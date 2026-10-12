Entro il 31 dicembre 2026 centinaia di set Lego lasceranno il catalogo ufficiale. Tra astronavi, edifici modulari, supercar e scenografie del mondo magico, resta il tempo necessario a esaurire le scorte. Chi aspetta troppo rischia di doversi rivolgere al mercato secondario, dove i prezzi lievitano non appena un modello diventa introvabile.

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Come funzionano i ritiri Lego e perché conviene muoversi subito

Sul sito ufficiale esiste una sezione dedicata, “Ultima chiamata per l’acquisto” (Last Chance to Buy), aggiornata periodicamente con l’etichetta “Presto fuori catalogo”, dove l’azienda segnala in anticipo quali referenze stanno per uscire di produzione. Dopo una prima ondata risalente a luglio 2026, una seconda e più corposa tornata di ritiri è attesa per la fine dell’anno.

I numeri aiutano a capire la portata del fenomeno: nella lista EOL (End of Life) di metà 2026 figuravano oltre 120 set, di cui 18 esclusivi o retailer-exclusive, con scadenza ufficiale fissata al 31 luglio. Quella data, però, non è un limite rigido. Lego pubblica raramente scadenze precise e la regola che vale davvero è “fino a esaurimento scorte”, perché i modelli più popolari possono ottenere tempi di produzione estesi quando la domanda continua a essere alta. Le informazioni circolanti si basano sul tracciamento dei rivenditori e sui flag “retiring soon” pubblicati dall’azienda stessa, e vanno considerate segnali forti, non garanzie assolute.

Star Wars, dai colossi UCS ai caschi

Il tema più colpito dai ritiri e quello dedicato al mondo di Star Wars. Spiccano due modelli Ultimate Collector Series, il Millennium Falcon da 7.541 pezzi e l’Incrociatore d’attacco della Repubblica classe Venator, accanto a Jabba’s Sail Barge, il TIE Interceptor e il Dark Falcon. Per i fan con meno budget ci sono i caschi, il Battle Droid con STAP e il Rebel U-wing.

Un capitolo a sé merita il set 75192 UCS Millennium Falcon, in ritiro a dicembre 2026 dopo circa nove anni sugli scaffali: un ciclo di vita lungo per un flagship da 7.541 pezzi. Si vocifera di un possibile nuovo UCS Millennium Falcon in arrivo a ottobre 2027 come successore, ma si tratta di una voce non ancora confermata. Chi desidera la versione attuale, con nove anni di status iconico alle spalle, farebbe bene ad acquistarla prima del ritiro: i flagship UCS ritirati hanno storicamente mantenuto o aumentato il proprio valore nel tempo.

Marvel, l’ultima occasione per l’X-Mansion

Con i nuovi set Avengers: Doomsday in arrivo, la gamma Marvel attuale si avvia alla fine, e il set più a rischio è X-Men: The X-Mansion, per il quale in alcuni mercati le scorte iniziano a scarseggiare.

Ideas e Icons, i modelli per adulti

Tra i set per collezionisti in uscita ci sono due titoli Ideas molto amati, The Nightmare Before Christmas e Willy Wonka & the Chocolate Factory, e diversi modelli Icons, dal Natural History Museum alla Lamborghini Countach fino al Sherlock Holmes: Book Nook. Anche la Stella di Natale della linea Botanicals è in ritiro.

Technic e Disney

La linea Technic perde diversi modelli di auto e moto, mentre in casa Disney è in ritiro anche il grande castello de La Bella e la Bestia.

Harry Potter e Marvel: le ultime occasioni

Il mondo magico saluta i suoi set

Dalla Tana alla casa di Luna Lovegood, passando per la Ford Anglia incantata e un book nook dedicato all’Hogwarts Express, la linea ispirata alla saga di Harry Potter perde diverse referenze, comprese alcune delle più recenti.

Marvel Super Heroes e il caso X-Mansion

Sul fronte supereroistico il pezzo più discusso è la scuola per mutanti, ma il listino in uscita tocca anche diorami cinematografici, velivoli e maschere da collezione.

Proprio per il 76294 X-Men: The X-Mansion ottobre 2026 rappresenta probabilmente l’ultima vera occasione d’acquisto: in alcune regioni sono già state segnalate carenze di stock, e il rischio concreto è che il set diventi irreperibile molto prima della data di dicembre.

Quando conviene comprare

L’elenco completo, che comprende anche City, Friends, Ninjago, Minecraft, Harry Potter, Speed Champions e molte altre linee, è consultabile nella pagina Presto fuori catalogo dello store ufficiale. Le disponibilità cambiano da un mercato all’altro, quindi un set ancora in vendita in Italia potrebbe essere già esaurito altrove, e i prodotti che escono dal catalogo restano disponibili solo fino a esaurimento scorte. Per chi vuole risparmiare qualcosa, LEGO organizza di solito più volte l’anno periodi con doppi punti Insiders, equivalenti a un cashback in punti, e per metà ottobre circolano voci su un nuovo evento valido sull’intero catalogo: LEGO però non ha confermato né date né condizioni, quindi chi ha in lista un set a rischio esaurimento farebbe meglio a non fare troppo affidamento.