Serata film durante il fine settimana? Su Amazon Prime Video sono disponibili tanti film a noleggio a meno di un euro, anche in 4K UHD. Nella lista sono presenti alcuni grandi successi di recente uscita e tante pellicole che spaziano tra vari generi, in modo da accontentare tutti. Scopriamo insieme come approfittarne e quali sono i titoli inclusi nella selezione.

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Tanti film a noleggio su Amazon Prime Video a 0,99 euro

Come sicuramente saprete, su Amazon Prime Video sono presenti tantissimi film e serie TV inclusi all’interno dell’abbonamento Prime, ma non solo. Il servizio di streaming consente anche di acquistare i contenuti, accedere alle Iscrizioni in abbonamento (come HBO Max, per fare un esempio) e di noleggiare film.

Se siete clienti Prime potete noleggiare uno dei film della selezione a 0,99 euro, ma solo fino al 18 ottobre 2026 (compreso). Come funziona il noleggio? Dopo aver completato la transazione, il titolo rimane nella collezione video per 30 giorni dalla data di noleggio; dopo aver premuto il pulsante “Riproduci” sul titolo noleggiato, avete a disposizione 48 ore per guardarlo. Se non siete ancora abbonati Prime, potete rimediare a questo link.

Tra i principali film disponibili a noleggio a 0,99 euro su Prime Video vi segnaliamo in particolare:

Obsession – horror (111 minuti)

Bear (Michael Johnston) è un giovane commesso timido e sensibile che lavora in un negozio di musica: da anni è innamorato della sua amica d’infanzia Nikki (Inde Navarrette). Dopo l’ennesimo tentativo fallito di dichiararsi, la sua disperazione lo spinge verso un bizzarro negozio di cristalli esoterici, dove acquista un misterioso “Salice dei Desideri”: basta spezzarne un ramo per vedere realizzato l’unico desiderio che custodisce nel cuore. Quello che inizialmente appare come un miracolo romantico, però, assume presto tinte oscure. Il comportamento di Nikki diventa sempre più instabile, come se una parte di lei fosse stata soffocata da un’entità che ne manipola desideri e volontà.

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Michael – dramma/storico (129 minuti)

Il film diretto da Antoine Fuqua porta sullo schermo la storia, la carriera e l’eredità di Michael Jackson (Jaafar Jackson), una delle figure più iconiche e influenti della storia della musica mondiale. Ripercorre tutta la sua vita, dalle prime esibizioni da bambino nei Jackson 5, passando per la dura disciplina e gli abusi subiti dal padre Joe Jackson (Colman Domingo), fino all’ascesa fulminante che lo ha consacrato come Re del Pop. Un viaggio che permette al pubblico di vedere l’artista come mai prima d’ora, celebrandone il talento straordinario e il segno indelebile lasciato nella cultura pop mondiale.

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Mortal Kombat II – azione/avventura (115 minuti)

Sequel del film del 2021 tratto dalla celebre saga di videogiochi. Al centro della storia c’è Johnny Cage (Karl Urban), che si unisce ai campioni della Terra per affrontare una minaccia senza precedenti. L’ascesa al potere di Shao Kahn (Martyn Ford) incombe infatti sull’equilibrio dei regni, e il suo dominio oscuro mette in pericolo la sopravvivenza stessa della Terra e di tutti i suoi difensori. I guerrieri sono chiamati a combattere una guerra totale, in cui le alleanze si incrinano e i confini tra amici e rivali diventano sempre più sottili.

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Supergirl – azione/avventura (108 minuti)

Il film presenta una Kara Zor-El (Milly Alcock) molto diversa dall’eroina a cui eravamo abituati. Cugina di Clark Kent ma agli antipodi rispetto al più solare Superman, Kara è cresciuta circondata da sofferenza e violenza, lontana dall’amore familiare che ha plasmato l’Uomo d’Acciaio. Nel giorno del suo ventunesimo compleanno, viaggia attraverso la galassia insieme al fidato cane Krypto, e durante il suo percorso incrocia la giovane Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley), per un incontro destinato a cambiare il suo cammino. Quando una tragedia inattesa colpisce, l’eroina kryptoniana viene spinta in una missione segnata di vendetta che la costringerà a interrogarsi sui confini tra giustizia e brutalità.

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Tra gli altri film a disposizione in offerta potete trovare:

Per consultare la lista completa dei film noleggiabili a 99 centesimi potete seguire il link qui in basso. Avete trovato la pellicola giusta per questo fine settimana?