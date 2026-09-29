Molti appassionati di cloud gaming conoscono Amazon Luna solo di nome, complice una disponibilità del servizio ancora limitata al mercato USA. Eppure l’accessorio ufficiale pensato per questa piattaforma, il Controller Luna wireless, si trova oggi su Amazon a un prezzo che vale la pena considerare, specialmente per chi vuole sperimentare la tecnologia Cloud Direct senza passare per canali di import complicati. Il dispositivo scende infatti del 43% rispetto al listino originale, un dato interessante se paragonato al suo recente andamento sul mercato. Vediamo insieme le caratteristiche tecniche e i dettagli dell’offerta.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Controller luna wireless: la tecnologia cloud direct al centro del design

Il punto di forza di Controller Luna wireless è la tecnologia proprietaria Cloud Direct, che permette al dispositivo di collegarsi direttamente ai server di gioco Amazon tramite Wi-Fi, saltando l’intermediazione di PC o smartphone. Il risultato pratico è una riduzione della latenza compresa tra 17 e 30 millisecondi rispetto a una connessione Bluetooth tradizionale su Windows, Mac o Fire TV, un vantaggio non trascurabile per chi gioca in streaming.

Oltre al Wi-Fi, il controller offre altre due modalità di connessione:

Bluetooth , per un utilizzo standard su qualsiasi dispositivo compatibile

, per un utilizzo standard su qualsiasi dispositivo compatibile USB-C, per il collegamento diretto a PC e Mac

L’alimentazione avviene tramite 2 batterie AA (incluse nella confezione, marchio Amazon Basics) oppure via cavo USB-C, offrendo così flessibilità d’uso. Dal punto di vista ergonomico troviamo thumbstick sfalsati, bumper e trigger ben posizionati, pulsanti reattivi e una colorazione nero/viola distintiva. Le recensioni segnalano materiali di qualità e un buon feedback tattile, pur con qualche compromesso su trigger e D-pad.

Tra le funzionalità aggiuntive spicca l’integrazione con Alexa, che consente di lanciare giochi e controllare dispositivi smart home direttamente dal controller, oltre alla possibilità di cambiare schermo senza interruzioni passando da Fire TV a tablet o PC mantenendo la sessione di gioco attiva. Il dispositivo è compatibile con Windows, Mac, Fire TV, tablet Fire, iPhone, iPad, Chromebook, Android e alcune Smart TV Samsung e LG, sebbene su iOS il supporto sia limitato alla sola modalità Cloud Direct.

Prezzo scontato per il controller luna: i numeri dell’offerta

Controller Luna wireless passa da 69,99€ a 39,99€, con uno sconto del 43% che si traduce in un risparmio di 30€. L’offerta è disponibile su Amazon, uno dei pochi canali che permette di acquistare il prodotto in Italia senza dover ricorrere a rivenditori terzi o import diretto dagli Stati Uniti. Un’occasione utile per chi vuole provare l’ecosistema Luna o semplicemente aggiungere un controller versatile alla propria collezione gaming multi-dispositivo.

Per non perdervi offerte come questa, potete iscrivervi al canale PrezziTech dedicato alle migliori promozioni tech, oppure a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti fuori scala su qualsiasi categoria di prodotto.