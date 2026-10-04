Chi cerca uno smartwatch sportivo capace di reggere settimane senza passare dal caricabatterie, raramente lo trova con un display AMOLED degno di questo nome. Garmin epix Gen 2 in versione Slate Steel sembra fatto apposta per smentire questa regola, offrendo fino a 16 giorni di autonomia anche con uno schermo touch a colori sempre acceso. Su Amazon il prezzo scende a 477,89€, con uno sconto che lo rende decisamente più accessibile rispetto al listino originale di 589,99€. Vediamo insieme le caratteristiche che rendono questo modello un acquisto interessante per chi pratica sport e outdoor.

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Garmin epix Gen 2: il fenix 7 che si illumina

Dal punto di vista tecnico, Garmin epix Gen 2 condivide praticamente tutte le funzionalità hardware e software del celebre Fenix 7, distinguendosi per il display AMOLED always-on da 1,3 pollici al posto del tradizionale schermo transflettivo. La cassa da 47mm, spessa 14,5mm, monta un pannello con risoluzione 416×416 pixel e diametro attivo di 33,02mm, perfettamente leggibile anche sotto la luce diretta del sole.

La versione Slate Steel presenta lunetta in acciaio inossidabile e vetro Corning Gorilla Glass DX, una scelta che contiene il prezzo rispetto alle varianti Sapphire Titanium senza rinunciare alla robustezza costruttiva. Il peso si attesta sui 76 grammi, un valore coerente con la categoria premium a cui appartiene.

Tra le specifiche che meritano attenzione:

Sensori completi: GPS, Glonass, Galileo , cardio Garmin Elevate, altimetro barometrico, bussola, pulsossimetro

, cardio Garmin Elevate, altimetro barometrico, bussola, pulsossimetro Monitoraggio 24/7 di frequenza cardiaca, respirazione, stress e sonno

Garmin Pay per pagamenti contactless direttamente dal polso

per pagamenti contactless direttamente dal polso Memoria interna fino a 16GB per musica offline

Resistenza all’acqua 10 ATM

Funzioni avanzate per runner come Race Predictor Trend e Up Ahead

L’autonomia resta però il vero punto di forza: fino a 16 giorni in modalità smartwatch e 42 ore in modalità GPS, numeri che pochi smartwatch AMOLED riescono a eguagliare. La connettività Wi-Fi permette inoltre di scaricare mappe TopoActive direttamente sul dispositivo, utile per chi pratica trekking e attività outdoor.

Sconto e disponibilità dell’offerta

Il prezzo di listino ufficiale per Garmin epix Gen 2 Slate Steel era di 899,99€ al lancio. Attualmente su Amazon il prezzo scontato è di 477,89€, rispetto al prezzo precedente di 589,99€, con un risparmio di oltre 112€ pari a circa il 19% di sconto.

Si tratta di un prodotto ormai sostituito nel listino Garmin dai modelli più recenti (Epix Pro Gen 2 ed Epix 3), quindi la disponibilità nei canali ufficiali potrebbe essere limitata nel tempo. Chi è interessato farebbe bene a valutare l’acquisto mentre l’offerta resta attiva, considerando che si tratta comunque di un dispositivo con funzionalità di livello Fenix 7 a un prezzo decisamente più contenuto.

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