Primo doppio obiettivo mai visto su un gimbal tascabile, sensore da 1 pollice con 17 stop di gamma dinamica e un prezzo che scende sotto quota 460€. DJI Osmo Pocket 4P arriva su AliExpress con uno sconto che fa discutere, grazie a un coupon dedicato che abbatte ulteriormente il prezzo di listino. Chi segue da tempo l’evoluzione della serie Pocket sa che questo salto generazionale, introdotto nel 2026, rappresenta il cambiamento più significativo dal debutto del 2018. Vediamo come sfruttare al meglio questa opportunità.
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Dji Osmo Pocket 4p, il doppio obiettivo che cambia le regole del vlogging
La vera innovazione di Osmo Pocket 4P sta nell’architettura a doppia fotocamera con due sensori fisicamente distinti, non un semplice crop digitale come avveniva nelle generazioni precedenti. Il grandangolare monta un sensore CMOS da 1 pollice equivalente a 20mm con apertura f/2.0, mentre il medio-teleobiettivo da 60mm f/1.8 utilizza un sensore da 1/1.28 pollici dedicato ai ritratti e ai soggetti distanti. Il passaggio tra le due ottiche avviene tramite un pulsante zoom fisico: una pressione per lo 1× a 3×, doppia pressione per il 6×, con zoom fluido tenendo premuto.
Grazie alla tecnologia LOFIC, il dispositivo raggiunge 17 stop di gamma dinamica con profilo colore D-Log 2 a 10 bit, un dato che pochi gimbal tascabili possono vantare. Le prestazioni video includono:
- 4K/240fps di slow motion sul grandangolare
- 4K/200fps sul medio-tele
- Risoluzione fotografica fino a 37MP
- Zoom complessivo fino a 12× (3× ottico)
- ISO fino a 25.600 sul grandangolare, 51.200 in video a bassa luminosità
La stabilizzazione meccanica a 3 assi lavora in coppia con ActiveTrack 8.0, il sistema di tracciamento che ora gestisce più persone contemporaneamente. Non manca una memoria interna generosa da 103GB, espandibile fino a 1TB tramite microSD, con un’autonomia dichiarata di circa 210 minuti di registrazione continua. Il corpo compatto da 230g e il touchscreen da 2,0 pollici con luminosità 1.000 nits completano un pacchetto pensato per creator che spaziano dal vlogging quotidiano fino a produzioni video di livello più professionale.
Sconto e coupon per Osmo Pocket 4p: ecco quanto si risparmia
Il prezzo ufficiale DJI per la Standard Combo si attesta a 649€, ma su AliExpress l’offerta attuale permette di portarsi a casa DJI Osmo Pocket 4P a soli 459€, inserendo il codice sconto
WOIT39 al momento del checkout. Si tratta di un risparmio di 190€, pari a circa il 29% di sconto rispetto al prezzo di listino italiano. Una cifra che avvicina sensibilmente questo gimbal a doppia fotocamera a una fascia di prezzo più accessibile, considerando che si parla di un dispositivo con sensore da 1 pollice e caratteristiche tecniche da fascia alta. L’offerta è attiva sullo store AliExpress, basta ricordarsi di applicare il coupon prima di completare l’acquisto per ottenere il prezzo finale scontato.
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