Uno sconto del 53% su un caricatore certificato Qi2 non si vede tutti i giorni, e quando capita vale la pena darci un’occhiata. INIU Caricatore Wireless iPhone Qi2 15W è sceso a un prezzo che definire interessante è riduttivo: il valore è crollato rispetto alle settimane precedenti, toccando quello che sembra essere il minimo storico del periodo. Chi cerca un’alternativa valida al MagSafe originale Apple, senza spendere una cifra assurda, dovrebbe prestare attenzione a quanto segue. Vediamo come questo accessorio riesce a coniugare prestazioni e convenienza.

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INIU Qi2 15W: la ricarica magnetica che non scalda (troppo)

La particolarità principale di questo caricatore riguarda la certificazione Qi2 ufficiale, lo standard che ha finalmente reso lo standard wireless universale compatibile con l’allineamento magnetico tipico di MagSafe. Il risultato è una ricarica fino a 15W paragonabile a quella del caricatore originale Apple, capace di portare un iPhone 16 Pro al 77% in circa un’ora, oppure un iPhone 17 Pro al 60% in appena 45 minuti.

Ciò che distingue davvero questo modello dalla concorrenza è però il sistema di raffreddamento attivo. Una ventola Turbo Cooling Fan a 23 alette mantiene la temperatura fino a 8°C più bassa rispetto ai caricatori standard, un dettaglio non banale per chi usa lo smartphone mentre è sotto carica, magari per il gaming o lo streaming prolungato, riducendo il rischio di rallentamenti dovuti al surriscaldamento della batteria.

Non meno importante la forza magnetica di 12,5N, tra le più elevate della categoria, che garantisce un aggancio solido anche in movimento. Tra i punti di forza c’è anche la confezione completa:

Adattatore USB-C PD da 20W incluso

incluso Cavo da 1,5 metri rinforzato, resistente a oltre 30.000 flessioni

rinforzato, resistente a oltre 30.000 flessioni Compatibilità estesa con iPhone 12-17 , iPhone Air, AirPods 3/4 e AirPods Pro 2/3

, iPhone Air, AirPods 3/4 e AirPods Pro 2/3 Protezioni integrate contro surriscaldamento e spegnimento automatico

L’unico accorgimento riguarda le cover: per un aggancio sicuro servono custodie MagSafe compatibili sotto i 4mm di spessore.

Prezzo minimo storico: ecco quanto si risparmia

Il prezzo di listino di 23,99€ scende ora a 11,21€, con uno sconto del 53% che si traduce in un risparmio di quasi 13€. Si tratta di una delle migliori occasioni viste finora per questo caricatore Qi2, considerando che normalmente oscilla tra i 20€ e i 23€ anche durante altre promozioni.

L’offerta è disponibile su Amazon.it, venduta e spedita direttamente dalla piattaforma, con disponibilità in pronta consegna. Vista la natura delle offerte a tempo, la quantità di pezzi a questo prezzo potrebbe esaurirsi rapidamente.

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