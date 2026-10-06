FRITZ! amplia la propria proposta di router dedicati alla fibra ottica con il nuovo FRITZ!Box 5630 Edition International, un modello entry-level pensato per chi vuole collegarsi direttamente alla rete in fibra tramite AON o GPON senza dover utilizzare necessariamente un apparato esterno.

Il nuovo FRITZ!Box punta su una connettività moderna, con una porta WAN/LAN da 2,5 Gbps affiancata da tre porte LAN Gigabit, e integra il supporto al WiFi 7 per gestire connessioni veloci anche all’interno della rete domestica. A completare la dotazione troviamo le funzionalità tipiche dell’ecosistema FRITZ!, dalla gestione tramite app al WiFi Mesh, passando per VPN, telefonia, Smart Home e server multimediale.

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FRITZ!Box 5630: ecco le novità più interessanti

Uno degli aspetti più interessanti del FRITZ!Box 5630 Edition International è di sicuro la possibilità di collegarlo direttamente alla fibra ottica utilizzando connessioni AON e GPON con connettore SC/APC. La configurazione è pensata per essere semplice: dopo aver collegato il router alla linea in fibra, è possibile completare la procedura tramite le FRITZ!App oppure attraverso l’interfaccia web del dispositivo; non è quindi necessario installare un modulo SFP aggiuntivo.

La porta WAN/LAN da 2,5 Gbps aggiunge inoltre una certa flessibilità alla configurazione. Può essere utilizzata per collegare il FRITZ!Box a un modem per fibra già presente o a un ONT esterno, mentre all’occorrenza può essere riconfigurata come una normale porta LAN aggiuntiva. Il resto della dotazione comprende poi tre porte LAN Gigabit e una porta USB 3.0, rendendo il router adatto anche a configurazioni domestiche con più dispositivi collegati via cavo.

Tra le funzionalità introdotte con il FRITZ!Box 5630 troviamo anche FRITZ! Failsafe, pensata per evitare interruzioni della connettività in caso di problemi sulla linea principale. Quando la connessione in fibra diventa instabile o si verifica un guasto, il sistema può attivare automaticamente una connessione di backup sfruttando un secondo FRITZ!Box collegato alla porta WAN/LAN oppure un dongle USB.

La funzione è disponibile a partire da FRITZ!OS 8.20 e può rivelarsi particolarmente utile non soltanto a casa, ma anche in piccoli uffici o negozi dove una connessione Internet sempre disponibile può essere importante per il lavoro quotidiano.

WiFi 7, rete Mesh e gestione sicurezza

Il comparto wireless rappresenta un altro dei punti centrali del nuovo FRITZ!Box 5630; il router sfrutta infatti il WiFi 7, con velocità teoriche fino a 2.880 Mbps sulla banda a 5 GHz e fino a 688 Mbit/s a 2,4 GHz. Sono supportati gli standard IEEE 802.11a/g/n/ac/ax/be, mentre per la sicurezza della rete sono disponibili WPA3 e WPA2, oltre al WPS per una configurazione più rapida dei dispositivi compatibili.

Il FRITZ!Box 5630 può inoltre diventare il punto centrale di una rete WiFi Mesh; FRITZ!Repeater, FRITZ!Powerline e altri FRITZ!Box collegati alla rete possono acquisire automaticamente le impostazioni del router principale, creando un’unica infrastruttura wireless. Il vantaggio è soprattutto pratico, in quanto gli utenti non devono configurare manualmente ogni dispositivo e possono estendere la copertura della rete mantenendo le stesse impostazioni di connessione. Come gli altri router della famiglia FRITZ!, anche il nuovo 5630 integra poi una serie di strumenti dedicati alla sicurezza e alla gestione della rete.

Il firewall Stateful Packet Inspection permette di controllare il traffico in ingresso e in uscita, mentre il sistema di gestione degli accessi consente di applicare restrizioni anche ai dispositivi utilizzati dai più giovani. Non manca il supporto a IPv6 per Internet, rete locale e telefonia, così come la possibilità di creare connessioni VPN utilizzando IPSec e WireGuard.

Per l’accesso remoto al router è inoltre disponibile MyFRITZ!, mentre l’interfaccia di configurazione può essere raggiunta da PC, smartphone o tablet tramite browser. Il sistema comprende anche strumenti diagnostici e un assistente di sicurezza, oltre alla possibilità di gestire gli aggiornamenti automatici.

Telefonia, Smart Home e multimedia

Il FRITZ!Box 5630 Edition International integra un vero e proprio centralino telefonico per connessioni basate su IP. La base DECT integrata permette di collegare fino a sei cordless, mentre la porta FXS può essere utilizzata per un telefono analogico, una segreteria telefonica o un fax. Sono inoltre presenti cinque segreterie telefoniche personalizzabili, con supporto alla funzione voice-to-mail.

La gestione della rubrica può essere effettuata anche tramite servizi come Google e Apple, mentre la telefonia VoIP può essere gestita attraverso FRITZ!App Fon per iOS e Android. Sul fronte Smart Home, il router può diventare il centro della gestione di dispositivi dedicati a corrente, illuminazione e riscaldamento attraverso lo standard DECT ULE; la piattaforma permette inoltre di integrare diversi dispositivi Smart Home, comprese soluzioni di altri marchi compatibili.

La porta USB 3.0 amplia ulteriormente le possibilità del dispositivo, permettendo di collegare una memoria di archiviazione o una stampante e renderla disponibile all’interno della rete locale. Grazie a FRITZ!NAS, il router può quindi trasformare una memoria USB in uno spazio condiviso accessibile dai dispositivi collegati alla rete, senza omettere la possibilità di condividere file con amici e parenti.

A completare la dotazione c’è un server multimediale per distribuire all’interno della rete domestica contenuti come musica, foto e film, sfruttando il FRITZ!Box come punto centrale dell’infrastruttura digitale di casa.

Caratteristiche principali in breve

Fibra: AON e GPON (SC/APC)

WAN/LAN: 1x 2,5 Gbit/s

LAN: 3x Gigabit Ethernet

USB: 1x USB 3.0

WiFi: WiFi 7

Velocità WiFi: fino a 2.880 Mbps (5 GHz) + 688 Mbps (2,4 GHz)

Supporto WiFi Mesh

VPN: IPSec e WireGuard

Sicurezza: WPA3/WPA2, firewall Stateful Packet Inspection

Telefonia: centralino IP, base DECT per fino a 6 cordless, 1x FXS

Smart Home: DECT ULE

Multimedia: FRITZ!NAS e server multimediale

Backup Internet: FRITZ! Failsafe

Supporto IPv6

Gestione: interfaccia web e FRITZ!App

FRITZ!Box 5630 Edition International: disponibilità e prezzo

Il FRITZ!Box 5630 Edition International è disponibile da oggi nei negozi e sullo store ufficiale FRITZ.com; il prezzo suggerito al pubblico è di 289 euro IVA inclusa, una cifra che colloca il nuovo modello nella fascia entry-level dell’offerta FRITZ!.

A nostro avviso si tratta di una soluzione da valutare se guardate al budget, un dispositivo dedicato alla fibra che mette a disposizione una dotazione piuttosto completa tra collegamento diretto AON/GPON, WiFi 7, porta 2,5 Gigabit, Mesh, VPN, telefonia, Smart Home e funzionalità multimediali.