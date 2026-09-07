Poco meno di un mese fa avevamo raccontato di come Audi Q6 e-tron 2027 avesse superato nei test reali la propria autonomia dichiarata, grazie alla stessa piattaforma PPE condivisa anche con Porsche Macan e Cayenne Electric.

Ebbene, ora Audi guarda molto più in basso nella propria gamma, presentando la A2 e-tron, l’auto elettrica più efficiente mai prodotta dal marchio e la nuova porta d’ingresso economica nella propria offerta a batteria. Scopriamola nel dettaglio.

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Un nome che torna dopo 25 anni, ma stavolta elettrico

I più esperti di voi ricorderanno l’Audi A2 originale, in vendita oltre 25 anni fa, la quale era diventata celebre come la prima quattro porte al mondo capace di consumare appena tre litri per 100 km, grazie a un design leggero ed estremamente efficiente. Audi riporta ora in vita quel nome, questa volta con una motorizzazione completamente elettrica.

La A2 e-tron ha un consumo energetico di appena 12,8 kWh ogni 100 km secondo il ciclo WLTP, il che la rende l’Audi di serie più efficiente di sempre. Dopo aver svelato per la prima volta lunedì la nuova elettrica entry-level, l’amministratore delegato Gernot Döllner ha dichiarato che la A2 e-tron è “più di un semplice nuovo modello“, definendola addirittura un “rinnovamento” per il marchio.

Con un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,24, la A2 e-tron da 140 kW dichiara un’autonomia WLTP fino a 646 km. Sarà disponibile in quattro livelli di potenza, 125 kW, 140 kW, 170 kW e 240 kW, e con tre tagli di batteria, 52, 61 o 84 kWh.

Ricarica bidirezionale, dimensioni e spazi interni

Nonostante si tratti del modello di ingresso alla gamma, la A2 e-tron supporta la ricarica bidirezionale, che permette di alimentare dispositivi elettronici esterni tramite Vehicle-to-Load.

In Germania, Austria e Svizzera, può inoltre essere utilizzata come batteria di backup domestica tramite una wall box in corrente continua, sfruttando la funzione Vehicle-to-Home.

Con velocità di ricarica rapida in corrente continua fino a 183 kW, la batteria da 84 kWh passa dal 10 all’80% in circa 29 minuti. La batteria LFP da 52 kWh impiega invece circa 14 minuti a una potenza massima di 100 kW, mentre quella da 61 kWh richiede 25 minuti fino a 105 kW.

Audi ha incluso di serie diversi sistemi di assistenza alla guida, tra cui la frenata automatica d’emergenza, l’assistenza alla schivata, il monitoraggio dell’attenzione, il cruise control adattivo, il sistema di parcheggio Plus e la telecamera per la retromarcia.

Per quanto riguarda le dimensioni, con appena 4,32 metri di lunghezza e 1,79 metri di larghezza, e un passo di 2,77 metri, la A2 e-tron ha dimensioni simili a quelle di Kia EV3 e Volkswagen ID.3 Neo.

La cosa interessante è che gli spazi di archiviazione intelligenti e le finiture premium fanno però percepire l’abitacolo più spazioso di quanto suggerirebbero le dimensioni compatte.

Audi è il primo marchio premium a offrire di serie il sistema di fissaggio Fidlock, una soluzione di archiviazione magnetica brevettata. È inoltre disponibile come optional un tetto panoramico in vetro con una superficie complessiva di 1,6 metri quadrati.

Prezzo e disponibilità

Gli ordini si apriranno il 10 settembre 2026, a partire da 38.200 euro in Germania, per la versione base A2 e-tron 125 kW con batteria da 52 kWh.

La variante da 61 kWh parte da 41.900 euro, mentre la A2 e-tron con motore da 170 kW e batteria da 84 kWh costa 48.900 euro.

La versione di punta, la A2 e-tron da 240 kW, parte invece da 51.200 euro.

Audi ha inoltre comunicato che produrrà la A2 e-tron nello stabilimento di Ingolstadt, in Germania e che le prime consegne ai clienti sono attese per dicembre 2026.