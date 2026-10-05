Manca ormai pochissimo al probabile annuncio del MacBook Pro OLED dotato di display touchscreen, che dovrebbe avvenire verosimilmente nel corso dell’attuale mese di ottobre. Nel frattempo, un nuovo rumor che circola in Rete nelle ultime ore indicherebbe che il nuovo modello di laptop sviluppato da Apple potrebbe avere un peso decisamente leggero rispetto a quanto atteso: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

MacBook Pro OLED: un peso leggero che sorprende

Il nuovo MacBook Pro OLED con schermo touchscreen sarà leggero, prendendo così le distanze dai precedenti modelli di MacBook Pro usciti finora, che presentavano un peso piuttosto importante se confrontati con la controparte dei modelli Air: a sostenere questa indiscrezione è il giornalista Mark Gurman di Bloomberg. Tanto per intenderci, gli attuali modelli di MacBook Pro hanno un peso di circa 1,5 kilogrammi nel taglio da 14 pollici di diagonale, che aumentano addirittura a 2,1 kilogrammi nel taglio da 16 pollici del diagonale. Il merito del (presunto) peso ridotto del nuovo MacBook Pro OLED potrebbe essere riconducibile alla miniaturizzazione dei componenti interni e alla riprogettazione del layout.

Sotto il cofano del presunto MacBook Pro OLED non troveremo il chip M7 (il cui debutto è previsto per i primi mesi del 2027), bensì il processore M5 nelle sue configurazioni top di gamma (rispettivamente Pro e Max), già viste in passato. Come anticipato, il debutto dei nuovi MacBook Pro OLED è previsto per il mese di ottobre (in linea con quanto avvenuto fino ad oggi con la serie Pro), probabilmente in accoppiata (almeno secondo le precedenti voci di corridoio) con un inedito modello di iPad Mini, dotato anch’esso di schermo OLED.

A ben vedere, il MacBook Pro OLED sarà il primo modello sotto la nuova presidenza di John Ternus, CEO di Apple: a differenza del suo predecessore Tim Cook maggiormente incentrato sulla catena di produzione e la logistica, il focus di Ternus risiederebbe soprattutto nel design del prodotto, considerando la sua esperienza precedente in qualità di ingegnere hardware.

Nessun conforto per il listino prezzi dei nuovi modelli con pannello OLED, che in questo caso potrebbe vertiginosamente aumentare, alla luce della situazione recente con iPhone 18 Pro e degli aumenti dovuti alla crisi delle RAM. Come sempre è giusto prendere tali indiscrezioni con la dovuta cautela, trattandosi di informazioni che dovranno conoscere una conferma (o eventuale smentita) direttamente dalla compagnia di Cupertino. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da Apple, che arriveranno senz’altro nel corso delle prossime settimane o mesi.