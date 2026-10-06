La Festa delle Offerte Prime di Amazon si sta avvicinando alla chiusura della prima giornata, e in tantissimi hanno già approfittato dei numerosi sconti messi a disposizione. Prima di arrivare alla seconda giornata dell’evento è arrivato il momento di dare un’occhiata alle offerte più popolari finora e alle proposte finora più apprezzate, naturalmente con un occhio di riguardo ai prodotti tech.
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Le offerte più popolari e gli sconti migliori della Festa di Amazon
Come ormai saprete, la Festa delle Offerte Prime di Amazon è valida fino alle 23:59 di domani, 7 ottobre 2026, e propone migliaia di prodotti in sconto, tech e non. L’evento promozionale è simile al Prime Day estivo, e consente agli abbonati Amazon Prime di approfittare di numerose offerte. Come forse saprete, nel 2022 il colosso dell’e-commerce decise infatti di “raddoppiare” proponendo un secondo evento durante l’autunno, e nel 2023 volle cambiargli nome, assegnandogli quello di Festa delle Offerte Prime: quest’anno Amazon ha scelto di proporre una nuova edizione, anch’essa ricchissima di proposte.
Le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore (scorte permettendo) e offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo) e che toccano una quantità limitata di scorte. Visto che ormai ci stiamo avvicinando alla metà dell’evento, possiamo scoprire insieme le offerte più popolari finora, gli sconti più apprezzati e i prodotti più venduti. I prezzi riportati qui in basso sono quelli attuali, e potrebbero dunque essere superiori rispetto a quelli attivi nelle scorse ore. In ogni caso, tante delle proposte risultano tuttora valide (scorte permettendo).
Smartphone più venduti in offerta su Amazon
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Apple iPhone 17 Pro Max 512 GB: display 6,9", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia mai vista su iPhone, sistema di fotocamere Pro Fusion, fotocamera frontale Center Stage; Blu profondo
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Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza precedenti, sistema di fotocamere Pro Fusion con fotocamera frontale Center Stage; Arancione cosmico
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Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Nero
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Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Bianco
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Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Lavanda
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Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Azzurro nebbia
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Apple iPhone 16 Plus 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; Rosa
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Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di oltre 24 ore e display Actua da 6,3" - nero ossidiana, 128GB
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Smartwatch e cuffie più venduti in offerta su Amazon
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Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular, Cassa 49 mm in titanio naturale con Alpine Loop blu chiaro - Small
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Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular, Cassa 49 mm in titanio naturale con Alpine Loop blu chiaro - Small
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Apple AirPods Max Cuffie wireless over-ear, Cancellazione attiva del rumore di livello pro, Modalità Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Ricarica USB-C, Cuffie Bluetooth per iPhone, Mezzanotte
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Beats Powerbeats Pro 2 Bluetooth Auricolari wireless - Cancellazione del rumore, IPX4, fino a 45H con custodia di ricarica, compatibile con Apple e Android- Jet Black
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Apple AirPods Pro 3, Cancellazione attiva del rumore, Rilevamento della frequenza cardiaca, Cuffie Bluetooth, Audio spaziale, Suono ad alta fedeltà, Ricarica USB-C
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Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Custodia di ricarica USB-C, Ricarica wireless
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Bose QuietComfort Earbuds Auricolari Wireless Bluetooth con Cancellazione del Rumore Attiva, Microfono, Durata della Batteria Fino a 8,5 Ore, Deep Bass, IPX4, Blu crepuscolo - Edizione limitata
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Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Audio spaziale personalizzato, Resistenza al sudore e all’acqua, Custodia di ricarica USB-C, Chip H2, Fino a 24 ore di autonomia
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CMF by Nothing Buds Pro 2 Auricolari wireless con Audio HiFi, Cancellazione attiva del rumore ibrida da 50dB, 6 microfoni HD e Effetto audio spaziale, 2025 - Grigio Scuro
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CMF by Nothing Buds Pro 2 Auricolari wireless con Audio HiFi, Cancellazione attiva del rumore ibrida da 50dB, 6 microfoni HD e Effetto audio spaziale, 2025 - Grigio Chiaro
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HUAWEI FreeBuds SE 3, cuffie con autonomia fino a 42 ore e in colorazione nera, leggere e compatte, ricarica rapida 10 minuti, connessione Bluetooth 5.4, IP54, Compatibili con iOS, Windows e Android.
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moto buds 2 (Audio Hi-Res, ANC Dinamica, fino a 48 di riproduzione, moto ai, design leggero e idrorepellente), Violet Ice
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moto buds 2 (Audio Hi-Res, ANC Dinamica, fino a 48 di riproduzione, moto ai, design leggero e idrorepellente), Gray Mist
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HUAWEI FreeBuds SE 2, Durata della Batteria fino a 40 Ore, IP54 Resistenti a Polvere e Schizzi, Connessione Robusta Bluetooth 5.3, Audio Stabile, IOS e Android, Nero
Prodotti informatica più venduti in offerta su Amazon
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HP OmniBook Ultra AI PC 14-kd0005slx, Laptop, Copilot+ PC, Intel Core Ultra 7 356H, 32 GB RAM, 1 TB, Display 14" Touch 3K OLED VRR 120Hz 500 nits, Notebook, Windows 11, Portatile, Grigio
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ASUS TUF Gaming F16 FX608JMI#B0GQH7ZDN4, Notebook con display 16" IPS Anti-glare, 144Hz, Intel® Core™ i7 Processor 14650HX, Nvidia GeForce RTX 5060, RAM 16GB, 1TB SSD, WIN11 Home, Grigio
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ASUS TUF Gaming F16 FX608JMI#B0GQH7ZDN4, Notebook con display 16" IPS Anti-glare, 144Hz, Intel® Core™ i7 Processor 14650HX, Nvidia GeForce RTX 5060, RAM 16GB, 1TB SSD, WIN11 Home, Grigio
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ASUS Zenbook 14 UX3405CA#B0GN3BNF1C, Notebook con display 14" OLED, Glossy, 120Hz, Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H, RAM 16GB, 1TB SSD, WIN11 Home, Blu
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ASUS Zenbook 14 UX3405CA#B0GN3BNF1C, Notebook con display 14" OLED, Glossy, 120Hz, Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H, RAM 16GB, 1TB SSD, WIN11 Home, Blu
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ASUS V16 (2026) con NVIDIA® GeForce RTX™ 5050, processore Intel® Core™ 5 210H, Display da 16" a 144Hz, RAM 16GB, 512GB SSD, Win 11 Home, Nero, Layout ITA
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ASUS V16 (2026) con NVIDIA® GeForce RTX™ 5050, processore Intel® Core™ 5 210H, Display da 16" a 144Hz, RAM 16GB, 512GB SSD, Win 11 Home, Nero, Layout ITA
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ASUS V16 V3607VU#B0H37G27BG, Notebook con display 16" LED, Anti-glare, 144Hz, Intel® Core™ 5 Processor 210H, NVIDIA® GeForce RTX™ 4050, RAM 16GB, 512GB SSD, WIN11 Home, Nero
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Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15" IPS Intel Core 7 350, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, WiFi 6, Laptop per Casa, Ufficio, Studio, Multitasking, Uso Quotidiano - Caricatore non incluso
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HP Laptop 15-fd1000slx, Notebook, Intel Core 7 150U, 16 GB RAM, 512 GB, Grafica integrata, Display 15,6" FHD Antiriflesso 250 nits, Laptop, Windows 11, Portatile, Argento
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Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 256 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Azzurro
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Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15" IPS, Intel Core 5 320, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, WiFi 6, Laptop per Casa, Ufficio, Studio, Multitasking, Uso Quotidiano - Caricatore non incluso
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ASUS Vivobook 16 F1607QA#B0GN3VTL78, Notebook con display 16" IPS, Anti-glare, 60Hz,Snapdragon® X X1 26 100 Processor,RAM 16GB, 512GB SSD, WIN11 Home, Argento
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Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Argento
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Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Rosa
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Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Azzurro
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HP OmniBook 3 16-by0001slx, Notebook, AMD Ryzen 5 130, 8 GB RAM, 512 GB, AMD Radeon 660M integrata, Display 16" 2K IPS Antiriflesso 300 nits, Laptop, Windows 11, Portatile, Argento
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Acer Predator SSD GM7 da 1TB, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe 2.0, Fino a 7400 MB/s, Con Tecnologia HMB+SLC, Unità SSD Interna per PC Portatile, Desktop e PS
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Microsoft 365 Family | 12 mesi | 6 persone | App Office con AI | Fino a 6TB di Spazio di archiviazione OneDrive | Codice d'attivazione via email
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Prodotti smart home più venduti in offerta su Amazon
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XIAOMI TV F 65 2025, 65 pollici (165 cm),4K UHD,Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC, Modalità Game Boost 120Hz, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay
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SwitchBot Lock Ultra Max con SwitchBot Tastierino Vision Pro, riconoscimento 3D di volto e vene del palmo, sblocco in 1,1 s, facile installazione, autonomia 9 mesi, accesso remoto e Matter
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EZVIZ Videocitofono Collegato allo Smartphone, 7 Pollici Touch Monitor, Visione Notturna, Unlock Remote, 2K, Rilevamento Umano, Opzione RFID, Impermeabile CP7
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SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra Con Tastierino Touchscreen, Serratura Smart Con Impronte Digitali, Serratura Elettronica Con Batteria Ricaricabile, Adatta A Porte Europee, Matter/Alexa/Google
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EZVIZ CP5 Videocitofono WiFi con Schermo Touch Screen a Colori da 7", Visione Notturna 1080p e Audio Bidirezionale, Citofono con Sblocco Remoto, Dual Band, Design Sottile
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tado° termostato intelligente X – Starter Kit, termostato ambiente cablato e Bridge X, controllo del riscaldamento tramite app e smart speaker (Alexa, Siri, Google)
Questi dunque alcuni dei prodotti più venduti su Amazon in questa prima parte di evento, insieme alle offerte più popolari. I prezzi delle proposte indicati qui sopra potrebbero variare ulteriormente in base alle decisioni di Amazon. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse che risulti tuttora disponibile, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero non essere ormai troppo generose e potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).
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