Il mercato dei monitor dedicati agli eSport continua a spingere sempre più in alto il limite della frequenza di aggiornamento e AOC ha appena presentato quello che, almeno sulla carta, rappresenta il modello più veloce mai realizzato all’interno della propria gamma AGON PRO. Si chiama AGON PRO AGP257FT e porta la frequenza di aggiornamento nativa a 1.000 Hz, con la possibilità di raggiungere i 1.050 Hz in overclock.

Il nuovo monitor è costruito attorno a un pannello Fast IPS da 24,5 pollici con risoluzione Full HD, pensato in modo esplicito per il gaming competitivo e per quei titoli in cui tempi di risposta e chiarezza delle immagini in movimento possono avere un ruolo importante.

AOC abbina infatti la frequenza di aggiornamento a un tempo di risposta estremamente ridotto, oltre al supporto a NVIDIA G-SYNC Compatible e alla tecnologia Motion Blur Reduction Plus. Vediamo insieme nel dettaglio, anche se per la disponibilità dovremo ancora attendere qualche mese.

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AOC AGON PRO AGP257FT: 1.000 Hz nativi e pannello Fast IPS

Il cuore del nuovo AGP257FT è il pannello Fast IPS con tecnologia oxide-based, sviluppato per gestire frequenze di aggiornamento estremamente elevate senza affidarsi a una tecnologia TN tradizionale. AOC punta in particolare sull’architettura del pannello e sui materiali a risposta rapida per accelerare il comportamento dei pixel e ridurre i limiti che normalmente emergono quando si spinge un LCD verso frequenze di aggiornamento così elevate.

Come sicuramente saprete, a 1.000 Hz il monitor aggiorna l’immagine ogni millisecondo. Il vantaggio è rivolto soprattutto agli scenari competitivi più estremi, dove movimenti rapidi, flick shot, cambi di direzione e transizioni improvvise richiedono una rappresentazione dell’immagine il più possibile immediata. La risoluzione rimane 1920 x 1080 pixel, una scelta coerente con la destinazione d’uso del prodotto. In ambito eSport, infatti, la priorità viene spostata sulla possibilità di raggiungere frame rate molto elevati piuttosto che sulla densità di pixel tipica dei monitor 1440P o 4K.

La frequenza massima arriva a 1.050 Hz attraverso l’overclock, mentre i 1.000 Hz rappresentano il valore nativo del pannello. Il collegamento può avvenire tramite DisplayPort 2.1 oppure HDMI 2.1, due interfacce adeguate a una soluzione pensata per lavorare con frequenze così elevate. Il tempo di risposta dichiarato è altrettanto notevole, di 0,3 ms GtG, con un valore di 0,1 ms MPRT. A questo si aggiunge la tecnologia Motion Blur Reduction Plus (MBR+), che utilizza un’attivazione sequenziale dei LED con controllo del ritardo tra le diverse zone per ridurre ulteriormente la percezione del motion blur.

Per completare il pacchetto dedicato al gaming competitivo troviamo inoltre NVIDIA G-SYNC Compatible, che sincronizza il refresh del monitor con il segnale della GPU per ridurre tearing e stuttering. Nonostante l’attenzione alla velocità, AOC non ha però trascurato completamente la resa dell’immagine. Il pannello raggiunge una luminosità tipica di 450 nit, un rapporto di contrasto statico di 1000:1 e una copertura del 99% dello spazio sRGB e del 90% del DCI-P3.

È presente anche la certificazione VESA DisplayHDR 400, accompagnata da un sistema di local dimming suddiviso in 20 zone; ogni monitor viene inoltre fornito con un report relativo all’uniformità di colore e luminosità. La dotazione viene completata da una serie di tecnologie dedicate al comfort visivo, senza omettere che il pannello è dotato di superficie antiriflesso.

La retroilluminazione utilizza un sistema Low Blue Light hardware, che interviene direttamente sulla sorgente luminosa senza ricorrere al caratteristico effetto giallastro dei filtri software; inoltre, l’azienda integra inoltre la polarizzazione circolare, certificata da TÜV Rheinland, e una retroilluminazione Flicker-Free basata su corrente continua DC anziché sulla modulazione PWM.

AGON PRO AGP257FT: progettato per il setup eSport

AOC ha lavorato anche sull’ergonomia e sulla gestione della postazione, aspetti importanti soprattutto per chi utilizza il monitor durante sessioni di allenamento prolungate o competizioni. Il supporto permette di regolare l’altezza per 150 mm, oltre a consentire inclinazione, rotazione laterale e pivot. Una caratteristica particolare è la presenza di marcature di misurazione integrate, pensate per rendere più semplice riprodurre la stessa posizione del monitor dopo averlo spostato.

Il supporto dispone inoltre di un sistema di sgancio rapido, utile quando il monitor deve essere trasportato a eventi LAN o tornei. Nella dotazione è presente anche una QuickSwitch keypad, che permette di accedere rapidamente alle modalità di gioco e alle impostazioni senza dover necessariamente intervenire attraverso i controlli integrati nel monitor.

Sul fronte della connettività troviamo invece due HDMI 2.1 e una DisplayPort 2.1, affiancate da un’uscita audio per cuffie; il monitor integra inoltre un hub USB con tre porte USB-A da 5 Gbps, una delle quali dispone di supporto alla ricarica rapida BC1.2. Non mancano infine il sistema di illuminazione Light FX, un gancio integrato per le cuffie e il supporto alle modalità Picture-in-Picture e Picture-by-Picture.

Riguardo l’estetica generale invece, la struttura adotta un design a tre lati praticamente frameless e supporta il montaggio VESA 100 x 100 mm, offrendo quindi anche la possibilità di utilizzare un braccio o un supporto da scrivania compatibile.

Caratteristiche AOC AGON PRO AGP257FT

Diagonale: 24,5 pollici

Risoluzione: 1920 x 1080 pixel

Formato: 16:9

Pannello: Fast IPS

Refresh rate nativo: 1.000 Hz

Refresh rate massimo: 1.050 Hz OC

Tempo di risposta GtG: 0,3 ms

Tempo di risposta MPRT: 0,1 ms

Contrasto: 1000:1

Luminosità: 450 cd/m²

HDR: VESA DisplayHDR 400

Local dimming: 20 zone

Spazio colore: 99% sRGB, 90% DCI-P3

Angolo di visione: 178°/178°

Colori: 16,7 milioni, 8 bit

Superficie: antiriflesso

G-SYNC: NVIDIA G-SYNC Compatible

Motion Blur Reduction: MBR+

Porte: 2x HDMI 2.1 1x DisplayPort 2.1 3x USB-A 5 Gbps, di cui una con BC1.2 1x USB-B 5 Gbps Uscita audio

Supporto PiP/PbP

Stand: Regolazione altezza 150 mm Tilt -5° ~ 23° Swivel ±28° Pivot ±90°

VESA: 100 x 100 mm

Dimensioni con base: 557,6 x 416,8-511,3 x 244,2 mm

Consumo tipico: 29 watt

Consumo massimo: 80 watt

Sistema operativo: Windows 8.1/10/11, macOS

Disponibilità e prezzo

AGON PRO AGP257FT arriverà sul mercato a partire dal primo trimestre del 2027; al momento AOC non ha ancora comunicato il prezzo previsto per il mercato europeo, che verrà annunciato più vicino alla disponibilità.

Con questo modello, il produttore porta nella propria gamma un monitor costruito intorno a un obiettivo molto preciso, ovvero mettere a disposizione dei giocatori competitivi una frequenza di aggiornamento estremamente elevata senza rinunciare alle caratteristiche tipiche di un pannello IPS.

Nel contesto generale il prezzo sarà però un elemento determinante per inquadrare il nuovo AGON PRO AGP257FT nel mercato quando arriverà nei negozi, questo almeno considerando l’attuale concorrenza (che non manca).