Come ormai dovreste sapere, il 6 e il 7 ottobre 2026 arriverà la nuova edizione della Festa delle Offerte Prime di Amazon. Anche questa volta, alcuni brand hanno deciso di portarsi avanti e proporre fin da subito almeno una parte delle loro iniziative: uno di questi è Narwal, che da oggi, 29 settembre 2026, mette a disposizione sconti su alcuni dei suoi prodotti per la pulizia della casa più apprezzati. Scopriamo insieme la sua campagna per il “Prime Day Autunnale”, con ribassi fino al 63% e prezzi a partire da 179 euro.

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Gli sconti Narwal per la Festa delle Offerte Prime di Amazon: molti sono già attivi

Narwal lancia oggi le sue promozioni per la Festa delle Offerte Prime di Amazon, che riguardano una selezione delle sue più recenti soluzioni robotiche e cordless per la pulizia della casa. L’iniziativa è dunque in programma dal 29 settembre al 7 ottobre 2026, e coinvolge modelli come il flagship Narwal Flow 2, che combina prestazioni avanzate di lavaggio con una pulizia intelligente e altamente autonoma, le ultime novità della serie Freo, tra cui Freo 20 e Freo 20 Edge, e l’aspirapolvere compatto V50 Cube, pensato per la pulizia quotidiana. La campagna riporta inoltre sotto i riflettori alcuni dei modelli più apprezzati del brand, come Freo Z10 Ultra, disponibile a in promozione esclusivamente durante le giornate ufficiali della Festa delle Offerte Prime (6 e 7 ottobre).

Prima di passare agli sconti, vale la pena mettere in chiaro un paio di altre iniziative. Dal 29 settembre al 7 ottobre è possibile avere un ulteriore sconto del 5% sia su Amazon sia sul sito Narwal usando il coupon OCTTUTTO: è valido su Flow 2, Freo 20, Freo 20 Edge, V50 e V50 Cube. Inoltre, dal 29 settembre al 5 ottobre, i clienti che si registrano sul sito ufficiale Narwal e completano un ordine possono avere la possibilità di ricevere un rimborso del 100% sul valore del proprio ordine. L’indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione deve corrispondere a quello indicato al momento dell’acquisto. I vincitori saranno informati via e-mail il 15 ottobre 2026.

Le offerte Narwal già disponibili su Amazon e sito ufficiale

Come anticipato, la prima offerta Narwal che risulta già disponibile è quella che tocca Narwal Flow 2, robot aspirapolvere e lavapavimenti capace di offrire un’esperienza di pulizia autonoma e di ridurre al minimo l’intervento manuale. Propone il sistema di lavaggio FlowWash con acqua calda a 60°C per migliorare la rimozione delle macchie e mantenere standard igienici elevati, una potenza di aspirazione di 31.000 Pa, e il sistema di navigazione autonomo NarMind Pro 2.0 con intelligenza artificiale VLM OmniVision AI: in combinazione, abilitano la navigazione adattiva e decisioni intelligenti, anche negli ambienti domestici più complessi.

Narwal Flow 2 è disponibile in offerta nella versione Standard di colore nero sia su Amazon sia sul sito ufficiale a 984 euro invece di 1299 (sconto di 315 euro).

Una delle offerte più interessanti riguarda poi Narwal Freo 20, modello visto durante IFA 2026. Questo robot combina il FlowWash Mopping System di Narwal, l’autopulizia in tempo reale con acqua a 60°C, una potenza di aspirazione di 31.000 Pa e l’intelligenza NarMind Pro. Grazie al riconoscimento tramite AI di oltre 300 oggetti presenti in casa, alla tecnologia DualFlow Tangle-Free e alla EdgeReach Technology, questo modello offre una pulizia approfondita e richiede una manutenzione minima, risultando l’ideale per i pavimenti più vissuti della casa durante la stagione autunnale (e non solo).

Narwal Freo 20 è disponibile in offerta su Amazon e sul sito ufficiale a 849 euro invece di 999 (sconto di 150 euro).

Come detto, le offerte non si concludono di certo qui. In promozione c’è poi Narwal Freo 20 Edge, variante più accessibile del modello qui sopra. Combina 31.000 Pa di potenza di aspirazione, FlowWash con autopulizia in tempo reale, EdgeReach Technology e una navigazione intelligente 3D. Il corpo sottile (9,5 cm), permette al robot di raggiungere gli spazi sotto un numero maggiore di mobili, mentre la base all-in-one gestisce automaticamente lo svuotamento della polvere e l’asciugatura ad aria calda a 45°C, per una pulizia quotidiana semplice e senza bisogno di interventi manuali.

Narwal Freo 20 Edge viene proposto in offerta su Amazon e sul sito ufficiale a 669 euro invece di 799 (sconto di 130 euro).

Chi preferisce agire più “direttamente” può optare per Narwal V50 e V50 Cube, aspirapolvere senza fili dal design compatto che si distinguono per la presenza della stazione base. V50 Cube rende la pulizia ancora più semplice grazie alla sua base ultra-compatta con svuotamento automatico e al design leggero da 1,4 Kg. La potenza di aspirazione di 210 AW permette di affrontare la pulizia quotidiana su pavimenti e tappeti, mentre lo svuotamento automatico della polvere si occupa della gestione dello sporco senza sforzi manuali. Gli strumenti inclusi consentono inoltre di estendere la pulizia a mobili e spazi difficili da raggiungere, offrendo una soluzione versatile per tutta la casa senza occupare spazio inutilmente.

Narwal V50 e V50 Cube sono in offerta su Amazon e sul sito ufficiale a rispettivamente 299 euro (invece di 359) e 419 euro (invece di 499).

Chiudiamo le principali promozioni da subito attive con Narwal Flow di prima generazione, disponibile in sconto sia nella versione Standard sia in quella Compact. Il robot ha portato all’esordio l’innovativo sistema Track Mop, tecnologia pensata per ridefinire le prestazioni di lavaggio dei robot domestici. Applicando una pressione costante di 12N e sfruttando il sistema CleanFlow di pulizia continua del mocio, il robot offre una capacità di strofinamento più profonda e contribuisce a prevenire la contaminazione secondaria durante il ciclo di pulizia, ovvero il rischio di ridistribuire lo sporco già raccolto. La tecnologia CarpetFocus migliora la pulizia agendo in profondità tra le fibre dei tappeti, mentre la potenza di aspirazione di 22.000 Pa assicura prestazioni superiori nella raccolta quotidiana dello sporco su qualsiasi superficie.

Narwal Flow è disponibile in offerta a 583 euro invece di 1299 con base standard, oppure a 899 euro invece di 1499 con base compatta.

Le offerte Narwal attive solo il 6 e il 7 ottobre 2026

Arriviamo ora alle offerte Narwal pensate esclusivamente per la Festa delle Offere Prime, e attive dunque solo il 6 e il 7 ottobre 2026.

Partiamo con la serie Narwal Freo Z10 e con i suoi tre modelli. Il modello Ultra è quello progettato per la pulizia profonda intelligente, anche negli ambienti domestici più articolati, combinando una potenza di aspirazione da 18.000 Pa con il sistema anti-groviglio proprietario DualFlow, utilissimo negli scenari con animali domestici. Integra poi doppi mop Reuleax, il sistema estensibile EdgeReach (che estende i moci verso i bordi e gli angoli per raggiungere anche le zone più ostiche) e un sistema di navigazione basato sull’IA e potenziato da due chip.

Potete acquistare Narwal Freo Z10 Ultra in offerta a 499 euro invece di 1299, con uno sconto di ben 800 euro.

Scendendo un po’ di prezzo troviamo il modello Pro, che punta a dimostrare come non serva spendere cifre da top di gamma per avere una soluzione completa: potenza di aspirazione da 18.500 Pa, sistema anti-groviglio DualFlow e moci Reuleaux (con pressione di 12 N) sono solo alcune delle sue peculiarità. Troviamo in offerta anche lo Z10, il modello alla base della gamma. Riprende sostanzialmente le caratteristiche del modello Pro ma rinuncia a un po’ di potenza di aspirazione e al sistema avanzato di riconoscimento degli ostacoli tramite telecamera potenziata dall’IA.

Narwal Z10 Pro è in offerta a 399 euro invece di 599, mentre Z10 è in sconto a 329 euro invece di 899.

Le proposte Narwal non sono ancora finite: in promozione troviamo poi Narwal Freo X10 Pro, robot sottile ed efficiente che punta sulle dimensioni compatte. Offre una potenza di aspirazione pari a 11.000 Pa, la regolazione della pressione del panno e modalità multiple per la pulizia dei tappeti, oltre a un sacchetto della polvere a lunga durata. Questo modello è disponibile in offerta a 312 euro invece di 599.

Chiudiamo le proposte sui robot con Narwal Freo S, la soluzione entry-level del catalogo dell’azienda. Questo modello è pensato per chi vuole approcciarsi per la prima volta a questo mondo. In ogni caso, offre una base auto-svuotante e funzionalità come l’attivazione con un singolo pulsante che gli consentono di mantenere quotidianamente i pavimenti puliti senza sforzi. È dotato anche di panno vibrante per il lavaggio, ed è disponibile in promozione a 179 euro invece di 299.

Le offerte Narwal di questa Festa delle Offerte Prime si concludono con V40 Station, aspirapolvere senza fili con stazione di svuotamento (con autonomia fino a 100 giorni), slot per mantenere una seconda batteria sempre in carica e scomparto per riporre gli accessori. Mette a disposizione un motore brushless da 120.000 giri al minuto (con aspirazione fino a 28.000 Pa), sistema Smart Dirt Detection per il rilevamento dello sporco e la regolazione automatica dell’intensità di aspirazione, spazzole anti-groviglio e luce integrata per individuare la polvere.

Narwal V40 Station ha un prezzo di listino di 479 euro, ma potete acquistarlo in offerta a 399 euro sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

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