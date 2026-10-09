Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per uno degli smartwatch più recenti a marchio Amazfit della gamma Balance: parliamo di Amazfit Balance 3 (annunciato all’inizio del mese di giugno.

Il nuovo aggiornamento software porta sullo smartwatch un paio di novità e tante ottimizzazioni. Parallelamente, l’azienda ha rilasciato un nuovo aggiornamento software anche per Amazfit Balance 2 che porta sul dispositivo, vecchio di un anno rispetto al modello più recente, gli stessi miglioramenti. Andiamo a scoprire tutte le novità.

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Amazfit Balance 3 si aggiorna con due novità e tante ottimizzazioni

Amazfit Balance 3 è uno dei prodotti a marchio Amazfit più recenti e, nonostante tutto, ha già ricevuto svariati aggiornamenti: sullo smartwatch è in rollout già da qualche giorno la nuova versione 6.4.16.3 del software (va a sostituire la precedente versione 6.3.25.7 rilasciata a metà settembre) che aveva aggiunto l’analisi HYROX, la possibilità di gestire musica e playlist tramite l’app Musica e il supporto al protocollo FTMS per gli allenamenti di ciclismo indoor.

Il nuovo aggiornamento si preoccupa invece di aggiungere il supporto a più formati e sistemi di coordinate (ora abbiamo gradi decimali, gradi e minuti decimali, gradi/minuti/secondi, MGRS, UTM, British National Grid e Japan Grid) e un interruttore per regolare l’effetto sfocatura della schermata iniziale. C’è poi spazio per tantissime ottimizzazioni che investono svariate parti del sistema per migliorare l’esperienza utente.

Prima di passare al changelog completo, segnaliamo che questo aggiornamento è molto simile a quello che Zepp Health ha recentemente distribuito su Amazfit Active 3 Premium, con l’aggiunta di due ottimizzazioni: la prima riguarda l’interfaccia del monitoraggio del ciclo; la seconda riguarda la modalità Pickleball.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 6.4.16.3 per Amazfit Balance 3 (via 4PDA), attualmente in fase di distribuzione graduale (su scala globale) tramite un pacchetto OTA da quasi 19 MB.

Amazfit Balance 3 introduce nuove funzionalità e ottimizzazioni in questo aggiornamento. Buon divertimento! [Novità] Aggiunto il supporto per più formati e sistemi di coordinate (Percorso: Impostazioni > Preferenze > Coordinate). Aggiunto un interruttore per l’effetto sfocatura della schermata iniziale (Percorso: Impostazioni > Display > Sfocatura schermata iniziale). [Ottimizzazioni] Migliorata la sensibilità di attivazione tramite sollevamento del polso durante gli allenamenti. Aggiornato il monitoraggio del ciclo con un’interfaccia rinnovata, una previsione del periodo migliorata e nuove opzioni di check-in per sintomi, umore e abitudini di vita. Ottimizzati i grafici di andatura e frequenza delle bracciate per il nuoto in piscina. Ottimizzati i calcoli dell’avviso di virata per rilevare più virate con maggiore precisione. Aggiunto il supporto per più icone e tipi di waypoint. Aggiunta l’opzione per attivare o disattivare il raggruppamento automatico durante gli allenamenti di allenamento di forza. Modalità pickleball ottimizzata con conteggio delle oscillazioni. Ottimizzato il flusso di inserimento RPE post-allenamento.

Anche Amazfit Balance 2 riceve un aggiornamento simile

Come anticipato in apertura, anche Amazfit Balance 2 sta ricevendo un aggiornamento simile a quello del modello lanciato nel corso del 2026. Dalla precedente versione 6.3.25.3, lo smartwatch passa ora alla versione 6.4.14.1 del software.

A differenza di quanto detto poco sopra per Amazfit Balance 3, sul Balance 2 non arrivano le due novità ma arrivano le stesse ottimizzazioni volte a migliorare l’esperienza utente, segnale del fatto che Zepp Health non abbia abbandonato il dispositivo ma lo stia portando avanti seriamente nonostante l’anno in più sulle spalle (e la versione di Zepp OS 6 “castrata” senza il nuovo launcher).

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 6.4.14.1 per Amazfit Balance 2 (via Reddit), attualmente in fase di distribuzione graduale tramite un pacchetto OTA da quasi 18 MB.

Amazfit Balance 2 introduce nuove funzionalità e miglioramenti. Goditi l’aggiornamento! [Ottimizzazioni] Migliorata la sensibilità di attivazione tramite sollevamento del polso durante gli allenamenti. Aggiornato il monitoraggio del ciclo con un’interfaccia rinnovata, una previsione del periodo migliorata e nuove opzioni di check-in per sintomi, umore e abitudini di vita. Ottimizzati i grafici di andatura e frequenza delle bracciate per il nuoto in piscina. Ottimizzati i calcoli dell’avviso di virata per rilevare più virate con maggiore precisione. Aggiunto il supporto per più icone e tipi di waypoint. Aggiunta l’opzione per attivare o disattivare il raggruppamento automatico durante gli allenamenti di allenamento di forza. Modalità pickleball ottimizzata con conteggio delle oscillazioni. Ottimizzato il flusso di inserimento RPE post-allenamento.

Come aggiornare gli smartwatch Amazfit

I nuovi aggiornamenti software di cui vi abbiamo appena parlato, possono essere scaricati sfruttando l’app Zepp. direttamente dallo smartphone a cui sono accoppiati lo smartwatch o il fitness tracker.

Per installarli, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo. Lo smartwatch dovrà avere almeno il 30% di carica residua.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).