Garmin si conferma molto attiva per quanto concerne la distribuzione di nuovi aggiornamenti software, in beta e non, per la quasi totalità dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma ancora supportati. Protagonisti di oggi sono tutti gli smartwatch di fascia media della gamma Garmin Instinct 3 per i quali è da poche stato rilasciato un nuovo aggiornamento minore in forma stabile.

Parallelamente, l’azienda elvetico-statunitense ha avviato la distribuzione di una nuova beta per tutti i modelli di fascia alta destinati alle attività ricreative outdoor, non più di ultima generazione visto il lancio di Fenix 9 e Fenix 9 Pro avvenuto a fine agosto, come Fenix 8 e Fenix 8 Pro. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Garmin Instinct 3: arriva un nuovo aggiornamento minore

A un mese e mezzo dal rilascio del più recente major update, nonostante la scorsa settimana sia partito il nuovo ciclo di sviluppo, Garmin è tornata ad aggiornare in forma stabile gli smartwatch di fascia media della gamma Garmin Instinct 3.

Per Garmin Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED arriva la nuova versione 15.19 del software (sostituisce la precedente versione 15.18).

Il nuovo aggiornamento si configura come una “patch correttiva” che, stando al changelog ufficiale (qui per gli Instinct 3, qui per Instinct E), va esclusivamente a risolvere un bug sui modelli Crossover, AMOLED e Solar.

Changelog – versione 15.19 (dalla 15.18) Modifiche per i soli Garmin Instinct 3 AMOLED/Solar/Crossover Risolto un problema per cui alcuni toni non venivano silenziati in Stealth Mode (solo Tactical).

La gamma Fenix 8 riceve l’ennesima beta

A pochi giorni dal rilascio della versione 23.34 beta del software che avevamo etichettato come “prova generale” in vista del rilascio del nuovo major update sull’intera gamma (finora è stato messo a disposizione solo dei modelli “non Pro”), Garmin è tornata ad aggiornare i modelli di fascia alta per le attività ricreative outdoor della gamma lanciata a partire dal 2024.

Su Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Fenix E, Enduro 3, Quatix 8, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED è stata rilasciata la nuova versione 23.38 beta del software.

Il changelog ufficiale è rimasto lo stesso che accompagnava la precedente beta, sintomo del fatto che l’azienda elvetico-statunitense abbia semplicemente affinato qualcosina in generale senza implementare miglioramenti specifici.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.