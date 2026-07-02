In un periodo dove parlare di SSD e più in generale di memoria risulta a dir poco delicato, oggi vogliamo segnalarvi le ultime novità di SANDISK in materia di SSD ad alte prestazioni pensati per console e PC. Protagonisti dell’annuncio sono due nuovi modelli della gamma Optimus, rispettivamente SANDISK Optimus GX PRO 850P per PS5 e SANDISK Optimus GX 7100X per ROG XBOX Ally X e computer.

Le ultime proposte del produttore vanno ad ampliare un serie già molto ricca che vede a listino diverse soluzioni; SSD con formato M.2 2280 o M.2 2230, con e senza dissipatore di serie, capacità fino a 8 TB e un’attenta ottimizzazione delle prestazioni per soddisfare la maggior parte dell’utenza, o comunque quella porzione di gamer che non vuole compromessi quando si parla della propria libreria di giochi.

Vediamone insieme qualche dettaglio in più, anticipandovi che diversi dei prodotti che trovate a seguire sono già disponibili per l’acquisto (link a fondo pagina).

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SANDISK Optimus GX PRO 850P per PS 5 e GX 7100X per ROG Xbox Ally X / PC

Il cuore della nuova proposta SANDISK è rappresentato da due modelli ben distinti, entrambi pensati per esigenze molto specifiche ma con un obiettivo comune, ovvero eliminare i limiti di spazio e ridurre i tempi di caricamento nei giochi moderni. Il SANDISK Optimus GX PRO 850P, pensato per PlayStation 5, nasce con licenza ufficiale per l’utilizzo su sistema PS5 e porta con sé un design che richiama direttamente l’ecosistema Sony, con logo dedicato e certificazione di compatibilità.

Dal punto di vista tecnico, si tratta di un SSD NVMe PCI-E Gen 4.0 capace di raggiungere velocità fino a 7.300 MB/s in lettura e 6.600 MB/s in scrittura, numeri che lo collocano tra le soluzioni più spinte per espansione storage su console; il tutto è accompagnato da un dissipatore integrato, pensato per garantire stabilità termica anche durante lunghe sessioni di gioco.

Uno degli elementi più interessanti è la capacità massima fino a 8 TB, caratteristica che consente di installare librerie molto ampie senza dover continuamente cancellare e reinstallare titoli. Accanto al modello per PS5 troviamo il SANDISK Optimus GX 7100X, progettato invece per il mondo Xbox portatile con ROG Xbox Ally X e per PC.

In questo caso l’attenzione si sposta sulla mobilità e sull’efficienza energetica, due aspetti fondamentali per dispositivi handheld e laptop da gaming; anche qui troviamo interfaccia PCI-E Gen 4.0, con velocità fino a 7.250 MB/s in lettura e 6.900 MB/s in scrittura nelle versioni da 1 TB e 2 TB. A bordo è presente una tecnologia TLC 3D NAND di nuova generazione, sfruttata per migliorare consumi e prestazioni, mentre la capacità arriva fino a 4 TB, rendendo l’unità adatta anche a chi gestisce librerie di giochi molto ampie in mobilità.

SANDISK Optimus: dal PCI-E 5.0 ai modelli per creator e dispositivi portatili

Oltre ai due modelli principali, SANDISK espande l’intera famiglia Optimus con una serie di SSD pensati per scenari diversi, dal gaming estremo alla creazione di contenuti. In cima alla lineup troviamo il Optimus GX PRO 8100, un’unità PCI-E 5.0 tra le più veloci del segmento consumer (14,9 GB/s), pensata per carichi pesanti, workflow AI e gaming di fascia enthusiast. Una soluzione che punta chiaramente al segmento più alto del mercato che si affianca a un altro modello interessante, Optimus GX PRO 850X, SSD PCI-E Gen 4.0 da 7.300 MB/s che con una capacità fino a 8 TB si rivolge a gamer e creator che necessitano di spazio estremo senza compromessi sulle prestazioni.

Per quella che possiamo definire fascia media, o medio/alta se preferite, troviamo invece il SANDISK Optimus 5110, realizzato con lo scopo di offrire il miglior compromesso possibile tra prestazioni e prezzo, ideale per creator che lavorano con video e immagini ad alta risoluzione. La serie GX 7100 arriva invece in diverse varianti, tra queste segnaliamo il SANDISK 7100 standard, il 7100M con formato M.2 2230 pensato per dispositivi portatili come Steam Deck, MSI Claw e notebook compatibili, fino al modello 7100X già citato, ottimizzato invece per ecosistemi Xbox e PC.

Disponibilità e prezzo

L’intera gamma SANDISK Optimus è già disponibile tramite lo store ufficiale SANDISK e presso rivenditori selezionati; i prezzi, inutile quasi ribadirlo, attualmente non sono molto popolari per via della crisi delle memorie che sta investendo i mercati, tuttavia facendo un breve confronto non rileviamo prezzi particolarmente elevati rispetto ai prodotti di pari fascia e capacità dei competitor.

La strategia di SANDISK con la serie Optimus sembra comunque molto chiara, ovvero coprire più fasce di mercato, dalle soluzioni high-end con interfaccia PCI-E 5.0 passando per drive ad alta capacità e formati compatibili con diverse console, dispositivi mobili, PC desktop e notebook inclusi.

L’azienda non ha condiviso particolari dettagli riguardo i prezzi dei vari modelli, tuttavia alcuni di questi sono già ampiamente disponibili e quindi per comodità vi lasciamo qualche link diretto all’acquisto su Amazon.