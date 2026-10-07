Apple starebbe sperimentando una nuova funzione all’interno di Safari che potrebbe consentire di rilevare quando Google promuove Chrome o l’app Google agli utenti iPhone e, soprattutto, di capire come questi ultimi interagiscono con tali promozioni.

La novità è emersa nella seconda beta di iOS 27.2, dove è stato individuato del codice che sembra essere stato progettato proprio per riconoscere determinati banner promozionali presenti sulle pagine di Google. Al momento non ci sono però garanzie che la funzione venga effettivamente inclusa nella versione finale del sistema operativo.

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Safari potrebbe rilevare quando Google promuove Chrome

Il funzionamento della novità è piuttosto particolare, Safari sarebbe in grado di individuare, all’interno di alcune pagine iniziali e dei risultati di ricerca di Google, gli elementi utilizzati per promuovere Chrome oppure l’app Google.

Il browser di Apple inietta uno scripr JavaScript in determinate pagine, che può cercare banner visibili o altri elementi destinati a spingere l’utente ad aprire o installare una delle applicazioni di Google. Safari verifica inoltre i collegamenti associati alle due app, compresi gli schemi URL personalizzati e gli identificativi dell’App Store.

Quando viene individuata una promozione, il sistema può quindi registrare alcune informazioni sull’iterazione; tra queste rientrano la visualizzazione del banner, l’eventuale accesso dell’utente a un account Google e l’interazione con la promozione stessa. In questo modo Apple potrebbe determinare se l’utente ha accettato oppure rifiutato la proposta mostrata da Google e registrare il risultato dell’interazione.

È importante sottolineare che, almeno per il momento, si tratta di una funzione individuata nelle versioni beta, Apple potrebbe quindi decidere di modificarla, limitarla o eliminarla completamente prima del rilascio ufficiale di iOS 27.2. Inoltre, le note di rilascio di iOS 27.2 beta 3 e Safari 27.2 beta non documentano pubblicamente questa funzionalità.

Il motivo per cui Apple starebbe sperimentando questo sistema non è ancora chiaro, la novità arriva però in un periodo nel quale il rapporto competitivo tra Safari e i browser rivali è sottoposto a una crescente attenzione da parte delle autorità.

Nel Regno Unito, per esempio, Google ha indicato proprio le attività con cui promuove Chrome agli utenti iPhone come elemento a sostegno della propria posizione competitiva nei confronti di Safari. Parallelamente, le autorità stanno valutando anche il rapporto tra le due aziende nel settore della ricerca e gli eventuali effetti sulla concorrenza tra i browser.

Anche nell’Unione Europea la questione è particolarmente delicata, Apple deve rispettare gli obblighi previsti dal Digital Markets Act (DMA) relativi alla scelta del browser e alle impostazioni predefinite, mentre la Commissione Europea ha già esaminato la conformità della schermata di scelta di Safari alle nuove regole.

In questo contesto, la possibilità di misurare con maggiore precisione quanto spesso Google mostri promozioni di Chrome agli utenti di Safari e quale sia la loro risposta potrebbe fornire ad Apple una quantità di dati interessanti.

Non è però possibile stabilire, sulla base del solo codice individuato nella beta, quale sia l’obiettivo finale dell’azienda o se questi dati verranno effettivamente raccolti nella versione pubblica di iOS 27.2. Per il momento, quindi, la novità va considerata come un esperimento in corso, anche se mostra come Apple stia prestando particolare attenzione al modo in cui i servizi concorrenti cercano di indirizzare gli utenti di Safari verso alternative al proprio browser.