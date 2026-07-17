AGON by AOC continua ad ampliare la propria offerta dedicata al mondo PC gaming annunciando due nuovi monitor ultrawide della serie G4. Si tratta dei AOC GAMING CU34G4CA e AOC GAMING CU34G4ZCA, due modelli da 34 pollici pensati per chi cerca un display capace di accompagnare sia le sessioni di gioco sia il lavoro quotidiano.

Entrambi i monitor condividono lo stesso approccio di base, ovvero pannello Fast VA curvo 1500R, risoluzione WQHD 3440 x 1440 pixel, formato 21:9, supporto DisplayHDR 400, connettività USB-C con Power Delivery fino a 90 W e uno switch KVM integrato, caratteristiche che li rendono particolarmente interessanti anche per chi alterna un PC desktop a un notebook da lavoro.

La differenza principale riguarda il refresh rate: il CU34G4CA punta su 180 Hz, mentre il CU34G4ZCA arriva fino a 240 Hz con possibilità di overclock a 250 Hz; ma vediamone insieme qualche dettaglio in più.

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AOC GAMING CU34G4CA: ultrawide da 180 Hz per gaming e produttività

Il primo dei due nuovi modelli è l’AOC GAMING CU34G4CA, un monitor che punta a offrire un buon equilibrio tra prestazioni, immersione e prezzo; il pannello Fast VA da 34 pollici utilizza una curvatura 1500R, studiata per avvolgere maggiormente il campo visivo durante il gioco.

Il formato 21:9 permette inoltre di visualizzare una porzione di scena più ampia rispetto ai tradizionali monitor 16:9, caratteristica particolarmente apprezzata nei simulatori di guida, negli open world e nei giochi di strategia. La risoluzione 3440 x 1440 pixel offre un buon livello di dettaglio, mentre il refresh rate di 180 Hz, unito al tempo di risposta di 1 ms GtG (0,5 ms MPRT), garantisce immagini fluide anche durante le sequenze più movimentate.

A bordo non manca il supporto DisplayHDR 400, che migliora contrasto e profondità delle immagini, insieme alla tecnologia Adaptive Sync per eliminare tearing e stuttering. Riguarda la connettività invece, oltre ad HDMI e Display Port, è presente una porta USB-C da 90 W che consente di collegare un notebook con un solo cavo, trasportando contemporaneamente segnale video, dati e alimentazione.

A completare il pacchetto troviamo anche lo switch KVM, utile per controllare due computer con la stessa tastiera e lo stesso mouse, oltre a uno stand ergonomico per la regolazione in base alle esigenze dell’utente.

Scheda tecnica AOC GAMING CU34G4CA

Display Fast VA da 34 pollici

Curvatura 1500R

Risoluzione WQHD 3440 × 1440 pixel

Formato 21:9

Refresh rate fino a 180 Hz

Tempo di risposta 1 ms GtG / 0,5 ms MPRT

Luminosità fino a 450 nit

Certificazione VESA DisplayHDR 400

Contrasto 2500:1

Copertura colore DCI-P3 92,1%

Adaptive Sync

USB-C con Power Delivery fino a 90 W

Switch KVM integrato

Hub USB 3.2 Gen1

2x HDMI 2.0

1x DisplayPort 1.4

Speaker stereo 5 W + 5 W

Supporto ergonomico con regolazione in altezza (130 mm), inclinazione e rotazione

Compatibilità VESA 100 x 100 mm

AOC GAMING CU34G4ZCA: fino a 250 Hz per il gaming competitivo

Chi desidera qualcosa di più prestante, può invece orientarsi verso il nuovo AOC GAMING CU34G4ZCA, che mantiene praticamente le stesse specifiche tecniche ma alza ulteriormente l’asticella sotto il profilo delle prestazioni e della frequenza di aggiornamento. Anche in questo caso troviamo un pannello Fast VA curvo da 34 pollici con risoluzione 3440 x 1440 pixel, formato 21:9 e curvatura 1500R, ma il refresh rate sale a 240 Hz con possibilità di overclock fino a 250 Hz.

Il tempo di risposta scende inoltre a 0,3 ms (MPRT), un valore pensato soprattutto per gli utenti più competitivi che cercano la massima nitidezza nelle immagini in rapido movimento. Rispetto al CU34G4CA migliora anche la connettività video grazie alla presenza di due porte HDMI 2.1, più adatte alle schede video di ultima generazione e alle console moderne.

Rimangono invariati tutti gli elementi che caratterizzano la nuova serie G4, ovvero supporto HDR400, USB-C da 90 W, KVM integrato, hub USB, tecnologie Flicker Free e Low Blue Mode per ridurre l’affaticamento visivo; non manca poi lo stand ergonomico e il software G-Menu per gestire rapidamente tutte le impostazioni del monitor.

Scheda tecnica AOC GAMING CU34G4ZCA

Display Fast VA da 34 pollici

Curvatura 1500R

Risoluzione WQHD 3440 × 1440 pixel

Formato 21:9

Refresh rate fino a 240 Hz (250 Hz in overclock)

Tempo di risposta 1 ms GtG / 0,3 ms MPRT

Luminosità fino a 450 nit

Certificazione VESA DisplayHDR 400

Contrasto 2500:1

Copertura colore DCI-P3 95,3%

Adaptive Sync

USB-C con Power Delivery fino a 90 W

Switch KVM integrato

Hub USB 3.2 Gen1

2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4

Speaker stereo 5 W + 5 W

Supporto ergonomico con regolazione in altezza (130 mm), inclinazione e rotazione

Compatibilità VESA 100 x 100 mm

Disponibilità e prezzi

I monitor AGON by AOC GAMING CU34G4CA e CU34G4ZCA saranno disponibili sul mercato a partire da agosto 2026. Al momento i riferimenti ai prezzi che abbiamo a disposizione da AOC sono in sterline, rispettivamente 289,99 sterline (340 euro) per il modello CU34G4CA e 329,99 sterline (388 euro) per CU34G4ZCA.

I display AOC dovrebbero arrivare presto anche su Amazon Italia, mentre riguardo all’annuncio possiamo dire che l’azienda cerca di ampliare l’offerta della serie G4 con soluzioni ultrawide dedicate a chi desidera un display capace di passare con naturalezza dal gaming alla produttività, in poche parole molto versatili.

Il pannello curvo 21:9, la connettività USB-C con alimentazione da 90 W e lo switch KVM rappresentano infatti un valore aggiunto anche per chi utilizza il monitor come postazione principale di lavoro, mentre i refresh rate elevati e i tempi di risposta ridotti mantengono il focus sulle prestazioni durante il gioco.