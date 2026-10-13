SanDisk amplia la propria offerta di memorie con la nuova Guardian Series, una gamma di schede microSD High Endurance pensata per chi utilizza dash cam e telecamere di sicurezza domestica. L’obiettivo è rispondere alle esigenze dei dispositivi che registrano per molte ore consecutive, spesso ogni giorno, e che devono quindi affrontare continui cicli di scrittura e sovrascrittura senza interrompere la raccolta dei filmati.

La nuova famiglia comprende due prodotti distinti, SANDISK Dash Cam Card e SANDISK Security Cam Card, accomunati dalla compatibilità con la registrazione video fino al 4K UHD e da una capacità massima di 512 GB. La differenza riguarda soprattutto lo scenario di utilizzo; la prima è progettata per le condizioni tipiche della guida, mentre la seconda punta sulla registrazione continua negli impianti di videosorveglianza, anche all’esterno.

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SANDISK Dash Cam Card: registrazione continua anche durante i viaggi più lunghi

La SANDISK Dash Cam Card è progettata per accompagnare le dash cam durante gli spostamenti quotidiani e i viaggi più lunghi. La registrazione continua sottopone infatti le schede di memoria a un carico diverso rispetto a quello di un utilizzo occasionale; i filmati vengono salvati in sequenza e, una volta esaurito lo spazio disponibile, i dati meno recenti possono essere sovrascritti in base alle impostazioni della telecamera.

Per questo SanDisk punta su una soluzione High Endurance, progettata per gestire cicli di registrazione ripetuti e condizioni ambientali impegnative, tra cui calore, freddo, umidità e vibrazioni presenti all’interno di un veicolo. La scheda supporta video dal Full HD fino al 4K UHD, così da poter essere utilizzata con un’ampia varietà di dash cam compatibili.

La gamma comprende tagli da 32, 64, 128, 256 e 512 GB. Per il modello da 512 GB, SanDisk dichiara fino a 40.000 ore di registrazione in Full HD sulla base dei propri test interni; il dato varia in funzione della capacità: la versione da 32 GB è indicata per un massimo di 2.500 ore, mentre quella da 64 GB arriva a 5.000 ore. Per risoluzioni superiori, come il 4K UHD, il tempo effettivo di registrazione è inferiore.

Sul piano tecnico, tutte le versioni offrono velocità sequenziali dichiarate fino a 100 MB/s in lettura e 40 MB/s in scrittura, con garanzia limitata di due anni; come sempre, le prestazioni effettive possono variare in base alla dash cam utilizzata e alle condizioni operative.

SANDISK Security Cam Card: più spazio per la videosorveglianza domestica

La seconda soluzione della nuova famiglia è la SANDISK Security Cam Card, destinata alle telecamere di sicurezza domestica e ai sistemi di monitoraggio compatibili. Anche in questo caso la priorità è garantire uno spazio di archiviazione locale adatto alla registrazione continua, con la possibilità di affiancare o sostituire lo storage cloud. Il vantaggio della memoria locale è particolarmente evidente quando la connessione WiFi viene interrotta o non è disponibile; se la telecamera supporta la registrazione su microSD, i filmati possono continuare a essere salvati direttamente sulla scheda, senza dipendere esclusivamente dal collegamento ai servizi online.

La Security Cam Card è pensata anche per l’utilizzo in sistemi installati all’esterno e deve quindi affrontare condizioni ambientali variabili durante tutto l’anno, tra cui temperature estreme, umidità, acqua e polvere. SanDisk indica inoltre il supporto alla registrazione dal Full HD fino al 4K UHD, fermo restando che la risoluzione disponibile dipende dalle capacità della telecamera.

Le capacità disponibili sono le stesse della variante per auto, ossia 32, 64, 128, 256 e 512 GB. Per il modello da 512 GB, il produttore dichiara fino a quattro anni di registrazione continua in Full HDi; il dato scende a due anni per la versione da 256 GB, un anno per quella da 128 GB, sei mesi per il modello da 64 GB e tre mesi per quello da 32 GB. Si tratta di stime riferite alla registrazione Full HD, non di una garanzia sulla durata effettiva dei filmati conservabili, la risoluzione, il bitrate e le impostazioni della telecamera incidono sullo spazio occupato.

Anche la Security Cam Card raggiunge velocità sequenziali fino a 100 MB/s in lettura e 40 MB/s in scrittura ed è coperta da una garanzia limitata di due anni; la compatibilità va comunque verificata con il modello di telecamera utilizzato, soprattutto per quanto riguarda il formato microSD supportato.

SanDisk Guardian Series: prezzi e disponibilità in Italia

La gamma SANDISK Guardian Series comprende quindi due schede dedicate a scenari differenti, ma basate sulla stessa idea, ossia offrire una memoria progettata per lavorare a lungo con dispositivi che registrano in modo continuativo. Entrambi i prodotti sono proposti in capacità da 32 a 512 GB, a seguire i prezzi attualmente praticati sul sito del produttore e, dove disponibile, l’alternativa su Amazon.

In questi casi ricordate che i prezzi possono variare in base alla capacità scelta e alle promozioni applicate. Per individuare la soluzione più adatta, conviene quindi considerare non soltanto il costo iniziale, ma anche lo spazio necessario per conservare le registrazioni e la compatibilità con la propria dash cam o telecamera di sicurezza.