Da anni LEGO ha trasformato i fiori in una delle categorie più riconoscibili del suo catalogo, con bouquet, rose, orchidee e composizioni Botanicals che si combinano tra loro praticamente a piacere. Mancava però un vaso ufficiale firmato LEGO, pensato per esporre quelle composizioni come si farebbe con un mazzo appena comprato dal fioraio. Ora la lacuna è stata colmata.

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Due vasi, un solo prezzo: cosa cambia nella collezione botanicals

Sul LEGO Store sono comparsi due nuovi accessori che completano la linea Botanicals. Si chiamano semplicemente Vaso – Mattoncini (5010392) e Vaso – Fiori selvatici (5010393), costano entrambi 11,99 euro e condividono forma, dimensioni e impostazione generale: sono alti 16 cm, con un diametro stimato di circa 7 cm, e hanno un design minimalista con superficie decorata. Cambia soprattutto il motivo esterno, che nel primo caso richiama gli elementi LEGO e nel secondo propone una decorazione floreale più coerente con l’estetica della linea Botanicals.

Il vero punto di forza di questa uscita è la compatibilità: entrambi i vasi sono stati progettati per ospitare uno o più bouquet di fiori LEGO, quindi potete utilizzarli direttamente con le composizioni già presenti in collezione, come il 11502 Sunflower Bouquet o il 10342 Pretty Pink Flower Bouquet. Anche il 10374 Bouquet of Pink Roses e il classico 10280 Flower Bouquet ci stanno comodamente. Volendo, i vasi possono contenere anche fiori veri, oppure essere usati semplicemente come elementi decorativi da lasciare in vista, un margine di flessibilità che rende l’acquisto sensato anche per chi non ha mai montato un mattoncino in vita sua.

La novità è piccola, ma chiude un cerchio che LEGO porta avanti da diversi anni. I bouquet Botanicals sono nati per essere esposti come vere composizioni floreali e, fino a oggi, per farlo era necessario ricorrere a un vaso acquistato separatamente, magari cercando tra i rivenditori qualcosa che si sposasse con l’estetica dei set. Ora esiste un’opzione ufficiale, disponibile direttamente sullo store del produttore.

Materiale, produttore e dettagli che non tutti conoscono

Sul materiale, l’informazione iniziale era piuttosto vaga: le schede prodotto non lo indicavano con chiarezza e si poteva solo ipotizzare una generica plastica. Le specifiche ufficiali hanno poi chiarito la questione: i vasi sono realizzati in policarbonato, un materiale duro, trasparente e resistente, che combina un design minimalista sofisticato con la stampa LEGO. Non plastica generica, quindi, ma un polimero scelto con una precisa intenzione progettuale.

Dietro la produzione c’è un nome che forse non vi aspettate: il Nordic Houseware Group, azienda che ha sviluppato e realizzato questi vasi in collaborazione con LEGO. Una partnership che spiega bene l’approccio dell’operazione, a metà strada tra il mondo dei mattoncini e quello dell’arredamento per la casa.

Un altro dettaglio riguarda le decorazioni, che non sono semplici stampe applicate sulla superficie. Il vaso 5010392 Vase – Bricks presenta mattoncini incisi direttamente sul corpo, mentre il 5010393 Vase – Wildflowers mostra sagome di fiori LEGO, sempre realizzate tramite incisione: una scelta che garantisce una resa tattile e visiva più curata nel tempo, senza il rischio di vedersi sbiadire il motivo dopo qualche lavaggio.

Se state pensando di aggiungerli alla vostra collezione, tenete presente che entrambi i modelli sono già disponibili sullo store ufficiale al prezzo di 11,99 euro ciascuno. Considerando che i bouquet Botanicals più articolati richiedono spesso più di un contenitore per essere esposti al meglio, la spesa complessiva può facilmente raddoppiare, ma resta comunque contenuta rispetto al costo medio dei set floreali. Per chi ha trasformato il salotto in una piccola serra di mattoncini, la novità arriva con parecchi anni di ritardo, ma arriva.