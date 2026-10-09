Dell amplia la propria gamma di computer dedicati alla creatività e allo sviluppo AI con una nuova generazione di dispositivi basati su NVIDIA RTX Spark, realizzati in collaborazione con NVIDIA e Microsoft. L’annuncio comprende il nuovo XPS 16 Creator Edition, un notebook premium pensato per creator e sviluppatori, il Creator Edition Desktop per i carichi di lavoro prolungati e una nuova denominazione per le workstation professionali Dell Pro Precision.

Al pari dei competitor, in particolare di quelli che sposano la piattaforma RTX Spark, l’obiettivo è portare l’elaborazione dell’Intelligenza Artificiale direttamente sui PC Windows, riducendo la dipendenza dal cloud e consentendo di eseguire localmente modelli di grandi dimensioni e agenti AI sempre attivi; la proposta spazia quindi dal lavoro creativo individuale fino alle esigenze delle aziende che devono gestire carichi di lavoro più impegnativi.

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Dell XPS 16 Creator Edition: NVIDIA RTX Spark arriva sui notebook XPS

La novità principale di questo annuncio è il Dell XPS 16 Creator Edition, il primo notebook della famiglia XPS basato sulla piattaforma NVIDIA RTX Spark, combinando quindi CPU NVIDIA Grace, GPU NVIDIA Blackwell e memoria unificata in uno chassis in alluminio lavorato CNC spesso appena 17,8 mm. La configurazione di punta integra una CPU fino a 20 core, una GPU NVIDIA Blackwell RTX con un massimo di 6.144 core e fino a 128 GB di memoria unificata.

Quest’ultima rappresenta uno degli elementi più rilevanti della piattaforma, infatti CPU e GPU condividono lo stesso pool di memoria, permettendo di affrontare progetti 3D complessi, timeline video 8K multilivello e modelli AI che potrebbero superare i limiti delle configurazioni tradizionali con memoria grafica dedicata. Le prestazioni grafiche sono accompagnate dal supporto a ray tracing in tempo reale, NVIDIA DLSS e accelerazione hardware per la codifica e decodifica video nel formato 4:2:2, riuscendo così a riunire nello stesso computer sviluppo AI, creazione di contenuti e gaming.

Il Dell XPS 16 Creator Edition è dotato di un display Tandem OLED da 16 pollici con risoluzione 3.2K, progettato per chi lavora con immagini e video e ha bisogno di una riproduzione cromatica accurata. Il pannello raggiunge fino a 1.000 nit di luminosità di picco, dispone della certificazione VESA DisplayHDR True Black 600 e copre il 100% dello spazio colore DCI-P3; la calibrazione di fabbrica, con Delta E inferiore a 2 e validazione Pantone, punta a garantire una resa fedele dei colori. Il refresh rate variabile passa inoltre da 20 a 120 Hz, adattandosi alle esigenze di fluidità o risparmio energetico.

Anche la dotazione di porte è pensata per ridurre la necessità di adattatori; a bordo sono presenti infatti un lettore di schede SDXC 7.1 full-size, tre porte USB4 Type-C con DisplayPort 2.1 e Power Delivery, una HDMI 2.1b e un jack audio analogico, garantendo quindi il supporto per configurazioni multi-monitor (esterni).

AI locale e compatibilità software su Windows

Come discusso già in precedenti articoli su RTX Spark, la piattaforma NVIDIA mette a disposizione l’ecosistema CUDA per sviluppare, testare ed eseguire modelli AI direttamente sul notebook; con 128 GB di memoria unificata, il sistema può gestire modelli di grandi dimensioni senza dover necessariamente trasferire dati e richieste a servizi cloud. Dell cita strumenti come GitHub Copilot, Claude Code, ComfyUI e Cursor, affiancati da applicazioni creative come Blender, DaVinci Resolve, Adobe Photoshop e Adobe Premiere.

Alcuni programmi funzionano nativamente sulla piattaforma, mentre altri possono essere eseguiti attraverso Prism, il livello di emulazione x86 di Windows on Arm; lato gaming invece, Dell indica il supporto a soluzioni anti-cheat come Easy Anti-Cheat e BattlEye, oltre alla compatibilità con l’app Xbox per PC. Windows rappresenta inoltre la base per la gestione degli agenti AI locali, con strumenti dedicati a identità, contenimento e controllo delle autorizzazioni.

Dell Creator Edition Desktop e Dell Pro Precision GB300: più potenza per i carichi continuativi

Accanto al notebook arriva il Dell Creator Edition Desktop, che riprende la piattaforma NVIDIA RTX Spark e la memoria unificata fino a 128 GB in un formato desktop compatto. La differenza rispetto al portatile riguarda soprattutto la possibilità di sostenere carichi di lavoro prolungati senza gli stessi vincoli termici e di autonomia di una macchina mobile.

Il sistema è pensato per rendering lunghi, scene 3D più complesse e attività di addestramento o fine-tuning AI che possono richiedere ore di elaborazione. Dell dichiara fino a 1 petaflop di potenza FP4 e la possibilità di lavorare con modelli AI fino a 200 miliardi di parametri. Gli agenti possono inoltre continuare a operare in background mentre l’utente svolge altre attività, una caratteristica utile per chi desidera mantenere processi automatizzati sempre attivi.

La terza novità del colosso statunitense riguarda la riorganizzazione della gamma workstation; i precedenti Dell Pro Max con GB10 e GB300 diventano rispettivamente Dell Pro Precision con GB10 e Dell Pro Precision con GB300, entrando sotto il marchio dedicato alle workstation professionali. Particolare attenzione è riservata al modello GB300, che sarà disponibile anche con Windows ed equipaggiata con il superchip NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop e raggiunge, secondo Dell, 20 petaflop di potenza FP4 e 748 GB di memoria coerente.

La configurazione è progettata per eseguire localmente modelli fino a un trilione di parametri, rivolgendosi a sviluppatori e team aziendali che necessitano di una piattaforma AI più potente. La disponibilità di Windows punta a semplificare l’integrazione nelle infrastrutture IT già esistenti, evitando cambiamenti radicali nei sistemi di gestione e nelle procedure aziendali; attraverso Windows Subsystem for Linux (WSL), gli sviluppatori possono inoltre accedere all’ecosistema NVIDIA CUDA e ai framework AI Linux senza dover ricorrere a un sistema dual boot.

Per sostenere i carichi continuativi, Dell integra la tecnologia di raffreddamento proprietaria MaxCool, che secondo l’azienda offre un’efficienza di raffreddamento fino a cinque volte superiore. Il modello GB300 è pensato per attività di sviluppo e inferenza AI che richiedono risorse costanti e non possono dipendere esclusivamente dal cloud.

Quando arrivano i nuovi PC Dell con chip NVIDIA

Il Dell XPS 16 Creator Edition è già disponibile negli Stati Uniti in preordine tramite Best Buy, con arrivo successivo su Dell.com; il prezzo è di 3.799 dollari, mentre al momento non conosciamo il prezzo di listino europeo. Dell Creator Edition Desktop e la workstation Dell Pro Precision con GB300 su Windows arriveranno invece prossimamente e anche in questo caso non sono stati comunicati prezzi o date precise.

La nuova gamma Dell punta quindi a coprire esigenze differenti attraverso un’unica direzione ben chiara, ovvero puntare su RTX Spark per portare AI, grafica e memoria unificata sui PC Windows, dal notebook premium alle workstation destinate alle aziende; rimaniamo in attesa dei prezzi finali che, al pari dei diretti competitor, non saranno certo popolari.