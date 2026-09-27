Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Protagonisti di oggi sono gli smartwatch di fascia media della gamma Garmin Instinct 3.

Per tutti i modelli della serie è arrivata la seconda versione in anteprima nel ciclo di sviluppo verso il prossimo major update, quello inaugurato a metà mese. La prima beta aveva aggiunto novità e miglioramenti su alcuni modelli della serie, mentre la nuova sembra estenderle a tutti i modelli. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Garmin Instinct 3: prosegue lo sviluppo del prossimo major update

A una decina di giorni dal rilascio della precedente versione in anteprima, quella che ha inaugurato il nuovo ciclo di sviluppo, Garmin ha rilasciato la seconda beta per gli smartwatch di fascia media che compongono la gamma Garmin Instinct 3.

Per Garmin Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED arriva la nuova versione 16.05 beta del software (sostituisce la precedente versione 16.04 beta).

Il changelog ufficiale (che riportiamo di seguito) è rimasto invariato rispetto a quello della precedente versione, eccezion fatta per un aspetto: le modifiche introdotte non sono più esclusive di alcuni modelli della gamma.

Garmin Instinct 3 e soci possono godere dell’introduzione della Recovery Mode (una modalità di ripristino che viene attivata se vengono rilevati problemi durante il tentativo di accensione), del migliore rilevamento delle onde durante l’attività “Surf” e della risoluzione di un paio di bug. Le prossime beta potrebbero portare novità più interessanti sui modelli coinvolti.

Changelog – versione 16.05 beta (dalla 16.04 beta) Aggiunta la Recovery Mode. Rilevamento delle onde migliorato nell’attività Surf. Risolto il problema di lag durante la visualizzazione del calendario. Risolto un possibile arresto anomalo all’avvio di un allenamento tramite un’app CIQ.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.