView LiDAR e una telecamera con riconoscimento degli oggetti tramite intelligenza artificiale.

Questa combinazione è progettata per aiutare il robot a individuare ostacoli come cavi e altri oggetti lasciati sul pavimento, modificando il percorso quando necessario; il dispositivo può inoltre superare soglie fino a 35 mm, caratteristica utile per passare tra alcuni ambienti senza rimanere bloccato davanti ai dislivelli.

Anche il sistema di lavaggio è stato sviluppato per intervenire sullo sporco più difficile. I panni rotanti DualClean lavorano insieme alla tecnologia SmartScrub, che aumenta la pressione e prevede movimenti avanti e indietro per aiutare a rimuovere le macchie secche. A tal proposito iRobot dichiara un lavaggio fino a due volte più profondo rispetto ai propri sistemi standard, un dato che va interpretato sulla base delle condizioni di prova indicate dall’azienda.

Il robot riconosce inoltre i tappeti e solleva automaticamente i panni prima di attraversarli, così da ridurre il rischio di bagnare le superfici tessili. La stazione AutoWash completa il sistema occupandosi della manutenzione dopo la pulizia, con lavaggio dei panni in acqua calda fino a 75 °C e asciugatura ad aria calda. L’azienda ci dice anche che il nuovo Plus 575 riduce l’ingombro del 46% rispetto al Roomba 505 permettendo raggiungere più facilmente gli spazi bassi e rendere la pulizia più efficace anche nelle zone che un robot più voluminoso potrebbe trascurare.

Roomba Plus 515 e 415 Combo: lavaggio e manutenzione automatizzati

I due modelli intermedi condividono la stazione AutoWash, ma si differenziano per le funzioni di pulizia e per il livello di prestazioni dichiarato; il Roomba Plus 415 Combo si concentra sulla gestione dello sporco quotidiano, mentre il Plus 515 aggiunge alcune tecnologie pensate per affrontare con maggiore efficacia le macchie e le superfici tessili.

Il Plus 515 utilizza i panni rotanti DualClean a 180 giri al minuto e la modalità SmartScrub per intervenire sullo sporco più ostinato. Il riconoscimento dei tappeti permette di sollevare automaticamente i panni durante il passaggio sulle superfici tessili, senza richiedere una configurazione manuale per ogni ambiente; il sistema ClearView LiDAR si occupa invece della mappatura delle stanze e dell’organizzazione dei percorsi.

Tra le varie caratteristiche la base AutoWash è l’elemento che accomuna maggiormente i due prodotti; una volta terminata la sessione, il robot torna alla stazione, dove lo sporco viene svuotato automaticamente e i panni vengono lavati e asciugati a caldo. In questo modo si riduce la necessità di intervenire dopo ogni utilizzo, anche se rimane necessario occuparsi periodicamente della manutenzione della base e dei componenti.

Il Plus 415 è quindi la soluzione da considerare per chi vuole automatizzare aspirazione, lavaggio e manutenzione senza salire al livello del modello più avanzato; il Plus 515 si rivolge invece a chi cerca una dotazione più completa, in particolare per la pulizia dei pavimenti duri e la gestione dei tappeti.

Roomba Combo 115: la soluzione più accessibile della gamma

Il Roomba Combo 115 è pensato per chi vuole avvicinarsi alla pulizia robotizzata senza investire nelle configurazioni più costose; il dispositivo aspira e lava in un solo passaggio e utilizza la navigazione ClearView LiDAR per mappare gli ambienti e muoversi tra le stanze.

La superficie coperta dichiarata arriva fino a 84 m² per carica, un valore che lo rende adatto soprattutto ad abitazioni di dimensioni contenute o medie, in funzione della disposizione degli ambienti e delle condizioni di utilizzo; il robot è progettato soprattutto per occuparsi della pulizia ordinaria, raccogliendo polvere e detriti e passando il panno sulle superfici dure.

Per chi vuole ridurre ulteriormente gli interventi manuali, iRobot propone anche la configurazione con dock AutoEmpty; la base svuota automaticamente il contenitore del robot e raccoglie lo sporco in un sacchetto AllergenLock, progettato per trattenere polvere e allergeni e sigillarsi durante la rimozione. La capacità del sacchetto consente, secondo i dati del produttore, fino a tre mesi di pulizia senza dover svuotare manualmente il robot, anche se la durata effettiva dipende dalla quantità di sporco raccolta.

Disponibilità e prezzi in Italia

I quattro nuovi robot sono già disponibili sullo store ufficiale iRobot, con particolari offerte dedicate a questa fase di lancio (tutto il mese di ottobre); segnaliamo inoltre che i modelli Plus 515 e Plus 575 sono disponibili nelle varianti Black e White, così da adattarsi più facilmente all’arredamento domestico.

I prezzi promozionali comunicati dall’azienda sono i seguenti:

Volendo fare un recap, per chi cerca un robot essenziale per la pulizia quotidiana, il Combo 115 rappresenta probabilmente l’opzione più economica; il Plus 415 aggiunge la stazione AutoWash, mentre il Plus 515 introduce funzioni più evolute per il lavaggio e la gestione dei tappeti. Il Plus 575, infine, rappresenta la proposta più completa per chi vuole combinare aspirazione potente, navigazione con intelligenza artificiale e manutenzione automatica.