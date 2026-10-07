Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Protagonisti di oggi sono gli smartwatch di fascia media della gamma Garmin Instinct 3.

Per tutti i modelli della serie è arrivata la seconda versione in anteprima nel ciclo di sviluppo verso il prossimo major update, quello inaugurato a metà del mese di settembre. Con le prime due beta sono stati aggiunti novità e miglioramenti tutti i modelli della serie, mentre la terza beta aggiunge un altro miglioramento. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Prosegue lo sviluppo del prossimo major update per i Garmin Instinct 3

A una decina di giorni dal rilascio della precedente versione in anteprima, quella che ha esteso all’intera gamma i bug introdotti con la prima beta del nuovo ciclo di sviluppo, Garmin ha rilasciato la seconda beta per gli smartwatch di fascia media che compongono la gamma Garmin Instinct 3.

Per Garmin Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED arriva la nuova versione 16.06 beta del software (sostituisce la precedente versione 16.05 beta).

Il changelog ufficiale (che riportiamo di seguito) include un miglioramento aggiuntivo rispetto a quello della precedente versione: nello specifico, viene risolto un problema legato al puntatore di DogTrack (l’app che consente di monitorare in tempo reale, direttamente dal polso, i cani da caccia o da lavoro).

Changelog – versione 16.06 beta (dalla 16.05 beta)

  • Risolto il problema per cui il puntatore di DogTrack non si aggiornava.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

  • Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.
  • Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.

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