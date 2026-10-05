Un monitor che passa da 4K UHD a 160Hz a Full HD a 320Hz con un semplice switch, pannello Mini LED con 1152 zone di local dimming e HDR1400 per neri profondi e colori brillanti. HKC G27M7Pro porta sul mercato una tecnologia dual mode che fino a poco tempo fa si trovava solo su prodotti ben più costosi, e ora arriva su Amazon a un prezzo che taglia drasticamente quello di lancio. Il calo è netto, tra i più bassi mai registrati per questo modello, e l’occasione per chi cerca prestazioni da top di gamma senza svuotare il portafoglio è concreta. Vediamo come sfruttarla.

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HKC G27M7Pro: due monitor in uno, doppia potenza

La caratteristica che rende unico HKC G27M7Pro è la sua tecnologia dual refresh rate switching, capace di alternare dinamicamente tra due modalità operative. In modalità UHD il pannello lavora a risoluzione 3840×2160 con refresh rate di 160Hz, ideale per immergersi in titoli AAA single-player sfruttando ogni dettaglio grafico. In modalità FHD, invece, la risoluzione scende a 1920×1080 ma il refresh rate sale fino a 320Hz, un valore pensato per chi gioca a livello competitivo in sparatutto e titoli action dove la reattività fa la differenza.

Il pannello Mini LED IPS con 1152 zone di local dimming garantisce un controllo della luminosità estremamente preciso, con 550cd/m² di luminosità massima, profondità colore 1.07 miliardi e copertura del 98% DCI-P3. Il supporto HDR1400 porta il contrasto fino a 3.000.000:1 dichiarato, mentre il contrasto dinamico raggiunge addirittura 20.000.000:1, riducendo motion blur e screen tearing grazie anche alla tecnologia Adaptive Sync.

Il tempo di risposta di 1ms DIC completa un quadro tecnico pensato per il gaming ad alte prestazioni, senza però trascurare l’uso creativo: l’ampia copertura colore lo rende adatto anche a editing fotografico e video.

Sul fronte connettività, il monitor non lesina: 2 porte HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C da 90W con power delivery per ricaricare laptop con un solo cavo, più una porta USB 3.0 e uscita audio da 3.5mm. Lo stand è completamente regolabile (altezza, tilt, swivel, pivot) e compatibile VESA 100×100, mentre la certificazione ENERGY STAR conferma l’attenzione ai consumi.

Sconto bomba su amazon: ecco quanto si risparmia

Il prezzo originale di 549€ scende ora a 349,99€ su Amazon, con uno sconto che sfiora il 36% e un risparmio concreto di 199€. Si tratta del prezzo più basso registrato finora per questo modello, lanciato di recente e già protagonista di un taglio di prezzo notevole. Chi cercava un monitor Mini LED con doppia modalità refresh rate a un prezzo accessibile difficilmente troverà un’occasione migliore in questo periodo. La disponibilità è attiva su Amazon, ma considerando l’entità dello sconto le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente.

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