La scorsa settimana, dopo mesi di indiscrezioni, Apple ha finalmente presentato la sua attesa nuova soluzione studiata per garantire agli utenti di avere una casa sempre più smart: stiamo ovviamente parlando di Apple HomeView.

Si tratta, in sostanza, di uno smart display che è in grado di riunire in un unico posto i contenuti di intrattenimento, le funzioni di comunicazione e la gestione dei vari dispositivi della smart home.

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In cantiere un nuovo Apple HomeView

Il colosso di Cupertino ha pensato a due versioni di Apple HomeView, entrambe dotate di un medesimo display Liquid Retina (IPS LCD) da 7 pollici: nella variante Standard è collegato a una base a cupola con altoparlante tramite una cerniera in acciaio inossidabile, che consente di inclinare il dispositivo e regolarlo in base alle proprie esigenze mentre nella versione Wall Mounted viene montato direttamente a parete.

Nelle scorse ore è tornato ad occuparsi dei progetti del colosso di Cupertino il popolare giornalista di Bloomberg Mark Gurman, a dire del quale Apple prevede di lanciare una versione di fascia alta del suo nuovo hub per la casa intelligente.

Stando a Gurman, il nuovo Apple HomeView dovrebbe poter contare su un display da 9 pollici, capace di ruotare a 360° grazie ad uno speciale braccio robotico.

Purtroppo ad oggi non vi sono ulteriori dettagli su tale dispositivo, che potrebbe essere lanciato nel 2027 o nel 2028 e nemmeno il suo nome è al momento certo, tanto che il giornalista si limita ad avanzare qualche ipotesi, come HomeView Max, HomeView Ultra e HomeView 360.

Nel corso dei prossimi mesi ne sapremo di più.