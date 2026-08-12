Il SUV elettrico di taglia media di Audi, costruito sulla stessa piattaforma PPE già condivisa con la Porsche Macan elettrica e la nuova Cayenne Electric, di cui avevamo raccontato il debutto lo scorso ottobre, ha appena superato nei test indipendenti la propria autonomia dichiarata ufficialmente, un risultato tutt’altro che scontato considerando quanto spesso, nel settore, i dati EPA restino invece ottimistici rispetto all’uso reale su strada.

Ebbene, la Q6 e-tron 2027 ha un’autonomia stimata dall’EPA fino a 301 miglia, circa 484 km, ma nel mondo reale è andata anche oltre. Vediamola nel dettaglio.

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I nuovi cambiamenti in arrivo nel 2027

Audi aveva già introdotto diversi cambiamenti sostanziali sulla Q6 e-tron per l’anno modello 2027: un nuovo sistema di infotainment, il ritorno dei pulsanti fisici e una frenata rigenerativa migliorata per una maggiore efficienza, un pacchetto di novità che si inserisce nella stessa evoluzione tecnologica già vista su altri modelli costruiti sulla piattaforma PPE, condivisa anche con la Porsche Macan elettrica e la nuova Cayenne Electric.

La versione con pneumatici standard da 20 pollici dichiara un’autonomia EPA fino a 301 miglia, ma nelle condizioni di guida quotidiana l’auto sembra andare regolarmente oltre quel numero.

Il test Edmunds dell’autonomia va oltre i numeri ufficiali

Durante l’EV Range Test condotto da Edmunds, la Q6 e-tron 2027 ha percorso 337 miglia con una singola carica, superando l’autonomia stimata dall’EPA di 301 miglia di circa il 12%. Le 36 miglia in più bastano per almeno un altro giorno o due di spostamenti quotidiani.

Anche sul fronte dei consumi il SUV elettrico ha fatto meglio del previsto: la Q6 e-tron 2027 ha registrato un consumo energetico di 29,3 kWh ogni 100 miglia, migliorando la stima EPA di 35 kWh ogni 100 miglia di circa il 16%.

Il test di Edmunds è pensato proprio per offrire una stima più realistica dell’autonomia e dell’efficienza di un veicolo nelle condizioni di guida quotidiane. Consiste in un percorso composto per il 60% da guida urbana e per il 40% da autostrada, con una velocità media di 40 miglia orarie. Il team resta entro 5 miglia orarie dal limite di velocità consentito, il climatizzatore è impostato in automatico a 72 gradi Fahrenheit, e il veicolo viene guidato nella propria modalità più efficiente.

Come si posiziona rispetto ai rivali

Passiamo ora al confronto con i diretti concorrenti: con un’autonomia reale di 337 miglia, la Q6 e-tron si colloca tra i SUV elettrici di lusso con la maggiore autonomia mai testati da Edmunds.

A precederla restano solo la BMW iX xDrive 2026 e la Cadillac Optiq, ferme rispettivamente a 338 e 339 miglia percorse. La Q6 e-tron ha invece superato sia la Porsche Macan 4S sia la Macan Turbo, modelli del 2025 fermatesi a 323 e 301 miglia durante lo stesso test.

Con un prezzo di partenza di 64.500 dollari, la Q6 e-tron risulta inoltre considerevolmente più economica sia della Macan 4S, che parte da 89.900 dollari, sia della Macan Turbo, ferma a 84.600 dollari.

Per quanto riguarda le dimensioni, la Q6 e-tron misura 187,8 pollici di lunghezza, 76,2 pollici di larghezza e 66,6 pollici di altezza, con un passo di 113,7 pollici: numeri molto vicini a quelli della BMW iX3 e della Porsche Macan elettrica.

Infine, ricordiamo, che questo risultato ottenuto dalla Q6 e-tron non è un caso isolato all’interno del gruppo Volkswagen visto che la piattaforma Premium Platform Electric su cui è costruita è la stessa condivisa con la Porsche Macan elettrica e, più di recente, con la nuova Porsche Cayenne Electric, un SUV di segmento superiore che sfrutta la medesima architettura a 800 volt rivista per centrare obiettivi dinamici ancora più ambiziosi.

La capacità della piattaforma PPE di offrire ricariche rapide e un’efficienza energetica superiore alla media del segmento sembra quindi confermarsi in modo trasversale su più modelli, non solo sulla Q6 e-tron protagonista di questo test. Resta da vedere se anche le future varianti Sportback e le versioni ad alte prestazioni della gamma riusciranno a replicare risultati altrettanto convincenti quando verranno sottoposte agli stessi test indipendenti.