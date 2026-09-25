Il bucato non è mai stato soltanto una questione di pulizia: è tempo sottratto alla giornata, capi da preservare e bollette da tenere d’occhio. Le nuove lavatrici con intelligenza irtificiale promettono di gestire in autonomia ciò che fino a ieri toccava a noi, e la gamma Samsung Bespoke AI mostra quanto questa promessa sia ormai concreta.

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Quando la lavatrice conosce il bucato meglio di noi

Ogni carico racconta una storia diversa: la camicia indossata per poche ore, il completo da allenamento dopo una corsa sotto la pioggia, gli asciugamani usati tutta la settimana. Pensare che tutti questi capi richiedano lo stesso trattamento ha poco senso, ed è qui che entra in gioco AI Wash+, il programma Samsung che sfrutta sensori e algoritmi di Intelligenza Artificiale per analizzare automaticamente ogni carico invece di affidarsi soltanto alle impostazioni scelte manualmente.

Il sistema rileva il peso del carico, riconosce il tipo di tessuto e valuta il livello di sporco, poi regola di conseguenza quantità d’acqua, dosaggio del detersivo attraverso l’EcoDosatore, tempi di ammollo, risciacquo e centrifuga, adattando il ciclo in tempo reale. La novità riguarda il riconoscimento dei tessuti, che ora copre cinque tipologie, tra cui le nuove aggiunte Denim e Outdoor. Il risultato dichiarato è meno spreco d’acqua e detersivo, oltre a un rischio ridotto di rovinare i capi più delicati.

Efficienza energetica: fino al 70% di consumi in meno

Quando si sceglie un nuovo elettrodomestico, il risparmio energetico è tra le caratteristiche più ricercate: oltre la metà delle famiglie europee lo considera uno dei criteri principali nella scelta di una lavatrice, mentre il 73% dei consumatori del continente vorrebbe funzionalità premium come sensori intelligenti e tecnologie AI pensate per semplificare la quotidianità. Samsung risponde con modelli sempre più spinti sul fronte della classe energetica: dopo i modelli A-55% e A-65%, a IFA 2026 è arrivata una lavatrice da 10 kg con efficienza A-70%. Nei test interni con programma Eco 40-60 il consumo dichiarato è di 15,3 kWh ogni 100 cicli, fino al 70,2% in meno rispetto alla soglia minima prevista per la Classe A europea.

L’Intelligenza Artificiale continua a lavorare anche a lavaggio avviato grazie alla funzione AI Energy Mode, disponibile tramite l’app SmartThings e in SmartThings Energy: il sistema monitora i consumi giornalieri, settimanali e mensili, stima i costi energetici e, sui cicli compatibili, può ridurre il consumo fino al 70% applicando la tecnologia AI Ecobubble per lavare a temperature più basse. Sempre a IFA 2026 è stata mostrata anche una Bespoke AI da 13 kg con profondità di 600 mm, ottenuta ottimizzando lo spazio interno grazie alla tecnologia SpaceMax: un cestello più ampio senza aumentare le dimensioni esterne, così da far entrare più bucato e capi voluminosi negli spazi standard di cucine e lavanderie europee. I due modelli presentati alla fiera sono comunque ancora prototipi, e le specifiche potrebbero cambiare prima dell’eventuale commercializzazione.

Vapore e schiuma attiva per un pulito che non si vede

Sempre più persone cercano programmi che, oltre a rimuovere lo sporco visibile, contribuiscano anche all’igiene dei tessuti. Le funzioni a vapore sono infatti tra le tecnologie premium in maggiore crescita sul mercato europeo, con un +19% tra il 2024 e il 2025. Con il programma Vapore Igienizzante il vapore viene rilasciato direttamente nel cestello e penetra in profondità nelle fibre, eliminando fino al 99,99% di alcuni batteri e contribuendo a ridurre gli allergeni provocati da acari della polvere, pollini, peli di animali domestici e funghi: impurità invisibili che un ciclo normale spesso non raggiunge.

Prendersi cura dei capi significa anche preservarli nel tempo. La tecnologia Ecobubble trasforma il detersivo in una schiuma attiva e altamente penetrante prima ancora che il ciclo inizi, così il detergente raggiunge più rapidamente le fibre e rimuove lo sporco anche a basse temperature, evitando di sottoporre i tessuti a calore che nel tempo potrebbe alterarne colori, forma e morbidezza. Il sistema lavora insieme al programma Less Microfiber, studiato per ridurre fino al 54% il rilascio di microplastiche dai tessuti sintetici durante il lavaggio.

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Il bucato segue i vostri ritmi

Le tecnologie intelligenti non riguardano soltanto il lavaggio, ma anche il modo in cui interagite con l’elettrodomestico. Lo schermo touch intelligente da 7 pollici rende la gestione dei programmi immediata, mentre l’assistente vocale Bixby vi permette di controllare la lavatrice semplicemente con la voce. Tramite l’app SmartThings potete monitorare il ciclo dallo smartphone, avviare il lavaggio anche quando siete fuori casa, ricevere notifiche e integrare la gestione del bucato con l’intero ecosistema domestico connesso.

Sul fronte prezzi, la Bespoke AI Laundry è disponibile in Italia con un prezzo di lancio consigliato di 999€. Tra i modelli già presenti sul mercato italiano c’è invece la BESPOKE AI Laundry WF90F09C4S/U3 da 9 kg in Classe A-55%, proposta a partire da circa 828-864€ presso i principali rivenditori online.