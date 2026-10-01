Il Back to School non riguarda soltanto il ritorno sui banchi. Settembre significa riprendere corsi universitari, consegne, produzioni, progetti personali e lavori messi in pausa durante l’estate. In questo scenario, un laptop di livello può ricoprire ruoli molto diversi. Può essere il notebook sul quale seguire una lezione e prendere appunti, ma anche la macchina utilizzata per montare un documentario, preparare una scena in Blender, sviluppare un’applicazione AI o completare una sessione di gioco a fine giornata.

Il punto è che oggi sono in molti a promettere di chiudere dignitosamente queste attività, in pochi ci riescono davvero. Un progetto di lavoro comincia quasi sempre in modo gestibile ma quando c’è da fare il passo verso il professionismo, c’è bisogno non solo di potenza ma di un ecosistema software pronto.

È qui che ASUS ROG Zephyrus G16 prova a fare la differenza. La sua GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop offre il margine necessario per continuare a sperimentare, correggere e produrre anche quando il carico aumenta. Non significa soltanto completare prima un’elaborazione, ma impedire che sia il computer a dettare il ritmo del lavoro.

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Per una macchina del genere, il prezzo deve essere visto diversamente

Quando il computer è uno strumento di produzione, il prezzo va quindi rapportato al lavoro che permette di svolgere. Recuperare tempo a ogni consegna, poter dedicare più attenzione a una revisione o affrontare progetti prima troppo impegnativi può contribuire concretamente a ripagare l’investimento. Con cifre di questo livello, vale la pena controllare le proposte del periodo Back to School e cogliere anche una riduzione contenuta sulla configurazione giusta.

La selezione ASUS su Amazon comprende configurazioni per esigenze e budget differenti, ma lo Zephyrus G16 con RTX 5080, Core Ultra 9 386H, 32 GB di RAM e SSD da 1 TB, attualmente proposto a 4.299 euro, rende particolarmente chiaro il ragionamento. È una cifra importante, che acquista senso quando quella potenza serve davvero. Per chi lavora ogni giorno con produzioni video, scene 3D o applicazioni AI, il valore di un computer passa anche dalle attese che riesce a ridurre, dalle revisioni che permette di completare e dalla possibilità di gestire un incarico impegnativo anche fuori dallo studio.

Dai uno sguardo alla selezione ASUS su Amazon dedicata al Back to School con ROG Zephyrus G16, la serie ROG Strix ed i più economici TUF.

Naturalmente, non tutti hanno bisogno della stessa configurazione. Nella selezione troviamo anche lo Zephyrus G16 con RTX 5070, 32 GB di RAM e SSD da 2 TB a 3.399 euro. La famiglia ROG Strix offre altre combinazioni, come lo Strix G16 con RTX 5070 a 2.499 euro o lo Strix SCAR 16 con RTX 5080 a 3.199 euro. Per contenere ulteriormente la spesa, il TUF Gaming F16 con RTX 5060, Core i7-14650HX, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB è proposto a 1.499 euro. Sono alternative da valutare in base ai progetti che si affrontano, al display, alla memoria e alla necessità di spostarsi, perché il solo nome della GPU non racconta tutto il notebook. Abbiamo approfondito le varie proposte qui.

Il punto di partenza rimane però capire quanta potenza serva e dove possa fare la differenza. Ed è proprio entrando nei flussi di lavoro che lo Zephyrus G16 con RTX 5080 comincia a spiegare il proprio prezzo, se non ci credete, vi basta continuare la lettura del nostro deep dive.

Una dotazione da workstation in un notebook da meno di due chilogrammi

ASUS ROG Zephyrus G16 in test abbina un Intel Core Ultra 9 386H a una NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU, con 32 GB di memoria LPDDR5X-8533 e un SSD PCIe 4.0 NVMe da 1 TB.

Il processore Intel appartiene alla generazione Panther Lake e integra complessivamente 16 core e 16 thread, organizzati in 4 Performance Core, 8 Efficient Core e 4 Low Power Efficient Core. Può raggiungere i 4,9 GHz e comprende anche una NPU da 50 TOPS, pensata per sostenere le elaborazioni AI compatibili senza affidare ogni attività alla CPU o alla GPU.

La componente che cambia davvero la scala dei lavori affrontabili rimane però la RTX 5080 Laptop. Al suo interno troviamo 7.680 CUDA core, Tensor Core di quinta generazione, RT Core di quarta generazione e soprattutto 16 GB di memoria video GDDR7. Quest’ultimo dato conta più di quanto possa sembrare: la VRAM determina la quantità di texture, geometrie, fotogrammi, dati e pesi di un modello AI che possono rimanere direttamente a disposizione della GPU.

La RTX lavora fino a 135 W nel profilo Turbo e può raggiungere i 160 W in modalità Manuale, includendo l’apporto del Dynamic Boost. Non si tratta quindi di una GPU inserita nel computer solo per completare la scheda tecnica: ASUS ha costruito il sistema affinché possa sostenere potenze importanti anche durante rendering, inferenza e sessioni di gioco prolungate.

Un oggetto professionale anche fuori dalla scheda tecnica

Lo Zephyrus G16 riesce a contenere questo hardware in un telaio realizzato in lega di alluminio e lavorato a CNC. La configurazione con RTX 5080 pesa circa 1,95 kg e presenta uno spessore compreso tra 1,49 e 1,79 centimetri.

Rimane quindi una macchina che può essere spostata ogni giorno tra casa, studio, università e luogo di lavoro. Naturalmente, quando si prevede di sfruttarne tutta la potenza, bisogna mettere nello zaino anche l’alimentatore da 250 W. Per le attività meno impegnative è disponibile la ricarica USB-C fino a 100 W, utile quando la priorità è viaggiare più leggeri.

Il display è un altro elemento centrale dell’esperienza. Si tratta di un ROG Nebula HDR OLED da 16 pollici, con risoluzione 2560 × 1600, rapporto 16:10 e frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Il pannello dichiara una copertura del 100% dello spazio DCI-P3, un tempo di risposta di 0,2 ms e una luminosità di picco HDR fino a 1.100 nit.

Il formato 16:10 lascia più spazio verticale alle timeline, alle finestre degli strumenti e agli ambienti di sviluppo. Il contrasto dell’OLED aiuta tanto nella visione dei contenuti quanto nel lavoro su immagini, materiali e scene scure. Per le consegne nelle quali il colore deve rispettare riferimenti rigorosi resta necessario impostare correttamente profili, spazi colore e calibrazione, come avviene su qualsiasi postazione professionale.

La dotazione di porte comprende Thunderbolt 4, una seconda USB-C con uscita video, HDMI 2.1, due USB-A e un lettore SD UHS-II a formato intero. È una combinazione concreta per chi lavora: permette di scaricare il girato, collegare monitor e storage esterno e trasformare rapidamente il notebook in una postazione da scrivania.

Nel montaggio video il margine si costruisce fotogramma dopo fotogramma

Due file 4K possono avere la stessa risoluzione e comportarsi in maniera completamente diversa. Un H.264 a 8 bit, un HEVC a 10 bit 4:2:2 e un ProRes non impongono lo stesso carico alla macchina, perché cambiano compressione, quantità di informazioni e modo in cui i fotogrammi vengono ricostruiti.

I codec Long GOP come H.264 e H.265 risparmiano spazio sfruttando le relazioni tra fotogrammi successivi. Questa efficienza può però pesare durante la riproduzione, soprattutto quando scorriamo rapidamente il girato, saltiamo tra punti distanti o lavoriamo con più camere sincronizzate.

L’architettura Blackwell mette a disposizione blocchi dedicati alla gestione video. NVDEC può accelerare la decodifica di H.264 e HEVC 4:2:2, anche a 10 bit, mentre NVENC interviene durante la codifica nei formati supportati, compresi H.264, HEVC e AV1. In un software compatibile significa sottrarre parte di queste operazioni ai core generici della CPU e lasciare più risorse disponibili per il resto del progetto.

Immaginiamo una produzione aziendale con tre camere 4K, materiale Log, registrazioni audio separate e una serie di estratti verticali da consegnare insieme al video principale. In DaVinci Resolve Studio possiamo dover applicare una trasformazione colore, correzioni secondarie sui volti, tracking di una maschera e riduzione del rumore temporale sulla stessa clip.

Sono elaborazioni che si sommano rapidamente. Magic Mask può isolare una persona o un oggetto, il tracking deve seguire il movimento nel tempo e il denoiser confronta più fotogrammi per distinguere il dettaglio dal rumore. Se poi aggiungiamo titoli animati, Fusion e una seconda uscita HDR, quella che sembrava una normale timeline 4K diventa un progetto decisamente più pesante.

La RTX 5080 permette di affrontare questo passaggio con molto più margine. Non conta soltanto la durata dell’esportazione finale: conta poter cambiare una maschera, correggere il grading e rivedere subito il risultato. Quando il computer risponde rapidamente, le revisioni rimangono parte del processo creativo invece di trasformarsi in una serie di attese.

I proxy, la cache e le anteprime a risoluzione ridotta continuano ad avere un ruolo nei progetti più articolati. La differenza è che diventano strumenti da utilizzare deliberatamente per organizzare il lavoro, e non una soluzione obbligatoria appena la timeline si complica.

Anche i 32 GB di RAM e l’SSD da 1 TB partecipano al risultato. La memoria permette di tenere aperti Resolve, Photoshop, il browser e gli strumenti di produzione, mentre il secondo slot M.2 consente di espandere lo spazio interno. Per chi lavora regolarmente con file video, separare sistema, cache e materiali di progetto rimane una delle ottimizzazioni più efficaci.

Blender cambia quando l’anteprima riesce a seguire le idee

Nel 3D il vantaggio di una GPU potente non compare soltanto al momento del render finale. Si percepisce già mentre si costruisce la scena. Pensiamo alla visualizzazione di un prodotto: scocca modellata con precisione, materiali metallici, plastiche con differenti valori di roughness, superfici trasparenti, texture ad alta risoluzione e un set di luci da studio. Ogni modifica deve essere osservata prima di poter decidere se funziona.

In Blender, il backend OptiX può sfruttare i CUDA core e gli RT Core della RTX per accelerare il ray tracing anche tramite DLSS. La viewport renderizzata diventa così uno strumento sul quale lavorare, non soltanto un’anteprima da avviare e attendere.

Possiamo spostare una luce per definire meglio il bordo del prodotto, correggere la roughness per controllare un riflesso o verificare immediatamente se una normal map sta rendendo la superficie troppo aggressiva. Il denoising assistito dall’AI, ray reconstruction, permette inoltre di ottenere un’immagine leggibile con un numero inferiore di campioni, rendendo più rapide le decisioni su materiali e illuminazione.

I 16 GB di GDDR7 danno spazio a texture, geometrie suddivise, displacement, dati necessari al rendering e scene composte da numerosi elementi. Questo rende il G16 adatto non soltanto agli esercizi di modellazione, ma anche a visualizzazioni di prodotto, interni, animazioni, asset destinati ai videogiochi e contenuti pubblicitari.

Per un professionista il vantaggio può essere molto concreto. È possibile mostrare una revisione al cliente senza tornare alla workstation, correggere la scena durante una riunione o avviare una serie di render durante uno spostamento. Una macchina trasportabile smette così di essere il computer sul quale preparare i file e diventa quello sul quale il lavoro può essere realmente completato.

Dalla ricerca all’analisi dei dati, CUDA apre un altro livello di utilizzo

Una GPU di questa classe può assumere un ruolo importante anche fuori dai flussi creativi tradizionali. CUDA è alla base di numerosi strumenti utilizzati nella ricerca scientifica, nell’ingegneria, nella simulazione e nell’analisi dei dati. Un ricercatore può usare PyTorch per addestrare o adattare un modello di classificazione delle immagini, lavorare sulla segmentazione di campioni al microscopio oppure analizzare fotografie satellitari. Un ingegnere può elaborare nuvole di punti, confrontare simulazioni o accelerare operazioni numeriche che prevedono grandi quantità di calcoli paralleli.

La presenza di 16 GB di VRAM consente di lavorare localmente con dataset, batch e modelli più consistenti rispetto alle GPU normalmente inserite nei notebook sottili. Non sostituisce un cluster quando il progetto raggiunge dimensioni molto elevate, ma permette di sviluppare, verificare e correggere il codice prima di spostare il carico su un’infrastruttura esterna.

Questo passaggio ha un valore pratico enorme. Evita di consumare risorse cloud per ogni test, riduce i tempi tra una modifica e la verifica successiva e permette di lavorare anche quando la connessione non è disponibile. I dati possono inoltre rimanere sulla macchina nei progetti nei quali riservatezza e controllo del materiale sono requisiti centrali.

Sviluppare software AI direttamente sulla macchina

Per chi sviluppa applicazioni, lo Zephyrus G16 può diventare un ambiente completo di prototipazione. La CPU a 16 core sostiene compilazione, ambienti virtualizzati e multitasking, mentre la RTX permette di eseguire direttamente i componenti accelerati tramite CUDA.

In un progetto di computer vision, per esempio, si può partire da un modello PyTorch, esportarlo in ONNX e utilizzare TensorRT per ottimizzarne l’inferenza. Si possono misurare latenza, memoria occupata e velocità di elaborazione senza dipendere continuamente da una macchina remota. Lo stesso vale per strumenti destinati all’audio e al video. Un’applicazione può trascrivere una registrazione con un modello locale, separare le voci, analizzare i fotogrammi e creare automaticamente una prima indicizzazione del contenuto. La RTX permette di sviluppare e provare l’intera catena sullo stesso computer utilizzato per scrivere il codice e controllare il risultato.

Per uno sviluppatore indipendente, un laboratorio universitario o un piccolo team, questa catena riduce molto la distanza tra un’idea e un prototipo funzionante. Si può verificare rapidamente se un modello è abbastanza veloce, se entra nella memoria disponibile e se l’esperienza finale rimane fluida.

AI locale e modelli multimodali: il notebook diventa parte del flusso

L’AI locale acquista valore quando smette di essere una semplice chat e viene collegata ai materiali di lavoro. Con ComfyUI, per esempio, la RTX 5080 può generare immagini, sviluppare ambientazioni e costruire workflow controllati tramite mappe di profondità, pose, contorni e maschere. Un designer può partire da un render grezzo di Blender, mantenere la composizione attraverso ControlNet e sperimentare rapidamente materiali, luci o contesti differenti.

Un modello linguistico locale può invece essere collegato a specifiche, manuali, appunti e documentazione interna tramite un sistema RAG. I file vengono indicizzati e, quando arriva una domanda, l’applicazione recupera i passaggi più pertinenti prima di costruire la risposta. Può diventare uno strumento per consultare un progetto software, confrontare requisiti o trovare rapidamente informazioni in centinaia di pagine tecniche.

I modelli multimodali aggiungono un ulteriore livello. Possono leggere testo e immagini insieme, analizzare uno screenshot, riconoscere elementi di un’interfaccia, estrarre informazioni da schemi o confrontare fotografie di un prototipo. Associati alla trascrizione vocale e alla ricerca documentale, permettono di costruire assistenti che comprendono materiali diversi all’interno dello stesso flusso.

I Tensor Core di quinta generazione e il supporto ai formati numerici a precisione ridotta rendono la RTX 5080 particolarmente adatta all’inferenza. Quantizzare un modello significa diminuire la quantità di memoria richiesta dai suoi pesi, permettendo di eseguire soluzioni più articolate nei 16 GB disponibili e aumentando spesso la velocità di risposta.

L’evoluzione futura andrà probabilmente verso sistemi ibridi, nei quali NPU, GPU e servizi cloud si divideranno le operazioni. La NPU potrà gestire attività leggere e continue, mentre la RTX entrerà in gioco quando servono modelli più grandi, generazione di immagini, analisi multimodale o una quantità elevata di calcoli paralleli.

Avere oggi questa capacità sulla propria macchina significa poter sperimentare con strumenti che, nel giro di pochi anni, potrebbero diventare normali componenti del lavoro creativo e professionale.

Alla base rimane un portatile da gaming molto potente

La versatilità non cambia l’identità principale dello Zephyrus G16: rimane un notebook progettato prima di tutto per il gaming. Il display OLED da 240 Hz, il supporto G-SYNC, il MUX Switch e NVIDIA Advanced Optimus accompagnano una GPU capace di affrontare i giochi più impegnativi alla risoluzione nativa di 2560 × 1600.

Per collocare le prestazioni, con dettagli elevati e senza generazione dei fotogrammi il G16 2026 si muove intorno agli 80 FPS in Baldur’s Gate 3, ai 75 FPS in Black Myth: Wukong e ai 68 FPS in Metro Exodus Enhanced Edition alla risoluzione nativa.

Cyberpunk 2077 permette di capire meglio il ruolo delle tecnologie NVIDIA. Con impostazioni Overdrive, path tracing, DLSS Balanced, Ray Reconstruction e Multi Frame Generation 4×, il G16 può arrivare nell’ordine dei 150 FPS visualizzati. Il numero comprende i fotogrammi generati, ma mostra quanto l’integrazione tra rendering tradizionale e AI possa cambiare la fruibilità di un carico grafico estremamente pesante con path tracing.

Guardando più avanti, DLSS 5 introduce il 3D-Guided Neural Rendering, applicando modelli neurali alla resa di illuminazione e materiali a partire dai dati messi a disposizione dal gioco. La sua diffusione dipenderà dai singoli titoli (lo abbiamo provato di recente su NBA), ma la RTX 5080 offre già la piattaforma necessaria per seguirne lo sviluppo.

Il profilo scelto cambia sensibilmente l’esperienza. Turbo massimizza le prestazioni, mentre Performance conserva gran parte della velocità riducendo il rumore. Silent permette invece di lavorare, studiare e riprodurre contenuti con una presenza acustica molto più contenuta. La batteria da 90 Wh sostiene bene le attività quotidiane, ma per gaming, rendering e AI locale la presa di corrente rimane il contesto nel quale la macchina può esprimersi pienamente.

Tutta questa potenza richiede una gestione termica adeguata. Nel profilo Turbo la GPU può lavorare fino a 135 W, mentre la modalità Manuale porta il limite a 160 W. Nei carichi combinati CPU e GPU il sistema può arrivare nell’ordine dei 150 W in Turbo e 175 W in Manuale, valori che spiegano la presenza dell’alimentatore da 250 W.

Durante sessioni ripetute di Metro Exodus Enhanced Edition sono state rilevate temperature medie di circa 72 °C per la CPU e 69 °C per la GPU, con picchi rispettivamente di 98 e 77 °C. Il sistema a camera di vapore riesce a mantenere particolarmente sotto controllo la RTX 5080 anche sotto carico.

ASUS ROG Zephyrus G16, oggi la potenza serve anche lontano dalla scrivania

Il valore dello Zephyrus G16 emerge dall’insieme. La RTX 5080 con 16 GB di memoria video offre margine per affrontare elaborazioni complesse, il display OLED permette di lavorare su un’area ampia e definita e il telaio in alluminio mantiene il peso sotto i due chilogrammi. Sono caratteristiche che, considerate insieme, descrivono una macchina capace di accompagnare un professionista tra studio, casa e appuntamenti senza costringerlo a rimandare ogni operazione impegnativa al ritorno alla postazione principale.

È questo l’aspetto più convincente del G16. Poter intervenire su una timeline articolata, rivedere materiali e illuminazione in Blender o provare un modello AI sullo stesso portatile con cui si presenta il progetto rende più continuo il lavoro. Rimane necessario scegliere il profilo prestazionale adatto e collegare l’alimentatore quando si vuole sfruttare tutta la potenza, ma il margine a disposizione permette di affrontare attività che vanno ben oltre la preparazione dei file. E, terminato il lavoro, quella stessa dotazione trova un impiego altrettanto naturale nel gaming, valorizzata dall’OLED a 240 Hz.

Lo Zephyrus G16 ha quindi un destinatario preciso: chi ha bisogno di prestazioni elevate e deve portarle con sé ogni giorno, in un formato umano.

In collaborazione con ASUS e NVIDIA