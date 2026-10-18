Se state pensando di entrare nell’universo da gioco di casa Sony o volete potenziare la vostra postazione da gaming con accessori ufficiali, oggi Amazon sferra un’attacco promozionale imperdibile sulla linea PlayStation 5. Tra i protagonisti di questa selezione troviamo l’inossidabile PS5 Digital Edition con storage da 825GB, affiancata dal player remoto PlayStation Portal nell’affascinante colorazione Midnight Black, dai controller wireless DualSense e dall’immancabile stazione di ricarica ufficiale. Un’occasione perfetta per aggiornare la propria dotazione hardware prima che i lotti a disposizione su Amazon vadano esauriti. Esaminiamo i pezzi forti della selezione.

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La Console e il Remote Play: PS5 Digital Edition e PlayStation Portal

Per chi desidera la massima fluidità di gioco sia sulla TV principale di casa sia in mobilità dal divano o da un’altra stanza, l’accoppiata console e player remoto rappresenta la soluzione ideale.

PlayStation 5 Digital Edition 825GB (589,00€): La versione totalmente digitale di PS5 per scaricare istantaneamente i titoli dal PlayStation Store, con SSD ad altissima velocità per azzerare i tempi di caricamento, supporto al 4K fino a 120Hz e feedback aptico integrato.

La versione totalmente digitale di PS5 per scaricare istantaneamente i titoli dal PlayStation Store, con SSD ad altissima velocità per azzerare i tempi di caricamento, supporto al 4K fino a 120Hz e feedback aptico integrato. PlayStation Portal Remote Player – Midnight Black (247,00€): Il dispositivo per lo streaming remoto della propria PS5 veste la raffinata finitura opaca nera. Integra uno schermo Full HD da 8 pollici a 60fps con tutti i grilletti adattivi e la vibrazione aptica del DualSense tradizionale.

Controlli e Accessori: DualSense Wireless e Stazione di Ricarica

Per affrontare le sessioni multiplayer in locale o sostituire il gamepad primario con uno stile rinnovato, non mancano i ribassi sui controller ufficiali e sui sistemi di ricarica dedicati:

1. Controller DualSense White e Midnight Black con cavo PC

Il classico DualSense Wireless Controller in colorazione White scende a 67,42€ (rispetto agli 84,29€ di listino), offrendo la rivoluzionaria tecnologia con grilletti adattivi ad intensità dinamica. Per chi gioca frequentemente anche su computer, la variante DualSense Midnight Black comprensiva di cavo USB per PC è disponibile a 70,99€ (da 74,99€).

2. Sony PlayStation 5 DualSense Charging Station (24,99€)

L’accessorio essenziale per la scrivania o il mobile TV: permette di ricaricare contemporaneamente fino a due controller DualSense con design click-in rapido, liberando le porte USB della console e mantenendo i pad sempre pronti all’uso.

Riepilogo Offerte PlayStation 5 su Amazon

Di seguito il box con le promozioni per accedere ai prodotti e completare l’ordine con la garanzia e la spedizione rapida Prime.

Poter contare sull’hardware e sugli accessori ufficiali PlayStation a prezzi scontati rappresenta un’opportunità di prim’ordine per tutti i videogiocatori console e PC. La comodità della logistica Amazon e le tutele post-vendita garantiscono un acquisto sicuro e consegne tempestive a domicilio.

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