Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti software per due dei suoi smartwatch a marchio Amazfit: Amazfit Cheetah 2 Ultra, annunciato nel mese di maggio 2026, e Active 2 (Round), annunciato all’inizio del 2025.

Questi aggiornamenti portano sui due smartwatch interessanti novità, differenti chiaramente a seconda del modello (dato che i due dispositivi appartengono a due generazioni e a due segmenti molto diversi). Andiamo a scoprire tutte le novità.

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Nuovo aggiornamento per Amazfit Cheetah 2 Ultra

Amazfit Cheetah 2 Ultra è uno dei prodotti a marchio Amazfit più recenti e, nonostante tutto, ha già ricevuto parecchi aggiornamenti software. Lo smartwatch dedicato ai trail runners ha da poche ore iniziato a ricevere la nuova versione 6.4.16 del software.

Essa va a sostituire la precedente versione 6.3.25.7 rilasciata a inizio mese, utile perché ha aggiunto il supporto all’analisi HYROX, la gestione di musica e playlist tramite l’app Musica e il supporto al protocollo FTMS per gli allenamenti di ciclismo indoor.

La nuova versione, invece, va ad aggiungere il supporto per sette sistemi di coordinate, accessibili al percorso “Impostazioni > Preferenze > Coordinate”. Essi sono: gradi decimali, gradi e minuti decimali, gradi/minuti/secondi, MGRS, UTM, British National Grid e Japan Grid (via Gadgets & Wearables e via Reddit).

Gli ultimi quattro risultano molto utili per escursionisti e trail runner che sfruttano carte topografiche cartacee per l’orientamento invece di affidarsi esclusivamente alle coordinate GPS.

C’è però un problema nell’implementazione di Amazfit: nessuno dei nuovi sistemi di coordinate può essere ancorato alla schermata dei dati di allenamento; l’utente deve quindi passare alla visualizzazione mappa per controllare la posizione.

Ci sono poi novità di poco conto per la gestione dei waypoint come nuove icone; rimangono però alcuni limiti come l’impossibilità di rinominare i waypoint o di ordinarli (per distanza o in ordine alfabetico).

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Nuovo aggiornamento per Amazfit Active 2

Andando oltre, Zepp Health è tornata ad occuparsi di Amazfit Active 2, rilasciando la nuova versione 7.26.0.3 del software. Il nuovo aggiornamento porta sullo smartwatch un quartetto di novità che abbiamo già visto su tanti altri modelli a marchio Amazfit.

Le principali novità sono il supporto per Helio Strap Pro e la sincronizzazione dei dati delle attività tra più dispositivi, funzione che semplifica la vita e migliora la qualità dei dati per gli utenti che sfruttano contemporaneamente più indossabili del brand.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo, tradotto in italiano dallo screenshot che trovate poco sotto (via Reddit), del nuovo aggiornamento alla versione 7.26.0.3 del software per Amazfit Active 2, in rollout attraverso un pacchetto OTA da poco più di 14 MB:

Benvenuto in Amazfit Active 2. Le novità di questo aggiornamento sono: L’algoritmo per il nuoto in piscina è stato aggiornato con il supporto per il riposo manuale. L’attività supporta la sincronizzazione dei dati su più dispositivi. Zepp Coach supporta la personalizzazione del piano settimanale. Supporto per Helio Strap Pro.

Come aggiornare gli smartwatch Amazfit

I nuovi aggiornamenti software di cui vi abbiamo appena parlato, possono essere scaricati sfruttando l’app Zepp. direttamente dallo smartphone a cui sono accoppiati lo smartwatch o il fitness tracker.

Per installarli, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo. Lo smartwatch dovrà avere almeno il 30% di carica residua.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).