Chi ha mai sognato di eliminare per sempre cartucce d’inchiostro esaurite proprio nel momento sbagliato sa quanto possa essere frustrante. ORGBRO M1 si candida a risolvere questo problema con una tecnologia che fa a meno completamente di inchiostro e toner, e in questi giorni il suo prezzo scende al minimo storico, un’opportunità che chi monitorava questo prodotto attendeva da tempo. La stampante termica portatile in formato A4 crolla di prezzo con uno sconto che supera abbondantemente il 45%, rendendo l’acquisto decisamente più conveniente rispetto al listino originale. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo dispositivo e quali sono le condizioni dell’offerta attuale.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

ORGBRO M1, la stampante che dice addio a cartucce e toner

ORGBRO M1 sfrutta la tecnologia di stampa termica diretta, un sistema che elimina completamente la necessità di inchiostro, toner o nastri colorati. Il risultato è un dispositivo pulito, ecologico e privo del classico problema dell’intasamento delle testine di stampa, un difetto comune nelle stampanti tradizionali che spesso costringe a costose manutenzioni.

La risoluzione di stampa fino a 203 DPI garantisce testi nitidi e immagini ben definite, perfette per contratti, scontrini, appunti, foto ed etichette. Le stampe risultano inoltre resistenti allo sfregamento, un dettaglio da non sottovalutare per chi necessita di documenti duraturi nel tempo.

Sul fronte della connettività, ORGBRO M1 offre due modalità di collegamento: il Bluetooth, gestito tramite l’app gratuita XLife Pro compatibile con smartphone iOS e Android, e la porta USB per il collegamento diretto a laptop e desktop con sistemi Windows, Mac OS, Linux e Chrome OS. Questa doppia compatibilità rende il dispositivo estremamente versatile, adatto sia a chi lavora prevalentemente da mobile sia a chi preferisce una postazione fissa.

Tra le specifiche tecniche principali troviamo:

Risoluzione di stampa fino a 203 DPI

Stampa esclusivamente monocromatica su carta termica

su carta termica Compatibilità con rotoli termici, carta continua a zig-zag e fogli singoli

Supporto per formati A4, Letter, B5 e A5

Batteria integrata ricaricabile per l’uso in mobilità

per l’uso in mobilità Design leggero e compatto, pensato per il trasporto quotidiano

La confezione include la stampante, una pratica custodia da trasporto e 1 rotolo di carta termica, pronta all’uso fin da subito senza configurazioni complesse. Va precisato che, trattandosi di una stampante termica diretta, il dispositivo supporta esclusivamente la stampa in bianco e nero su carta termica, non risultando quindi adatto a chi necessita di stampe a colori o su carta comune.

Sconto record per ORGBRO M1, occasione da cogliere subito

Il prezzo di listino di 129,99€ scende ora a 69,99€ su Amazon, con uno sconto del 46% che rappresenta un risparmio concreto di 60€. Si tratta del minimo storico registrato per questo prodotto, un’occasione particolarmente interessante per chi cercava una stampante portatile senza inchiostro a un prezzo davvero accessibile. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it, ma essendo soggetta a variazioni di stock e tempistiche limitate, conviene non aspettare troppo per approfittarne.

Per non perdersi le prossime occasioni di questo tipo, può essere utile iscriversi al canale Telegram PrezziTech, dove vengono segnalate in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia, oppure a ErroriBomba per scovare errori di prezzo ed sconti straordinari su qualsiasi categoria di prodotto.